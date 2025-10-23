Netflix: Ricardo Darín deslumbra con una nueva película argentina y es el estreno más esperado

El guion juega con la ironía y el absurdo, combinando momentos cómicos con reflexiones filosóficas. Todo indica que la película no solo hará reír, sino también pensar. Y es precisamente ese equilibrio entre el humor y la introspección lo que podría convertirla en una de las producciones más originales de Netflix.

Ricardo Darín y Diego Peretti.jpg

Ricardo Darín y Diego Peretti: una dupla con historia

El encuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti genera un interés especial. Ambos actores comparten una larga trayectoria dentro del cine argentino, pero pocas veces coincidieron en pantalla (La señal, 2007). Su química es evidente, no solo por el respeto profesional que se tienen, sino también por el estilo actoral de cada uno: Darín, con su naturalidad y presencia magnética; Peretti, con su talento para la comedia dramática y su formación como psiquiatra, algo que le da un toque de autenticidad a su personaje.

Los seguidores del cine nacional destacan que esta unión podría marcar una nueva etapa en las producciones argentinas de Netflix, que viene apostando fuerte por historias locales con potencial internacional.

Ricardo Darín y Diego Peretti 1

Netflix: el éxito de las películas y series argentinas

Netflix encontró en Argentina un terreno fértil para desarrollar historias auténticas con un toque universal. Series como El Reino, En el barro y El Eternauta (donde Darín tuvo un papel destacado) ya demostraron que el público global está listo para consumir contenido latinoamericano de alta calidad.

Con Lo dejamos acá, la plataforma refuerza su compromiso con el cine regional y apuesta por la comedia reflexiva, un género poco explorado en su catálogo.

darin el eternauta netflix.png

Por qué todos quieren ver la nueva película de Ricardo Darín

El regreso de Ricardo Darín a Netflix no es solo una noticia más. Es un acontecimiento que genera conversación, expectativa y nostalgia. Cada vez que el actor estrena un nuevo trabajo, el público responde con entusiasmo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de calidad, compromiso y autenticidad, atributos que garantizan una conexión emocional con la audiencia.

A eso se suma Diego Peretti, quien aporta su estilo inconfundible y su experiencia tanto en el drama como en la comedia. La combinación promete una historia que atrapará por igual a quienes buscan reír y a quienes quieren reflexionar sobre las vueltas de la vida.

El estreno de Lo dejamos acá marcará el regreso de dos grandes figuras del cine argentino a una plataforma global, con una propuesta fresca, moderna y profundamente humana.