Trends
Lourdes Fernández
Verónica Lozano
Escándalo

Las letales palabras de Vero Lozano por el caso de Lowrdez Fernández que causaron conmoción

Las brutales palabras de Vero Lozano en medio del caso de secuestro y violencia que vivió Lowrdez Fernández. Enterate.

Las letales palabras de Vero Lozano por el caso de Lowrdez Fernández que causaron conmoción

El caso de Lowrdez Fernández, exintegrante de la icónica banda Bandana, continúa generando conmoción en todo el país. La cantante fue rescatada en un operativo policial en el barrio porteño de Palermo, tras permanecer más de 12 horas encerrada y bajo el control de su pareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido luego de intentar escapar.

Mercedes Ninci contó en detalle qué drogas le sumuinistró Leandro García Gómez a Lowrdes mientras la tuvo secuestrada y aislada
mercedes ninci conto en detalle que drogas le sumuinistro leandro garcia gomez a lowrdes mientras la tuvo secuestrada y aislada

En medio de la indignación general, Vero Lozano rompió el silencio y lanzó un durísimo mensaje contra el acusado, con palabras que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Todo comenzó cuando la madre de Lowrdez, junto con un grupo de amigas de la artista, denunció su desaparición luego de perder contacto durante varios días. Mientras tanto, García Gómez —su pareja— simulaba preocupación y hasta respondía mensajes asegurando que no sabía nada de ella.

Durante ese lapso, la cantante permanecía aislada en un departamento de Palermo, sin posibilidad de comunicarse con el exterior, y bajo el suministro constante de estupefacientes, según informaron fuentes policiales y judiciales.

pareja de lowrdez fernandez detenido

Tras más de 12 horas de insistencia, y luego de que los medios comenzaran a replicar la denuncia, la justicia finalmente autorizó el allanamiento. Al ingresar, los efectivos encontraron a la ex Bandana en estado deplorable, deshidratada, con signos de intoxicación y un cuadro de vulnerabilidad extrema.

“Lowrdez estaba ahí, presa por su captor”, escribió Vero Lozano, reflejando la indignación de miles de argentinos que siguieron el caso con horror.

La conductora de Cortá por Lozano no se contuvo al conocer los detalles del hecho y utilizó sus redes sociales para apuntar directamente contra Leandro García Gómez, a quien calificó sin filtros:

El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada, sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras). La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella. El juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. Lowrdez estaba ahí. Le salvaron la vida su madre y sus amigas”.

La reconstrucción de las últimas horas de Lowrdez muestra un panorama angustiante. Su madre y su grupo íntimo de amigas fueron quienes insistieron sin descanso ante la policía para que se ejecutara el allanamiento.

lwrdes

Durante ese tiempo, García Gómez simulaba colaboración, pero evitaba dar precisiones sobre el paradero de la artista. Incluso, según trascendió en redes, publicaba fotos y frases motivacionales en Instagram, intentando mantener una imagen de “empresario exitoso y padre ejemplar”.

Una fuente cercana a la familia contó que la desesperación de la madre fue clave para acelerar la intervención judicial. “Si no hubiera insistido, hoy no sabemos si Lourdes estaría viva”, señaló.

Cuando los efectivos finalmente ingresaron al departamento de Palermo, García Gómez intentó escapar por la parte trasera del edificio, pero fue reducido y detenido en el acto.

Confirmaron que en el interior del inmueble se encontraron sustancias ilegales, restos de benzodiacepinas y elementos compatibles con consumo prolongado de estupefacientes.

El hombre permanece detenido y fue imputado por privación ilegítima de la libertad, suministro de estupefacientes y violencia de género, mientras la investigación continúa bajo la órbita de los fiscales Patricio Lugones y Silvana Russi.

Luego de ser liberada, la artista fue trasladada al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y psicológica. Según trascendió, presentaba un cuadro de intoxicación leve, pero no tenía lesiones visibles.

A pesar del shock emocional, decidió retirarse del hospital horas después, acompañada por una amiga, evitando el contacto con su madre en medio de un conflicto judicial previo.

Especialistas en violencia de género consultados por diversos medios explicaron que este tipo de manipulación —basada en el control emocional, el aislamiento y el consumo de drogas— es una forma de sometimiento silenciosa y devastadora.

image

Se habló de
Lourdes Fernández Verónica Lozano Bandana
