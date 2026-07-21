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Moody's mejoró la calificación de la deuda argentina y elevó la perspectiva del país a positiva

La agencia subió la nota de la deuda soberana de Caa1 a B3 al destacar la reducción del riesgo de default, la estabilización macroeconómica y la mejora de los fundamentos crediticios.

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La calificadora de riesgo mejoró la calificación argentina. (Foto: archivo).

La calificadora de riesgo mejoró la calificación argentina. (Foto: archivo).

La calificadora de riesgo Moody’s elevó la nota de la deuda soberana de la Argentina, al subirla de Caa1 a B3 para las obligaciones en moneda local y extranjera, y modificó la perspectiva de estable a positiva. La decisión se apoya en la reducción del riesgo de default, el avance de la estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de los fundamentos crediticios del país.

Leé también El riesgo país perforó los 500 puntos y los bonos argentinos subieron
El riesgo país de la Argentina, por debajo de los 500 puntos. (Foto: A24.com).

En su informe, la agencia destacó que los superávits fiscales, la desaceleración de la inflación y la continuidad del proceso de liberalización económica fortalecieron la credibilidad de las políticas oficiales y contribuyeron a reducir la volatilidad macroeconómica.

La mejora fue celebrada por Luis Caputo y Jos&eacute; Luis Daza. (Foto: archivo)

La mejora fue celebrada por Luis Caputo y José Luis Daza. (Foto: archivo)

Además, señaló una mejora en la posición externa de la Argentina, impulsada por el crecimiento de las exportaciones, el ingreso de inversiones extranjeras en sectores como energía y minería, y un acceso más favorable al financiamiento internacional.

Moody’s sostuvo que la perspectiva positiva refleja la posibilidad de que el perfil crediticio del país continúe fortaleciéndose si la estabilización económica se consolida y se profundizan las mejoras estructurales en las cuentas externas.

La calificadora también consideró que, pese a los riesgos políticos vinculados a las elecciones generales de 2027, el margen para cambios bruscos en la política económica se redujo respecto de otros ciclos electorales, lo que incrementa las probabilidades de continuidad de las medidas actuales y de una mejora sostenida en la capacidad de pago de la deuda.

En paralelo, elevó la calificación de la deuda en moneda local de B1 a Ba3 y la de moneda extranjera de B2 a B1. Según explicó, la diferencia entre ambas notas refleja una mayor previsibilidad de las políticas económicas y una menor intervención estatal en la economía, aunque persisten algunos riesgos políticos y externos que aún se corrigen de manera gradual.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza celebraron la mejora. “Con esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody’s, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década. Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina”, planteó Daza en su cuenta oficial de X.

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