Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia argentina más exitosa de los últimos años
Ricardo Darín protagoniza una película argentina en Netflix que mezcla humor, crítica social y emoción, y se convirtió en una de las más comentadas del catálogo.
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia argentina más exitosa de los últimos años. (Foto: Archivo)
QueRicardo Darín arrasa en Netflix no es una novedad, pero sí lo es la manera en que una de sus películas más celebradas sigue ganando visualizaciones y comentarios años después de su estreno. Se trata de "La odisea de los giles", una comedia dramática dirigida por Sebastián Borensztein que encontró en la plataforma de streaming un nuevo impulso.
La producción, estrenada en 2019, reunió a tres pesos pesados del cine nacional: Ricardo Darín, Luis Brandoni y Chino Darín. Juntos encabezaron un elenco coral que logró combinar humor, tensión y una mirada profundamente argentina sobre uno de los momentos más complejos de la historia reciente del país.
Sebastián Borensztein dirigió la historia con un tono clásico, apoyado en una puesta en escena cuidada y en actuaciones sólidas. El ritmo ágil permitió que la película se mantuviera atrapante de principio a fin, algo clave para una recomendación de fin de semana.
De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix
La odisea de los giles se basó en la novela La noche de la usina, escrita por Eduardo Sacheri, uno de los autores argentinos más adaptados al cine en los últimos años. La película situó su relato en el año 2001, en plena crisis económica, cuando el país quedó paralizado por el llamado "Corralito". Ese contexto histórico funcionó como telón de fondo para una historia íntima, pero también colectiva.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras perder los ahorros de su cooperativa agrícola a manos de un banquero corrupto y un abogado, un grupo de argentinos planea un atraco para recuperar lo que es suyo".
La película narró ese golpe con crudeza, pero también con ironía. Los personajes, lejos de resignarse, atravesaron un proceso de transformación. Pasaron de la ingenuidad a la astucia, de la desilusión a la acción. En ese recorrido, el guion encontró el equilibrio justo entre la denuncia social y el entretenimiento.
Ricardo Darín y el elenco de "La odisea de los giles"
Ricardo Darín interpretó a Perlassi, uno de los impulsores de la cooperativa y una figura clave dentro del grupo de damnificados. Su personaje encarnó la mezcla de frustración, bronca contenida y esperanza que atravesó a miles de argentinos en aquellos años. Darín construyó un rol sobrio, alejado del exceso, apoyado en silencios y miradas que dijeron tanto como los diálogos.
Ricardo Darín
Luis Brandoni
Chino Darín
Verónica Llinás
Daniel Aráoz
Carlos Belloso
Marco Antonio Caponi
Guillermo Jacubowicz
Ale Gigena
Rita Cortese
Por qué ver "La odisea de los giles" en Netflix
Desde su llegada al catálogo, La odisea de los giles se mantuvo como una de las películas argentinas más vistas en Netflix. El boca en boca digital, las recomendaciones en redes sociales y las reseñas positivas contribuyeron a que nuevas generaciones la descubrieran.
Ricardo Darín se transformó, una vez más, en un imán para los espectadores. Su nombre funcionó como garantía de calidad, pero fue la historia la que terminó de consolidar el interés. La película logró algo poco frecuente: entretener, emocionar y hacer pensar.
En un contexto donde la oferta de contenidos es abrumadora, este tipo de producciones se destacan por su identidad clara y su conexión emocional. No se trata solo de pasar el tiempo, sino de encontrarse con una historia que deja huella.
Una película ideal para ver el fin de semana
La duración, el ritmo y el tono de La odisea de los giles la convirtieron en una opción perfecta para una noche de streaming. No exige conocimientos previos ni atención extrema, pero recompensa al espectador con una trama bien construida y personajes memorables.
Netflix apostó fuerte por el cine argentino y encontró en esta producción una de sus joyas más sólidas. La combinación de figuras consagradas, una historia potente y un contexto reconocible resultó imbatible.