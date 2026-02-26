AUH: el formulario que habilita un pago extra y debe presentarse antes de abril
El trámite es obligatorio para seguir cobrando la asignación y acceder al monto acumulado durante 2025. Paso a paso desde Mi ANSES y las tres claves que no hay que pasar por alto.
LaAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo que la presentación de la Libreta AUH es un trámite obligatorio para garantizar la continuidad del beneficio y, al mismo tiempo, acceder al dinero acumulado durante el año anterior.
Se trata de un documento clave dentro del sistema de asignaciones familiares, ya que no solo permite cobrar el 20% retenido mes a mes, sino que también certifica que los chicos cumplen con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.
Con fecha límite confirmada, el organismo detalló cuáles son los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta para realizar el trámite sin errores y cobrar el monto extra.
Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria
La Libreta AUH es un formulario oficial que reúne tres requisitos esenciales:
Controles sanitarios
Vacunación obligatoria
Escolaridad
Su validación anual es indispensable para seguir cobrando la asignación.
Pero además tiene otra función central: habilita el pago del dinero retenido durante todo el año anterior, que equivale al 20% del total mensual que no se deposita junto con el haber.
En términos prácticos, este mecanismo funciona como un incentivo para garantizar derechos básicos de los niños y adolescentes.
Las tres claves para presentar la Libreta AUH sin problemas
ANSES remarcó tres puntos centrales que los beneficiarios deben cumplir para completar el trámite correctamente.
1 Verificar los datos en Mi ANSES
El primer paso es ingresar a:
La web oficial
O la app
En ambos casos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro del menú:
Hijos, Libreta AUH, donde se puede saber:
Qué secciones están completas
Cuáles faltan cargar
Este control previo evita rechazos al momento de la presentación.
2 Generar el formulario correcto
Si hay datos pendientes, el sistema permite:
Descargar la libreta
Enviarla por correo electrónico
El documento es una sola hoja y debe imprimirse para ser completado por:
La escuela
El centro de salud
El vacunatorio
Cada institución tiene que firmar y sellar el apartado correspondiente.
3 Subir la libreta de forma digital
Una vez completa, hay que:
Sacar una foto nítida
En formato JPG
Con un peso menor a 3 MB
Allí, cargarla nuevamente en el portal. Cuando el organismo valida la información, el dinero retenido se deposita automáticamente en la cuenta del titular.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH
El plazo confirmado es el 31 de marzo de 2026, y se debe cumplir con esa fecha es fundamental para cobrar el monto acumulado, y seguir percibiendo la asignación sin interrupciones. Quienes no realicen la presentación pueden sufrir la suspensión del beneficio.