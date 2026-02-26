En vivo Radio La Red
¿REEMPLAZO DE GALLARDO?

"Lo juro por mis hijos": el mensaje de Coudet sobre su posible llegada a River como DT

El entrenador del Alavés se refirió por primera vez a las versiones que lo ubican como principal candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo como director técnico del equipo millonario.

El actual DT del Alavés negó categóricamente haber tenido contacto con la dirigencia de Núñez. Las declaraciones se dieron este jueves en conferencia de prensa, en la previa del partido clave que su equipo disputará ante Levante por LaLiga española, en un duelo directo por la permanencia. Sin embargo, el foco de la conferencia no estuvo en lo deportivo, sino en su posible llegada a River.

La frase que marcó la conferencia

La primera pregunta fue directa: ¿será el reemplazante de Gallardo? Coudet respondió con contundencia y buscó despejar cualquier especulación. “Nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Estoy al margen del ruido que se ha formado”, afirmó el entrenador.

Luego, reforzó su postura con una frase que rápidamente se viralizó: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.

El mensaje buscó marcar distancia de las versiones que circulan en Argentina y Europa, que lo ubican como el principal apuntado por la dirigencia.

A pesar de negar contactos, el entrenador dejó en claro su vínculo emocional con la institución. “Que me pongan en una lista es una caricia. Es una situación natural porque estuve mucho tiempo en River”, sostuvo.

Además, destacó la dimensión internacional del club: “River está a la altura del Real Madrid o el Barcelona, es un club top mundial”, aseguró.

El Chacho también se refirió al contexto que atraviesa el club: “Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de su historia”.

El escenario en River tras la salida de Gallardo

Gallardo salida de River

La conferencia de Coudet se dio el mismo día en que River se prepara para despedir a Marcelo Gallardo en el Monumental, tras el partido ante Banfield.

El final del ciclo del “Muñeco” abre un nuevo proceso deportivo. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo trabaja contrarreloj para definir al sucesor.

El nombre de Coudet es el que reúne mayor consenso. Su experiencia internacional, su perfil competitivo y su pasado en el club lo posicionan como favorito.

El rol de su representante y las negociaciones

Según trascendió, el representante Christian Bragarnik acercó el nombre del entrenador a la dirigencia. Incluso, habría un acuerdo de palabra a través de intermediarios, tanto en lo económico como en la duración del contrato.

Sin embargo, el principal obstáculo es su situación contractual con Alavés. El entrenador no tiene cláusula de salida, pero el club español pretende retenerlo. La resolución podría acelerarse tras el partido ante Levante.

Un presente exigente en España

Coudet llegó al Alavés en diciembre de 2024 y desde entonces dirigió 53 partidos oficiales, con 17 victorias, 16 empates y 20 derrotas. Actualmente, el equipo pelea por evitar el descenso, lo que aumenta la presión en cada encuentro. Este contexto explica su prudencia ante los rumores, para no desestabilizar el clima interno.

