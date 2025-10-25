En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
Causa narco

Triple crimen: detuvieron a la pareja de Sotacuro, ¿qué acusación la hizo caer?

La Justicia detuvo a Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela

Siguen las detenciones a más de un mes del triple crimen de Florencio Varela. En las últimas horas del viernes se ordenó la captura de Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados de los brutales asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Leé también Triple Crimen Narco: el misterio de la imagen inédita que nadie encuentra

Mujica, de 37 años y con domicilio en la Villa 1-11-14, fue arrestada poco antes de la medianoche del sábado en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires por efectivos de la Policía Bonaerense, con autorización de un juzgado de rogatorias porteño. Durante el procedimiento se le secuestraron dos celulares que serán peritados.

Triple crimen: ¿por que cayó la pareja de Sotacuro?

triple-crimen-en-florencio-varela

Ex empleada de una empresa de limpieza tercerizada y tía de Florencia Ibáñez, otra de las detenidas que declaró como arrepentida, Mónica Mujica quedó involucrada en la causa tras la declaración de un testigo presentada el viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli.

Según este testimonio, Mujica habría participado del negocio narco de la banda y las víctimas podrían haber sido asesinadas luego de robar drogas, aunque los fiscales aún analizan otras hipótesis sobre el móvil del triple crimen.

La investigación también indica que Mujica habría ordenado a su sobrina borrar información del teléfono de Sotacuro, hecho que la joven reconoció. Su pareja, alias “El Duro” o “Chato”, figura entre los principales imputados, con la máxima calificación legal.

La acusación contempla privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes, reiterada en dos hechos; privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser la víctima menor de dieciocho años; y homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y por ser criminis causa, reiterado en tres hechos. Todos estos delitos se consideran en concurso real entre sí.

Frente a estas imputaciones, la única pena posible es la prisión perpetua.

Triple crimen: quiénes son los 10 detenidos en la causa

asi-lo-detuvieron-a-pequeno-j-en-peru-foto-captura-tn-G7R7FJJI2FE7RGZ4BLD4DG23JM (1)

Con la detención de Mujica, ya son diez las personas con prisión preventiva en la causa. Entre los acusados se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro; Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde se hallaron los cuerpos, junto a su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra y Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez; y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú. Todos están acusados de homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad, además de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento. Los fiscales aclararon que, en el caso de las mujeres imputadas, no se aplica la calificación de femicidio.

Por su parte, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual de la masacre, permanece detenido en Perú, mientras que tres sospechosos continúan prófugos con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani “El Loco” David y Manuel Valverde Rodríguez.

