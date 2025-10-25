En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Correo Argentino
Operativo

Elecciones 2025: la Policía de la Ciudad escoltó más de 7.000 urnas rumbo a los centros de votación

Con más de 8.300 agentes afectados, la fuerza porteña, el Correo Argentino y el Ejército desplegaron una amplia logística de seguridad para garantizar el inicio de los comicios nacionales en CABA.

En la previa de las Elecciones Nacionales 2025, la Policía de la Ciudad escoltó este sábado por la mañana un total de 7.276 urnas que serán utilizadas este domingo en los 1.118 establecimientos habilitados para votar en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo, coordinado por el Comando General Electoral, involucra a miles de efectivos de distintas fuerzas y busca garantizar el normal desarrollo de los comicios.

La logística del traslado y custodia de las urnas está a cargo del Correo Argentino, el Ejército Argentino y la Policía de la Ciudad, que coordinaron el operativo desde el Lugar de Acopio de Materiales Electorales.

En tanto, las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la cobertura interna de los locales de votación, mientras que la Policía de la Ciudad custodiará la seguridad externa desde las 6 de la mañana del sábado hasta el cierre del operativo el domingo por la noche.

Para esta elección, se dispuso un total de 8.300 efectivos de la Policía de la Ciudad, de los cuales 1.100 son auxiliares civiles encargados de acondicionar los espacios de votación.

Además, 72 motos del Departamento Motorizada escoltaron durante la madrugada a los camiones del Correo Argentino hacia los centros de votación y volverán a hacerlo el domingo, cuando las urnas sean trasladadas hacia la Legislatura Porteña para el escrutinio definitivo.

Seguridad, cortes y prevención en toda la jornada electoral

Durante todo el fin de semana, distintos organismos del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad estarán afectados al Operativo Elecciones 2025.

Los Agentes de Tránsito trabajarán en los cortes viales por el traslado de urnas y en la regulación del tránsito durante la jornada electoral. También habrá refuerzos de seguridad en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subte para prevenir incidentes.

Dispositivo especial en la Legislatura y la Cámara Nacional Electoral

El domingo, desde temprano, se implementará un vallado especial en la Legislatura Porteña, donde se realizará el escrutinio definitivo de votos. El objetivo es asegurar el arribo de los camiones del Correo Argentino con las urnas.

A su vez, se desplegará una cobertura de prevención en la Cámara Nacional Electoral (Leandro N. Alem 232) y en el Centro de Gestión de Datos del Correo Argentino (Brandsen y Feijoo), donde habrá cortes de tránsito y presencia policial durante el sábado y el domingo.

