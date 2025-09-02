Netflix deslumbra con el gran estreno de la nueva serie del creador de "Peaky Blinders".

El patriarca había dejado un testamento con una decisión clave: unir deliberadamente a Arthur y Edward para dirigir el negocio. Esa herencia fue más que económica: supuso la carga de un legado que los herederos tuvieron que defender en un contexto lleno de presiones sociales y políticas.

La narrativa de La casa Guinness no se limita a mostrar una simple disputa entre hermanos. La serie expone los conflictos de poder, la rebeldía y los secretos de una familia que se convirtió en el reflejo de una época. El drama se despliega entre Dublín y Nueva York, ciudades atravesadas por la modernización, las tensiones de clase y la expansión de un imperio cervecero que llegó a definir parte de la identidad irlandesa.

La producción, a cargo de Kudos, reúne a un equipo de primer nivel. Steven Knight lidera el proyecto como creador y productor ejecutivo, acompañado por Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell. La dirección quedó en manos de Tom Shankland y Mounia Akl, con Cahal Bannon y Howard Burch como productores.

El elenco de la serie "La casa Guinness"

Anthony Boyle

Louis Partridge

Emily Fairn

Fionn O'Shea

Jack Gleeson

Niamh McCormack

Danielle Galligan

Ann Skelly

Seamus O'Hara

Michael McElhatton

La visión de Steven Knight, creador de "Peaky Blinders"

Steven Knight consolidó su prestigio con Peaky Blinders, donde ya había demostrado su habilidad para crear sagas familiares en contextos históricos cargados de violencia y ambición. Con La casa Guinness, retoma esa fórmula y la adapta a un relato dinástico con un trasfondo económico y social.

En paralelo, Knight viene de trabajar en A Thousand Blows, una serie sobre el boxeo en la era victoriana producida para Disney+, que ya confirmó segunda temporada. Ahora, con este nuevo proyecto, el creador británico refuerza su sello: un estilo visual oscuro, personajes complejos y narrativas que cruzan lo personal con lo político.

Cuándo se estrena "La casa Guinness" en Netflix

El 25 de septiembre será la fecha clave para los seguidores de Steven Knight y para quienes buscan un drama histórico de calidad. La casa Guinness se perfila como uno de los estrenos más importantes del año en Netflix, no solo por el peso de la marca Guinness, sino también por el atractivo universal de los conflictos familiares, las rivalidades y los secretos.

La apuesta de la plataforma es clara: ofrecer un relato que combine espectacularidad visual con profundidad dramática, al estilo de las grandes producciones que marcan tendencia en el streaming.

Tráiler de "La casa Guinness" en Netflix