En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Netflix deslumbra con el gran estreno de la nueva serie del creador de "Peaky Blinders"

Esta nueva serie llega a Netflix con Steven Knight al mando y revive las tensiones de una familia marcada por poder, secretos y una cervecería legendaria.

Netflix deslumbra con el gran estreno de la nueva serie del creador de Peaky Blinders.

Netflix deslumbra con el gran estreno de la nueva serie del creador de "Peaky Blinders".

El próximo 25 de septiembre, Netflix estrenará "La casa Guinness", la esperada serie del creador de "Peaky Blinders". Esta producción revive las intrigas familiares de los herederos de la famosa dinastía irlandesa en pleno siglo XIX, cuando la muerte de Sir Benjamin Guinness desencadenó rivalidades, alianzas y escándalos que marcaron la historia de Irlanda y Nueva York.

Leé también Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más emotiva y exitosa de los últimos años
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más emotiva y exitosa de los últimos años.

Con un guion cargado de ambición, secretos y violencia, la serie promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada.

Uno de los puntos fuertes de la serie será la exploración de los secretos que cada heredero oculta. Mientras Arthur y Edward asumen el liderazgo, el resto de los hermanos deberá enfrentarse a sus propios dilemas. La tensión no solo reside en quién controla la empresa, sino también en cómo mantener a Guinness como la exportación más reconocida de Irlanda.

La casa Guinness Netflix 1

De qué trata "La casa Guinness" en Netflix

La historia comienza con la repentina muerte de Benjamin Guinness, figura central de la familia y responsable de consolidar la expansión de la cervecería que se transformó en el símbolo de Irlanda. Su partida abrió un escenario lleno de tensiones entre sus cuatro hijos: Arthur, Edward, Anne y Ben.

El patriarca había dejado un testamento con una decisión clave: unir deliberadamente a Arthur y Edward para dirigir el negocio. Esa herencia fue más que económica: supuso la carga de un legado que los herederos tuvieron que defender en un contexto lleno de presiones sociales y políticas.

La narrativa de La casa Guinness no se limita a mostrar una simple disputa entre hermanos. La serie expone los conflictos de poder, la rebeldía y los secretos de una familia que se convirtió en el reflejo de una época. El drama se despliega entre Dublín y Nueva York, ciudades atravesadas por la modernización, las tensiones de clase y la expansión de un imperio cervecero que llegó a definir parte de la identidad irlandesa.

La casa Guinness Netflix 2

La producción, a cargo de Kudos, reúne a un equipo de primer nivel. Steven Knight lidera el proyecto como creador y productor ejecutivo, acompañado por Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell. La dirección quedó en manos de Tom Shankland y Mounia Akl, con Cahal Bannon y Howard Burch como productores.

El elenco de la serie "La casa Guinness"

  • Anthony Boyle
  • Louis Partridge
  • Emily Fairn
  • Fionn O'Shea
  • Jack Gleeson
  • Niamh McCormack
  • Danielle Galligan
  • Ann Skelly
  • Seamus O'Hara
  • Michael McElhatton
La casa Guinness Netflix 3

La visión de Steven Knight, creador de "Peaky Blinders"

Steven Knight consolidó su prestigio con Peaky Blinders, donde ya había demostrado su habilidad para crear sagas familiares en contextos históricos cargados de violencia y ambición. Con La casa Guinness, retoma esa fórmula y la adapta a un relato dinástico con un trasfondo económico y social.

En paralelo, Knight viene de trabajar en A Thousand Blows, una serie sobre el boxeo en la era victoriana producida para Disney+, que ya confirmó segunda temporada. Ahora, con este nuevo proyecto, el creador británico refuerza su sello: un estilo visual oscuro, personajes complejos y narrativas que cruzan lo personal con lo político.

La casa Guinness Netflix 4

Cuándo se estrena "La casa Guinness" en Netflix

El 25 de septiembre será la fecha clave para los seguidores de Steven Knight y para quienes buscan un drama histórico de calidad. La casa Guinness se perfila como uno de los estrenos más importantes del año en Netflix, no solo por el peso de la marca Guinness, sino también por el atractivo universal de los conflictos familiares, las rivalidades y los secretos.

La apuesta de la plataforma es clara: ofrecer un relato que combine espectacularidad visual con profundidad dramática, al estilo de las grandes producciones que marcan tendencia en el streaming.

Tráiler de "La casa Guinness" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie Peaky Blinders
Notas relacionadas
Netflix y Nicole Kidman deslumbran con su nueva película: recién se estrena y ya está en el Top 10
José Coronado arrasa en Netflix con la película española más sorprendente y dura menos de 2 horas
Adrián Suar arrasa en Netflix con esta comedia que dura 98 minutos y que te hará repensar la vida

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar