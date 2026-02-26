Patricia Bullrich, por agresión al equipo de A24: "Se abrió un sumario, el accionar del policía fue reprochable"

La senadora también aclaró que ya no está a cargo del Ministerio de Seguridad y evitó profundizar en responsabilidades políticas. “Yo no soy más ministra de Seguridad. Hay un ministerio y funcionarios que están hoy a cargo. Lo que les estoy diciendo es que ya se ha tomado una medida y que el jefe de policía está evaluando que ese efectivo actuó desmedidamente”, sostuvo.

Impactante video: así fue la violenta agresión a un camarógrafo de A24

El incidente ocurrió minutos después de las 8 de la mañana, cuando los medios registraban el traslado de unos 12 activistas detenidos en los móviles policiales. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados les ordenaron a los periodistas que se retiraran de la entrada del estacionamiento del Congreso.

“Nos pidieron que nos corriéramos y lo estábamos haciendo. Teníamos trípodes, cables y estábamos transmitiendo en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió al aire la cronista de A24, Agustina Binotti.

Aunque la sesión en el Senado estaba prevista para las 11, la tensión comenzó desde temprano con la detención de los activistas ambientales que habían saltado las rejas del Congreso para realizar una intervención sobre la escalinata en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares.

La Policía Federal avanzó sobre los trabajadores de prensa que cubrían el operativo. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató Binotti en referencia a Facundo, el camarógrafo del canal.