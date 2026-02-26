AUH: el formulario que habilita un pago extra y debe presentarse antes de abril

Controles sanitarios

Vacunación obligatoria

Escolaridad

Su validación anual es indispensable para seguir cobrando la asignación.

Pero además tiene otra función central: habilita el pago del dinero retenido durante todo el año anterior, que equivale al 20% del total mensual que no se deposita junto con el haber.

En términos prácticos, este mecanismo funciona como un incentivo para garantizar derechos básicos de los niños y adolescentes.

AUH_Tarjeta

Las tres claves para presentar la Libreta AUH sin problemas

ANSES remarcó tres puntos centrales que los beneficiarios deben cumplir para completar el trámite correctamente.

1 Verificar los datos en Mi ANSES

El primer paso es ingresar a:

La web oficial

O la app

En ambos casos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú:

Hijos, Libreta AUH, donde se puede saber:

Qué secciones están completas

Cuáles faltan cargar

Este control previo evita rechazos al momento de la presentación.

2 Generar el formulario correcto

Si hay datos pendientes, el sistema permite:

Descargar la libreta

Enviarla por correo electrónico

El documento es una sola hoja y debe imprimirse para ser completado por:

La escuela

El centro de salud

El vacunatorio

Cada institución tiene que firmar y sellar el apartado correspondiente.

3 Subir la libreta de forma digital

Una vez completa, hay que:

Sacar una foto nítida

En formato JPG

Con un peso menor a 3 MB

Allí, cargarla nuevamente en el portal. Cuando el organismo valida la información, el dinero retenido se deposita automáticamente en la cuenta del titular.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta AUH

El plazo confirmado es el 31 de marzo de 2026, y se debe cumplir con esa fecha es fundamental para cobrar el monto acumulado, y seguir percibiendo la asignación sin interrupciones. Quienes no realicen la presentación pueden sufrir la suspensión del beneficio.