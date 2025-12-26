Netflix estrena la temporada 4 de Bridgerton: mirá el tráiler y las nuevas imágenes de la serie

Bridgerton 4 Netflix 2 Foto: Gentileza Prensa Netflix.

Todos los detalles sobre Bridgerton: Temporada 4

Número de episodios: 8

8 Showrunner / Producción ejecutiva: Jess Brownell

Jess Brownell Producción ejecutiva: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen

Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Sra. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (la reina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley)

Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Sra. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (la reina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley) Elenco adicional: Kate Bridgerton (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Katie Leung (Lady Araminta Gun)

Bridgerton 4 Netflix 3 Foto: Gentileza Prensa Netflix,

Cómo será Bridgerton 4 y cuándo se estrena en Netflix

Bridgerton cautivó a espectadores de todo el mundo cuando Netflix y Shondaland estrenaron la icónica serie en 2020. La cuarta temporada de Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson) y se estrenará en dos partes: la parte 1 el 29 de enero y la parte 2 el 26 de febrero de 2026.

Cada una de sus tres temporadas se encuentra entre las más populares de Netflix, con las temporadas 1 y 3 en los lugares 5 y 7, respectivamente; mientras que la precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, dominó el Top 10 global.

Bridgerton 4 Netflix 4 Foto: Gentileza Prensa Netflix.

La franquicia ha generado un fandom global para un público desatendido del romance, abriéndose paso en el zeitgeist cultural con un éxito sin precedentes y creando tendencias, ya que los fans celebran su amor por la serie a través de memes, música, libros, moda, decoración y mucho más.

Experiencias en vivo como The Queen's Ball: A Bridgerton Experience, las ofertas inmersivas en Netflix House en Filadelfia y Dallas, que abrirán a finales de 2025, y una creciente colección de productos de consumo, han catapultado el nombre de Bridgerton a convertirse en una marca de estilo de vida de gran demanda. La franquicia seguirá ofreciendo nuevas oportunidades para que sus apasionados seguidores se sumerjan en el universo Bridgerton tanto dentro como fuera de la pantalla.

Tráiler oficial de Bridgerton: Temporada 4 en Netflix