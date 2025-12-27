Rodrigo Cascón desembarca en América TV con Destinos y Sabores: "Es una combinación de..."

Asimismo, sobre lo que el televidente encontrará en Destinos y Sabores, Cascón explicó que "el programa es ciento por ciento turismo y gastronomía". "Vamos a hacer distintos tipos de actividades turísticas en distintos lugares de la Argentina", detalló al tiempo que adelantó que también abrieron puertas al exterior: "Haremos también especiales internacionales. Hasta el momento ya visitamos Curazao, Cuba y Los Cabos en México", si bien remarcó que recorrerán muchos otros destinos por fuera de nuestro país.

Claro que sobre los recorridos por la Argentina, el cocinero adelantó que ya visitaron Salta, Jujuy, La Rioja, Río Gallegos, entre otros lugares y, por supuesto, seguirán recorriendo muchos otros. "La idea es hacer todas las actividades turísticas que hay en cada uno de los destinos y en la parte gastronómica, cocinar con un chef local una recta regional o recetas que sean típicas de cada zona", sumó Cascón revelando que de cada destino saldrán dos capítulos.

Por último, Rodrigo contó que el ciclo en su desembarco en América TV tendrá una tercera parte, que es la pata turística y gastronómica. "Vamos a degustar a distintos lugares algo que se típico también de la zona. La idea es poder probar sabores distintos y poder mostrarle a la gente qué debería ir a probar, a comer, a visitar y a recorrer en cada uno de los destinos turísticos de la Argentina y de lo que es turismo internacional también", concluyó expectante y ansioso por comenzar esta nueva temporada de Destinos y Sabores.

Cómo surgió Destinos y Sabores, el programa de Rodrigo Cascón que fusiona turismo y gastronomía

Destinos y Sabores es la unión de dos proyectos apasionados por mostrar la esencia de los lugares, su gente y su gastronomía.

Por un lado, Argentinos x Argentina, creado por Sebastián Coria y Ángel Gómez de Olivera, con una sólida trayectoria en la producción de contenidos turísticos y visuales que promueven los destinos más emblemáticos del país.

Por otro, Rodrigo Cascón, reconocido chef y conductor televisivo, quien aporta su experiencia, carisma y conexión con la cocina argentina e internacional.

El resultado es una propuesta audiovisual que invita a recorrer Argentina y el mundo a través de su cultura, sus paisajes y, sobre todo, sus sabores.

Esta alianza potencia lo mejor de ambos universos: la visión viajera y audiovisual de Argentinos x Argentina, enfocada en capturar la esencia de cada destino; y la pasión gastronómica y comunicacional de Rodrigo Cascón, que transforma cada visita en una experiencia culinaria memorable.