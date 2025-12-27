Calor extremo en el AMBA: cómo estará el tiempo en Año Nuevo y cuándo llegará el alivio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una ola de calor que se extenderá durante los próximos días, en la antesala de los festejos de fin de año.
Según el pronóstico oficial, el calor será persistente y en ascenso desde este sábado, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 38 grados, mientras que las mínimas se mantendrán elevadas, entre los 23° y 26° durante la jornada.
Para el domingo, se espera una otra jornada agobiante, con una máxima cercana a los 32° y cielo parcialmente nublado. El lunes, en tanto, el calor no cederá. Se aguardan registros que podrían trepar hasta los 35 grados, sin probabilidad de lluvias.
Los días más críticos se aguardan para el martes 30 y miércoles 31, cuando el termómetro podría alcanzar los 37° y 38°, respectivamente, justo en la previa de las celebraciones por Año Nuevo. En ambos casos, el SMN no prevé precipitaciones.
Calor extremo en el AMBA: ¿cuándo llega el alivio?
De acuerdo con el pronóstico extendido, el descenso de temperatura recién se notaría el jueves 1° de enero, durante la madrugada, cuando la máxima se espera que se sitúe en torno a los 29 grados, con mínimas cercanas a los 21°, marcando un respiro tras varios días consecutivos de calor extremo.
En tanto, el viernes 2 continuaría en la misma línea, con una máxima de 28 grados y un cielo parcialmente nublado.
Así, el alivio térmico llegaría recién después de Año Nuevo, luego de una seguidilla de jornadas agobiantes que obligarán a tomar precauciones adicionales en los días previos a la celebración.