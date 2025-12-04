Los gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que despiertan enormes dudas: qué pasa

Embed

Por su parte, Nancy Duré explicó: “La madre la acompañaba del primer momento, ha sido su representante. Siempre la estuvo acompañando todo en todo momento, pero al padre nunca lo vi”.

Más allá de esto, Matías Vázquez enfatizó también en otro punto clave que le llamó la atención del documenta: la ausencia de Pedro Rosemblat, novio de la cantante hace casi dos años.

“Este documental lo hizo el primo de Lali y también me llama la atención que Pedro no aparece. La actual pareja no está en el documental tampoco”, observó el conductor.

Y Pochi añadió al respeto sobre un detalle desde las redes que le llamó la atención sobre el novio de la artista: “Me parece que Pedro no estuvo en el estreno por lo que estuve viendo en las fotos de quienes habían ido. Hay que ver ahí qué onda".

De esta manera, en el ciclo plantearon sus dudas de los motivos por los que Pedro Rosemblat no aparece en el documental de la cantante formando parte de la etapa de mayor éxito en su carrera y acompañándola en todo momento.

De qué trata el documental de Lali Espósito por Netflix

El documental de Lali Espósito en Netflix, titulado Lali: la que le gana al tiempo, retrata su regreso a los escenarios tras tres años de ausencia, enfocándose en su proceso personal y profesional que culmina en shows en el Estadio Vélez Sarsfield.

Dirigido por su primo Lautaro Espósito, sigue durante casi tres años la preparación de sus discos Lali (2023) y No atiendes cuando el demonio llama (2025), con material inédito, archivos personales, testimonios de su entorno y escenas que hasta ahora se mantenían fuera del alcance del público.

Explora la vulnerabilidad, el autodescubrimiento y la resiliencia de la artista, mostrando tensiones entre su figura pública y su intimidad, desde inicios en Floricienta hasta decisiones difíciles para reinventarse, y aborda desafíos como el encierro de la fama y su empoderamiento al alzar la voz con orgullo.

El material dura 74 minutos y se estrena el 4 de diciembre de 2025 exclusivamente en Netflix, el cual genera gran expectativa entre sus fanáticos por revelar un lado crudo e influyente de Lali en la música argentina.