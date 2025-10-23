En vivo Radio La Red
Netflix
Ricardo Darín
CINE NACIONAL

Netflix: Ricardo Darín deslumbra con una nueva película argentina y es el estreno más esperado

La nueva película de Ricardo Darín en Netflix promete convertirse en el próximo fenómeno del cine nacional con una historia sorprendente.

Netflix: Ricardo Darín deslumbra con una nueva película argentina y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)

Netflix: Ricardo Darín deslumbra con una nueva película argentina y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)

Una nueva película con Ricardo Darín está a punto de revolucionar Netflix. El actor argentino regresa a la plataforma con una producción que promete ser uno de los grandes éxitos. Esta vez, estará acompañado por Diego Peretti, otro de los intérpretes más admirados del país. Ambos protagonizan una historia que mezcla comedia, crisis existencial y una dosis de reflexión que ya despierta la expectativa de millones.

El Chino Darín arrasa en Netflix con la película española del momento a nivel mundial. (Foto: Archivo)

La cinta, titulada "Lo dejamos acá", fue dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez. Las grabaciones ya finalizaron, y según trascendió, el estreno podría llegar a fines de 2025 o principios de 2026. La expectativa es tan alta que los fanáticos de Darín y Peretti ya consideran este proyecto como una de las películas más esperadas del catálogo argentino en la plataforma.

De qué trata "Lo dejamos acá" en Netflix

En Lo dejamos acá, Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista que atraviesa un momento de profunda duda profesional. Cuestiona los cimientos de su vocación, sus métodos y hasta el verdadero sentido de ayudar a otros. En medio de esa tormenta emocional, aparece el personaje de Diego Peretti, un escritor en plena crisis creativa, atrapado entre la frustración y el bloqueo mental.

Ricardo Darín y Diego Peretti.jpg
Foto: Gentileza Netflix

Foto: Gentileza Netflix

Ambos personajes inician un vínculo tan inesperado como revelador. Entre sesiones, charlas y carcajadas, la película explora los límites de la mente humana, la amistad y la búsqueda de sentido en medio de un mundo que parece avanzar más rápido que las emociones.

El guion juega con la ironía y el absurdo, combinando momentos cómicos con reflexiones filosóficas. Todo indica que la película no solo hará reír, sino también pensar. Y es precisamente ese equilibrio entre el humor y la introspección lo que podría convertirla en una de las producciones más originales de Netflix.

Ricardo Darín y Diego Peretti.jpg

Ricardo Darín y Diego Peretti: una dupla con historia

El encuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti genera un interés especial. Ambos actores comparten una larga trayectoria dentro del cine argentino, pero pocas veces coincidieron en pantalla (La señal, 2007). Su química es evidente, no solo por el respeto profesional que se tienen, sino también por el estilo actoral de cada uno: Darín, con su naturalidad y presencia magnética; Peretti, con su talento para la comedia dramática y su formación como psiquiatra, algo que le da un toque de autenticidad a su personaje.

Los seguidores del cine nacional destacan que esta unión podría marcar una nueva etapa en las producciones argentinas de Netflix, que viene apostando fuerte por historias locales con potencial internacional.

Ricardo Darín y Diego Peretti 1

Netflix: el éxito de las películas y series argentinas

Netflix encontró en Argentina un terreno fértil para desarrollar historias auténticas con un toque universal. Series como El Reino, En el barro y El Eternauta (donde Darín tuvo un papel destacado) ya demostraron que el público global está listo para consumir contenido latinoamericano de alta calidad.

Con Lo dejamos acá, la plataforma refuerza su compromiso con el cine regional y apuesta por la comedia reflexiva, un género poco explorado en su catálogo.

darin el eternauta netflix.png

Por qué todos quieren ver la nueva película de Ricardo Darín

El regreso de Ricardo Darín a Netflix no es solo una noticia más. Es un acontecimiento que genera conversación, expectativa y nostalgia. Cada vez que el actor estrena un nuevo trabajo, el público responde con entusiasmo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad, compromiso y autenticidad, atributos que garantizan una conexión emocional con la audiencia.

A eso se suma Diego Peretti, quien aporta su estilo inconfundible y su experiencia tanto en el drama como en la comedia. La combinación promete una historia que atrapará por igual a quienes buscan reír y a quienes quieren reflexionar sobre las vueltas de la vida.

El estreno de Lo dejamos acá marcará el regreso de dos grandes figuras del cine argentino a una plataforma global, con una propuesta fresca, moderna y profundamente humana.

Ricardo Darín y Diego Peretti

