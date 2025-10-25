Elecciones 2025: la Policía de la Ciudad escoltó más de 7.000 urnas rumbo a los centros de votación

Embed

Además, 72 motos del Departamento Motorizada escoltaron durante la madrugada a los camiones del Correo Argentino hacia los centros de votación y volverán a hacerlo el domingo, cuando las urnas sean trasladadas hacia la Legislatura Porteña para el escrutinio definitivo.

Seguridad, cortes y prevención en toda la jornada electoral

Durante todo el fin de semana, distintos organismos del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad estarán afectados al Operativo Elecciones 2025.

Los Agentes de Tránsito trabajarán en los cortes viales por el traslado de urnas y en la regulación del tránsito durante la jornada electoral. También habrá refuerzos de seguridad en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subte para prevenir incidentes.

Dispositivo especial en la Legislatura y la Cámara Nacional Electoral

El domingo, desde temprano, se implementará un vallado especial en la Legislatura Porteña, donde se realizará el escrutinio definitivo de votos. El objetivo es asegurar el arribo de los camiones del Correo Argentino con las urnas.

A su vez, se desplegará una cobertura de prevención en la Cámara Nacional Electoral (Leandro N. Alem 232) y en el Centro de Gestión de Datos del Correo Argentino (Brandsen y Feijoo), donde habrá cortes de tránsito y presencia policial durante el sábado y el domingo.