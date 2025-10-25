Nació Faustino, el primer hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: las tiernas imágenes

Cuánto hace que están juntos Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Tras la separación de Eva Bargiela (32) de Facundo Moyano, la modelo encontró en Gianluca Simeone (27) una nueva oportunidad para apostar al amor. Él, futbolista profesional en aquel entonces, supo acompañarla con bajo perfil y demostrarle un cariño genuino que consolidó la relación y rápidamente la hizo olvidar del sufrimiento que había atravesado.

Se conocieron a fines de 2023 y al poco tiempo, blanquearon su relación. Con viajes, proyectos compartidos y una conexión cada vez más fuerte, la pareja fue compartiendo su historia en redes sociales, con postales que reflejaban que su encuentro no fue casualidad, sino destino.

En mayo de 2025 compartieron en Instagram la tierna noticia que serían padres por primera vez. "Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo. Es que si bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)", escribió Eva.

Este 25 de octube, la llegada de Faustino, su primer hijo, corona una historia que creció paso a paso, con bases sólidas y lejos del escándalo, y que los encuentra atravesando uno de los momentos más felices de sus vidas.