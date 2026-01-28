Apnea del sueño: cómo detectarla cuando se duerme sin compañía

Cómo detectar la apnea del sueño cuando se duerme solo

Aunque lo ideal es que otra persona observe el descanso, existen señales que se pueden identificar de manera individual:

Somnolencia excesiva durante el día y dificultad para concentrarse .

Despertares súbitos con sensación de ahogo o falta de aire.

Dolores de cabeza matutinos.

Boca seca o dolor de garganta al despertar.

Sueño fragmentado o sensación de no haber descansado.

Estudios publicados en revistas especializadas como Sleep y Journal of Clinical Sleep Medicine confirman que estos síntomas son frecuentes en personas con apnea del sueño.

Tecnologías accesibles para monitorear el sueño

Para quienes duermen solos, existen herramientas que pueden ayudar a detectar indicios del trastorno:

Apps para celulares: aplicaciones como SnoreLab o SleepCycle permiten grabar y analizar sonidos nocturnos , identificando ronquidos y posibles pausas respiratorias . Investigaciones recientes sugieren que algunas de estas apps muestran una buena correlación con diagnósticos clínicos en casos de apnea leve y moderada .

Wearables (relojes inteligentes y pulseras): estos dispositivos monitorean la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre (SpO). Variaciones irregulares durante la noche pueden ser una señal de alerta.

Ante la presencia de síntomas persistentes, es clave consultar a un médico especialista en sueño. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una polisomnografía, un estudio que registra múltiples variables mientras la persona duerme. En determinados casos, también puede indicarse un estudio domiciliario con equipos portátiles.