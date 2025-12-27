Calor extremo en el AMBA: cómo estará el tiempo en Año Nuevo y cuándo llegará el alivio

Calor extremo en el AMBA: ¿cuándo llega el alivio?

golpe-de-calor-2-1000x675

De acuerdo con el pronóstico extendido, el descenso de temperatura recién se notaría el jueves 1° de enero, durante la madrugada, cuando la máxima se espera que se sitúe en torno a los 29 grados, con mínimas cercanas a los 21°, marcando un respiro tras varios días consecutivos de calor extremo.

En tanto, el viernes 2 continuaría en la misma línea, con una máxima de 28 grados y un cielo parcialmente nublado.

Así, el alivio térmico llegaría recién después de Año Nuevo, luego de una seguidilla de jornadas agobiantes que obligarán a tomar precauciones adicionales en los días previos a la celebración.