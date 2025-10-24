Las letales palabras de Vero Lozano por el caso de Lowrdez Fernández que causaron conmoción

pareja de lowrdez fernandez detenido

Tras más de 12 horas de insistencia, y luego de que los medios comenzaran a replicar la denuncia, la justicia finalmente autorizó el allanamiento. Al ingresar, los efectivos encontraron a la ex Bandana en estado deplorable, deshidratada, con signos de intoxicación y un cuadro de vulnerabilidad extrema.

“Lowrdez estaba ahí, presa por su captor”, escribió Vero Lozano, reflejando la indignación de miles de argentinos que siguieron el caso con horror.

La conductora de Cortá por Lozano no se contuvo al conocer los detalles del hecho y utilizó sus redes sociales para apuntar directamente contra Leandro García Gómez, a quien calificó sin filtros:

“El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada, sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras). La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella. El juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. Lowrdez estaba ahí. Le salvaron la vida su madre y sus amigas”.

La reconstrucción de las últimas horas de Lowrdez muestra un panorama angustiante. Su madre y su grupo íntimo de amigas fueron quienes insistieron sin descanso ante la policía para que se ejecutara el allanamiento.

Durante ese tiempo, García Gómez simulaba colaboración, pero evitaba dar precisiones sobre el paradero de la artista. Incluso, según trascendió en redes, publicaba fotos y frases motivacionales en Instagram, intentando mantener una imagen de “empresario exitoso y padre ejemplar”.

Una fuente cercana a la familia contó que la desesperación de la madre fue clave para acelerar la intervención judicial. “Si no hubiera insistido, hoy no sabemos si Lourdes estaría viva”, señaló.

Cuando los efectivos finalmente ingresaron al departamento de Palermo, García Gómez intentó escapar por la parte trasera del edificio, pero fue reducido y detenido en el acto.

Confirmaron que en el interior del inmueble se encontraron sustancias ilegales, restos de benzodiacepinas y elementos compatibles con consumo prolongado de estupefacientes.

El hombre permanece detenido y fue imputado por privación ilegítima de la libertad, suministro de estupefacientes y violencia de género, mientras la investigación continúa bajo la órbita de los fiscales Patricio Lugones y Silvana Russi.

Luego de ser liberada, la artista fue trasladada al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y psicológica. Según trascendió, presentaba un cuadro de intoxicación leve, pero no tenía lesiones visibles.

A pesar del shock emocional, decidió retirarse del hospital horas después, acompañada por una amiga, evitando el contacto con su madre en medio de un conflicto judicial previo.

Especialistas en violencia de género consultados por diversos medios explicaron que este tipo de manipulación —basada en el control emocional, el aislamiento y el consumo de drogas— es una forma de sometimiento silenciosa y devastadora.