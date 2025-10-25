En vivo Radio La Red
China Suárez
película
ESTRENO

La nueva película de la China Suárez llegó al streaming y está arrasando: dónde verla

Ya está disponible "Parking", la nueva comedia de acción protagonizada por la China Suárez y Marc Clotet. Dónde se puede ver la película que promete ser el gran estreno del año.

Redacción A24
Redacción A24
La nueva película de la China Suárez llegó al streaming y está arrasando: dónde verla. (Foto: Archivo)

Desde este 17 de octubre, los suscriptores de Disney+ pueden disfrutar de "Parking", la nueva película de la China Suárez que combina humor, intriga y mucha acción en una trama vertiginosa que se desarrolla en el corazón de Buenos Aires. La producción, dirigida por Agustín Rolandelli, marca un nuevo desafío en la carrera de la China, quien comparte protagonismo con el actor español Marc Clotet.

De qué trata "Parking", la nueva película

La historia sigue a Mateo (Clotet), un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro de la ciudad de Buenos Aires para planear su gran escape. Sin embargo, la monotonía se quiebra cuando Lara (Suárez), una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre y minutos después un hombre armado irrumpe en el lugar escapándose por los pisos superiores.

La noche se convierte en una frenética carrera contrarreloj cuando Mateo y Lara son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligaran a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, ambos luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto en el que se ha convertido el parking.

El elenco de "Parking" con la China Suárez

Además de Eugenia "China" Suárez y el actor español Marc Clotet, completan el elenco Juan Leyrado, Rafael Spregelburd, Ignacio Toselli, Diego De Paula, Cristina Invernizzi, Carlos Rompani, Rodolfo Lamboglia, Horacio Camandule y Gabriel Villanueva.

Realizada por Bourke Films, Parking está dirigida por Agustín Rolandelli, sobre un guion de Rolandelli y Luciano Leyrado. Se desempeñan como productores Rodolfo Lamboglia, Juan Lamboglia y Patricio Di Salvio.

La química entre la China Suárez y Marc Clotet

Uno de los mayores aciertos de la nueva película de la China Suárez es la conexión entre los protagonistas. Suárez y Clotet logran transmitir una energía magnética que sostiene la historia incluso en sus momentos más frenéticos.

Marc Clotet es un actor español conocido principalmente por sus participaciones en series de televisión y películas como Física o Química y La voz dormida. Clotet aporta una interpretación contenida pero intensa. Por su parte, Eugenia "China" Suárez brilla con un papel diferente a los que suele interpretar: más oscuro, complejo y emocionalmente ambiguo.

La actriz argentina demuestra nuevamente su versatilidad, alternando entre escenas de acción física y momentos de introspección que dotan al personaje de profundidad y misterio.

Dónde se puede ver la película "Parking"

Desde su llegada a Disney+, Parking se posicionó entre los lanzamientos más comentados del mes en redes sociales. Los usuarios destacaron la nueva faceta de la China Suárez y la intensidad de la trama, que logra mantener la atención de principio a fin.

Para Disney+, esta película representa una apuesta por contenidos originales con sello local, orientados al público latinoamericano y con proyección internacional. A su vez, cabe resaltar que Hulu es la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+. A través de su sección dentro de la plataforma, Hulu ofrece a los suscriptores películas y series favoritas del público.

Lo que simboliza "Parking" en la carrera de la China Suárez

Para la actriz, Parking llega en un momento de consolidación profesional. Después de proyectos como Linda, Objetos y El hilo rojo, Suárez apuesta por un papel que la muestra más madura y decidida.

La nueva película protagonizada por la China Suárez no solo muestra su versatilidad actoral, sino también su compromiso con producciones que buscan desafiar los límites del género.

Por qué deberías ver "Parking" en Disney+

Parking es mucho más que una comedia de acción: es un thriller emocional que explora la confianza, la culpa y la necesidad de redención. Su narrativa cerrada, sus interpretaciones sólidas y su ritmo trepidante la convierten en una experiencia visual adictiva.

Disney+ vuelve a apostar por el talento argentino con la China Suárez y una historia que promete dejar huella. Y si algo queda claro tras verla, es que nadie saldrá del parking siendo el mismo.

Tráiler de "Parking" en Disney+

Redacción A24
Por Redacción A24
