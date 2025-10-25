La nueva película de la China Suárez llegó al streaming y está arrasando: dónde verla

Realizada por Bourke Films, Parking está dirigida por Agustín Rolandelli, sobre un guion de Rolandelli y Luciano Leyrado. Se desempeñan como productores Rodolfo Lamboglia, Juan Lamboglia y Patricio Di Salvio.

Parking Disney+ 2 Foto: Gentileza Disney+

La química entre la China Suárez y Marc Clotet

Uno de los mayores aciertos de la nueva película de la China Suárez es la conexión entre los protagonistas. Suárez y Clotet logran transmitir una energía magnética que sostiene la historia incluso en sus momentos más frenéticos.

Marc Clotet es un actor español conocido principalmente por sus participaciones en series de televisión y películas como Física o Química y La voz dormida. Clotet aporta una interpretación contenida pero intensa. Por su parte, Eugenia "China" Suárez brilla con un papel diferente a los que suele interpretar: más oscuro, complejo y emocionalmente ambiguo.

La actriz argentina demuestra nuevamente su versatilidad, alternando entre escenas de acción física y momentos de introspección que dotan al personaje de profundidad y misterio.

Parking Disney+ 3 Foto: Gentileza Disney+

Dónde se puede ver la película "Parking"

Desde su llegada a Disney+, Parking se posicionó entre los lanzamientos más comentados del mes en redes sociales. Los usuarios destacaron la nueva faceta de la China Suárez y la intensidad de la trama, que logra mantener la atención de principio a fin.

Para Disney+, esta película representa una apuesta por contenidos originales con sello local, orientados al público latinoamericano y con proyección internacional. A su vez, cabe resaltar que Hulu es la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+. A través de su sección dentro de la plataforma, Hulu ofrece a los suscriptores películas y series favoritas del público.

Parking Disney+ 4 Foto: Gentileza Disney+

Lo que simboliza "Parking" en la carrera de la China Suárez

Para la actriz, Parking llega en un momento de consolidación profesional. Después de proyectos como Linda, Objetos y El hilo rojo, Suárez apuesta por un papel que la muestra más madura y decidida.

La nueva película protagonizada por la China Suárez no solo muestra su versatilidad actoral, sino también su compromiso con producciones que buscan desafiar los límites del género.

Parking Disney+ 5 Foto: Gentileza Disney+

Por qué deberías ver "Parking" en Disney+

Parking es mucho más que una comedia de acción: es un thriller emocional que explora la confianza, la culpa y la necesidad de redención. Su narrativa cerrada, sus interpretaciones sólidas y su ritmo trepidante la convierten en una experiencia visual adictiva.

Disney+ vuelve a apostar por el talento argentino con la China Suárez y una historia que promete dejar huella. Y si algo queda claro tras verla, es que nadie saldrá del parking siendo el mismo.

Tráiler de "Parking" en Disney+