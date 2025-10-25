Triple crimen: detuvieron a la pareja de Sotacuro, ¿qué acusación la hizo caer?

La investigación también indica que Mujica habría ordenado a su sobrina borrar información del teléfono de Sotacuro, hecho que la joven reconoció. Su pareja, alias “El Duro” o “Chato”, figura entre los principales imputados, con la máxima calificación legal.

La acusación contempla privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes, reiterada en dos hechos; privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser la víctima menor de dieciocho años; y homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y por ser criminis causa, reiterado en tres hechos. Todos estos delitos se consideran en concurso real entre sí.

Frente a estas imputaciones, la única pena posible es la prisión perpetua.

Triple crimen: quiénes son los 10 detenidos en la causa

asi-lo-detuvieron-a-pequeno-j-en-peru-foto-captura-tn-G7R7FJJI2FE7RGZ4BLD4DG23JM (1)

Con la detención de Mujica, ya son diez las personas con prisión preventiva en la causa. Entre los acusados se encuentran Lázaro Víctor Sotacuro; Celeste Magalí Guerrero, propietaria de la vivienda donde se hallaron los cuerpos, junto a su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra y Maximiliano Parra; Florencia Ibáñez; y Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú. Todos están acusados de homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad, además de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento. Los fiscales aclararon que, en el caso de las mujeres imputadas, no se aplica la calificación de femicidio.

Por su parte, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual de la masacre, permanece detenido en Perú, mientras que tres sospechosos continúan prófugos con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani “El Loco” David y Manuel Valverde Rodríguez.