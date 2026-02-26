"Me mató": la confesión de Moria Casán sobre el abrazo que desarmó la pelea con Cinthia Fernández

Cinthia agregó que casi no hicieron falta explicaciones: “Nos abrazamos un largo rato”. Ese contacto fue suficiente para desarmar la tensión acumulada.

Moria, fiel a su estilo, aprovechó para reflexionar sobre cómo enfrenta hoy los conflictos mediáticos: “Hoy en día tengo el bienestar emocional suficiente como para que no me afecten las peleas. Hay que hacer la plancha y nadar”.

La panelista, visiblemente movilizada, también compartió su mirada sobre lo ocurrido: “Yo de Moria y de mí rescato que nos dijimos de todo, lo que queríamos y sentíamos. Moria lo pasa por un lado más de show, pero yo soy súper emocional. Lo que tengo de dura lo tengo de sensible”.

Embed

Cómo había sido el picante cruce entre Moria Casán y Cinthia Fernández fuera del aire

Reproches y un desenlace cargado de sentimientos marcaron el sorpresivo giro en la disputa entre Moria Casán y Cinthia Fernández. Una pelea que había escalado con fuerza en televisión, se trasladó a las redes sociales y finalmente terminó con abrazos y lágrimas detrás de cámaras.

El episodio se dio la semana pasada en La mañana con Moria (El Trece), cuando la tensión explotó tras una intervención filosa de la abogada Elba Marcovecchio, que sin filtros calificó a Cinthia Fernández como la “chihuahua que no paraba de ladrar”.

Lejos de suavizar la situación, La One se puso del lado de Marcovecchio y lanzó munición pesada: “La silla vacía corresponde a la persona que viene dos veces por semana. Elba mandó al chihuahua a la cucha. Tal vez necesitan oxígeno en el parque y no aire televisivo”.

Ese comentario fue dinamita y encendió la furia de Fernández, quien respondió con un descargo contundente y dejó clara su decepción hacia la conductora: “Le hago una pregunta simple de responder a Marcovecchio. Ponele que vos no estés de acuerdo con el careo, con la pregunta, con la incomodidad, porque era evidente que no podía responder y, de hecho, no pudo responder, pero vos me tenés que apoyar como conductora. O a lo sumo respetar”.

La tensión siguió creciendo. Cinthia redobló la apuesta y cuestionó directamente el rol de Moria en el programa: “Pero un conductor, al aire, boludear a la persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien”.

Con evidente enojo, también se defendió de las críticas a su labor: “No solo eso, sino que en el aire cuestionó mi trabajo y mintió además. ¿Por qué dice que yo estoy desconectada del programa? Lo único que hacen es subir mis discusiones y mis cruces y que yo sepa, en números fue bastante bien“.

Cuando parecía que todo quedaría en ese cruce, ocurrió lo inesperado. Tras la emisión del miércoles y con las cámaras apagadas, ambas se sentaron a hablar cara a cara. Según relató Moria Casán en El Ejército de la mañana (Bondi Live), el encuentro fue intenso, lleno de reproches y hasta con lágrimas. Más tarde, eltrecetv.com difundió las imágenes del momento.

La One contó que escuchó en silencio mientras la panelista se descargaba, en una charla privada que dejó en claro que la pelea no fue solo un espectáculo televisivo, sino un conflicto genuino que, después de ese intercambio, podría estar cerca de resolverse.

Moria Casán y Cinthia Fernández cara a cara