La dura frase de Ricardo Darín al hablar sobre Andrea Del Boca en Gran Hermano: "Me pegaría..."

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Quién reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

La tensión entre los seguidores de Gran Hermano (Telefe) se disparó tras la inesperada salida de Andrea del Boca, quien debió abandonar la casa en ambulancia. El episodio generó desconcierto tanto dentro del reality como entre los televidentes, ya que se trata de una de las figuras más relevantes del ciclo. Las versiones apuntan a que la actriz estaría atravesando un cuadro de salud delicado, lo que encendió todas las alarmas.

El hecho tomó repercusión rápidamente durante el mediodía del jueves, cuando en Intrusos (América TV) contaron los detalles sobre el problema que obligó a su traslado. Según se supo, Andrea habría manifestado síntomas intestinales que preocuparon al equipo médico, motivo por el cual se decidió derivarla de urgencia a una clínica de zona norte para realizar estudios más completos y descartar complicaciones.

La situación inevitablemente recordó lo ocurrido meses atrás con Divina Gloria, quien también debió dejar el programa por cuestiones médicas. En su caso, fue internada para controles y nunca regresó al juego. Ese antecedente alimenta las dudas sobre el futuro de Andrea en el reality y abre la puerta a especulaciones sobre una salida definitiva.

Durante la noche del jueves, Ángel de Brito abordó el tema en LAM (América TV) y aportó información exclusiva. El conductor dejó entrever que el panorama no sería alentador para la continuidad de la actriz: “Yo creo que Andrea no vuelve. Ya está negociando en este momento con una reemplazante”, afirmó, generando aún más incertidumbre. Además, deslizó que la producción de Telefe ya estaría en conversaciones con una figura reconocida para ocupar ese lugar.

Para respaldar su análisis, De Brito sumó un dato sobre un acuerdo previo de la actriz: "Se iba en abril esa era la verdad, después si se quería quedar iban a dejar que se quede", explicó, sugiriendo que la salida se habría precipitado por este imprevisto.

Minutos después, y tras analizar el panorama, Ángel de Brito lanzó la información que sacudió al mundo del espectáculo: "Quien reemplazaría a Andrea del Boca... vienen charlando con ella hace varios días y también con otra persona... Es un personaje importante, creo que va a gustar más que Andrea. Tope de gama", anticipó.

Finalmente, reveló el nombre que estaría en negociaciones avanzadas y que promete dar que hablar: "La han convocado, le interesó la oferta, ya pasaron a la instancia económica. Va para hacer lo suyo, en lo suyo es muy buena, lo suyo es el reality. La convocada es Graciela Alfano".