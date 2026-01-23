Premios Oscar 2026: estas son las películas de Netflix nominadas que podés ver en la plataforma

Premios Oscar 2026

Sueños de trenes

Sueños de trenes se convirtió en una de las grandes cartas fuertes de Netflix para esta edición. La película ofrece un retrato íntimo y poético de una vida atravesada por los cambios estructurales de Estados Unidos a comienzos del siglo XX.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX".

El film contó con un elenco destacado integrado por Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand, Clifton Collins Jr., John Diehl, Paul Schneider y Will Patton.

Obtuvo cuatro nominaciones al Oscar 2026, entre ellas Mejor película, Mejor fotografía, Mejor canción y Mejor guion adaptado, lo que consolidó su relevancia dentro de la temporada.

Embed

Frankenstein

La esperada adaptación de Guillermo del Toro llevó nuevamente el clásico de Mary Shelley al centro de la conversación cultural y cinematográfica.

Basada en la novela publicada en 1818, la película siguió a Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que desafió los límites de la naturaleza al crear vida. El experimento derivó en una tragedia que arrastró tanto al creador como a su criatura.

El elenco estuvo encabezado por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, con interpretaciones que recibieron elogios de la crítica internacional.

La película logró nueve nominaciones, incluyendo Mejor película, Mejor actor de reparto para Elordi, Mejor banda sonora y Mejor guion adaptado. Su presencia reforzó el peso autoral del director mexicano dentro de la industria.

Embed

Las guerreras K-pop

Netflix también dijo presente en el terreno de la animación con Las guerreras K-pop, una propuesta que combinó música, acción y fantasía.

Según el resumen de Netflix: "Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del kpop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales".

La cinta fue dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, y contó con las voces de Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong, Lee Byung-hun, Daniel Dae Kim, May Hong, Ji-young Yoo, Kim Yunjin, Joel Kim Booster y Liza Koshy.

Obtuvo dos nominaciones: Mejor película animada y Mejor canción original, confirmando el impacto de la animación musical dentro del Oscar.

Embed

La vecina perfecta

La vecina perfecta también tuvo representación entre las películas nominadas al Oscar 2026 que están en Netflix.

En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

La película recibió una nominación a Mejor documental, posicionándose como una de las producciones más impactantes del año dentro del género.

Embed

Todas las habitaciones vacías

Netflix también logró presencia en la categoría de cortometraje documental con Todas las habitaciones vacías. En este conmovedor cortometraje documental, un periodista y un fotógrafo retratan los dormitorios de chicos que perdieron la vida en tiroteos escolares.

El corto obtuvo una nominación a Mejor cortometraje documental, reforzando la presencia de Netflix en categorías no tradicionales.

Embed

The Singers

La lista se completó con The Singers, una producción que apostó por la sencillez y la emoción colectiva. Netflix ha adquirido y lanzará globalmente el cortometraje nominado al Oscar del director Sam Davis.

La historia transcurrió en un pub humilde, donde un grupo de clientes oprimidos se conectó de manera inesperada a través de un concurso de canto improvisado. La música funcionó como puente emocional y como escape frente a la rutina.

Recibió una nominación a Mejor cortometraje, completando el mapa de producciones disponibles en Netflix que llegaron a la gala.