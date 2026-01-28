Apnea del sueño: cómo detectarla cuando se duerme sin compañía

Dormir bien es fundamental para la salud, pero la apnea obstructiva del sueño es un trastorno que muchas veces pasa inadvertido. Esta condición provoca interrupciones en la respiración durante el descanso y puede afectar la calidad de vida.
La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando la vía aérea se bloquea de manera parcial o total durante el sueño, lo que genera pausas respiratorias que duran varios segundos. Estas interrupciones se repiten a lo largo de la noche, disminuyen la oxigenación en sangre y fragmentan el descanso.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos estudios científicos, la apnea del sueño es un trastorno frecuente en la población adulta, aunque una gran cantidad de casos permanece sin diagnóstico. La prevalencia varía según la edad, el sexo y los criterios clínicos utilizados en cada investigación.
La National Sleep Foundation y otros organismos especializados recomiendan que los adultos duerman entre 7 y 9 horas por noche para mantener un buen estado de salud física y mental. Dormir menos o con mala calidad puede agravar los problemas respiratorios nocturnos y afectar la función cognitiva, el sistema inmunológico y el metabolismo.
Aunque lo ideal es que otra persona observe el descanso, existen señales que se pueden identificar de manera individual:
Somnolencia excesiva durante el día y dificultad para concentrarse.
Despertares súbitos con sensación de ahogo o falta de aire.
Dolores de cabeza matutinos.
Boca seca o dolor de garganta al despertar.
Sueño fragmentado o sensación de no haber descansado.
Estudios publicados en revistas especializadas como Sleep y Journal of Clinical Sleep Medicine confirman que estos síntomas son frecuentes en personas con apnea del sueño.
Para quienes duermen solos, existen herramientas que pueden ayudar a detectar indicios del trastorno:
Apps para celulares: aplicaciones como SnoreLab o SleepCycle permiten grabar y analizar sonidos nocturnos, identificando ronquidos y posibles pausas respiratorias. Investigaciones recientes sugieren que algunas de estas apps muestran una buena correlación con diagnósticos clínicos en casos de apnea leve y moderada.
Wearables (relojes inteligentes y pulseras): estos dispositivos monitorean la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre (SpO). Variaciones irregulares durante la noche pueden ser una señal de alerta.
Ante la presencia de síntomas persistentes, es clave consultar a un médico especialista en sueño. El diagnóstico definitivo se realiza mediante una polisomnografía, un estudio que registra múltiples variables mientras la persona duerme. En determinados casos, también puede indicarse un estudio domiciliario con equipos portátiles.