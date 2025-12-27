Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia argentina más exitosa de los últimos años

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras perder los ahorros de su cooperativa agrícola a manos de un banquero corrupto y un abogado, un grupo de argentinos planea un atraco para recuperar lo que es suyo".

La película narró ese golpe con crudeza, pero también con ironía. Los personajes, lejos de resignarse, atravesaron un proceso de transformación. Pasaron de la ingenuidad a la astucia, de la desilusión a la acción. En ese recorrido, el guion encontró el equilibrio justo entre la denuncia social y el entretenimiento.

La odisea de los giles Netflix 2

Ricardo Darín y el elenco de "La odisea de los giles"

Ricardo Darín interpretó a Perlassi, uno de los impulsores de la cooperativa y una figura clave dentro del grupo de damnificados. Su personaje encarnó la mezcla de frustración, bronca contenida y esperanza que atravesó a miles de argentinos en aquellos años. Darín construyó un rol sobrio, alejado del exceso, apoyado en silencios y miradas que dijeron tanto como los diálogos.

Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

Verónica Llinás

Daniel Aráoz

Carlos Belloso

Marco Antonio Caponi

Guillermo Jacubowicz

Ale Gigena

Rita Cortese

La odisea de los giles 4.jpg

Por qué ver "La odisea de los giles" en Netflix

Desde su llegada al catálogo, La odisea de los giles se mantuvo como una de las películas argentinas más vistas en Netflix. El boca en boca digital, las recomendaciones en redes sociales y las reseñas positivas contribuyeron a que nuevas generaciones la descubrieran.

Ricardo Darín se transformó, una vez más, en un imán para los espectadores. Su nombre funcionó como garantía de calidad, pero fue la historia la que terminó de consolidar el interés. La película logró algo poco frecuente: entretener, emocionar y hacer pensar.

En un contexto donde la oferta de contenidos es abrumadora, este tipo de producciones se destacan por su identidad clara y su conexión emocional. No se trata solo de pasar el tiempo, sino de encontrarse con una historia que deja huella.

La odisea de los giles Netflix 3

Una película ideal para ver el fin de semana

La duración, el ritmo y el tono de La odisea de los giles la convirtieron en una opción perfecta para una noche de streaming. No exige conocimientos previos ni atención extrema, pero recompensa al espectador con una trama bien construida y personajes memorables.

Netflix apostó fuerte por el cine argentino y encontró en esta producción una de sus joyas más sólidas. La combinación de figuras consagradas, una historia potente y un contexto reconocible resultó imbatible.

Tráiler oficial de "La odisea de los giles"