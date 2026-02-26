En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Noticias A24
Agresión

Patricia Bullrich, por agresión al equipo de A24: "Se abrió un sumario, el accionar del policía fue reprochable"

La exministra de Seguridad se refirió al ataque y detención del camarógrafo durante el operativo en el Congreso. Confirmó que el jefe de la Policía Federal Argentina inició una investigación interna y sostuvo que la conducta del efectivo “no fue la que la Policía debe realizar”.

Patricia Bullrich habló tras la agresión al equipo de A24: Se abrió un sumario porque el accionar fue reprochable

Patricia Bullrich habló tras la agresión al equipo de A24: "Se abrió un sumario porque el accionar fue reprochable"
Leé también Ataque policial contra el equipo de A24: el estado de salud del camarógrafo y la cronista
Facundo Tedeschini, el camarógrafo de A24 agredido cuando llegó al Hospital Ramos Mejía. 

Bullrich explicó que habló con el secretario de Seguridad y que el jefe de la Policía Federal ya tomó intervención. “Se ha abierto un sumario, porque el jefe de policía ha evaluado que su conducta ha sido una conducta reprochable, con lo cual eso está en análisis”, afirmó.

Embed

La dirigente detalló que el incidente se produjo luego de que activistas ingresaran al Congreso y fueran detenidos. Según su versión, el camarógrafo “intentó tomar imágenes de las personas detenidas” cuando se produjo el forcejeo. Sin embargo, desde el móvil le remarcaron que el trabajador se encontraba en la vereda cumpliendo su tarea.

Ante la insistencia, Bullrich fue contundente: “Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el accionar que la policía debe realizar”, y agregó: “Si hubiera sido un accionar correcto, en el marco del deber policial, no se le hubiera abierto un sumario”.

La senadora también aclaró que ya no está a cargo del Ministerio de Seguridad y evitó profundizar en responsabilidades políticas. “Yo no soy más ministra de Seguridad. Hay un ministerio y funcionarios que están hoy a cargo. Lo que les estoy diciendo es que ya se ha tomado una medida y que el jefe de policía está evaluando que ese efectivo actuó desmedidamente”, sostuvo.

Impactante video: así fue la violenta agresión a un camarógrafo de A24

El incidente ocurrió minutos después de las 8 de la mañana, cuando los medios registraban el traslado de unos 12 activistas detenidos en los móviles policiales. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados les ordenaron a los periodistas que se retiraran de la entrada del estacionamiento del Congreso.

“Nos pidieron que nos corriéramos y lo estábamos haciendo. Teníamos trípodes, cables y estábamos transmitiendo en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió al aire la cronista de A24, Agustina Binotti.

Embed

Aunque la sesión en el Senado estaba prevista para las 11, la tensión comenzó desde temprano con la detención de los activistas ambientales que habían saltado las rejas del Congreso para realizar una intervención sobre la escalinata en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares.

La Policía Federal avanzó sobre los trabajadores de prensa que cubrían el operativo. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató Binotti en referencia a Facundo, el camarógrafo del canal.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Noticias A24 Agresión Congreso
Notas relacionadas
Impactante video: así fue la violenta agresión a un camarógrafo de A24 en el Congreso
El tajante repudio de Antonio Laje a los policías que agredieron al equipo de A24: "Creen que..."
Patricia Bullrich ratificó el rumbo del Gobierno: "Algunas empresas van a cerrar y otras van a abrir"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar