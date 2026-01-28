Incendios en Chubut: pese a las lluvias de las últimas horas, permanece la alerta máxima

Para reforzar el combate, llegaron a la zona de Esquel contingentes de brigadistas y bomberos voluntarios de distintas provincias, entre ellas San Luis, Tucumán y Salta, además de efectivos de diversos cuarteles de Chubut, con el objetivo de relevar a quienes permanecen en la primera línea del fuego.

Pese al despliegue, las llamas continúan avanzando, impulsadas por ráfagas de viento que en los últimos días superaron los 50 km/h, complicando aún más las tareas de control.

U35YGRYPCZBVJJFOPSP7J4QOKY El humo de fondo, una postal que lamentablemente se volvió habitual en la Patagonia.

Zonas en alerta máxima y evacuaciones preventivas

La mayor preocupación se concentra actualmente en las áreas cercanas a Cholila y Trevelin, donde rige una alerta máxima. En Cholila, el Concejo Deliberante ratificó el estado de catástrofe y emergencia ígnea, mientras que en Villa Lago Rivadavia se realizaron evacuaciones preventivas ante la proximidad del fuego.

En algunos frentes, las llamas alcanzaron más de 50 metros de altura, generando escenas de alto riesgo para pobladores y brigadistas.

QGAUQA2VYBFPHGDDLJ7D6MF7SY Un grupo de combatientes contra el fuego: hay más de 500 personas que luchan contra las llamas.

Reclamo político y avance judicial

En paralelo al combate en el terreno, crece la presión política. El bloque de gobernadores patagónicos reclamó que el Congreso Nacional trate con carácter urgente la ley de emergencia ígnea. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a sus pares del sur del país, pidió al Gobierno Nacional que el proyecto sea incluido en las sesiones extraordinarias.

Los mandatarios advierten que la magnitud del desastre, que ya afecta a unas 230.000 hectáreas en toda la región patagónica, requiere herramientas excepcionales y fondos específicos que hoy no están disponibles.

Al mismo tiempo, en Chubut avanza una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades en el manejo inicial del incendio. La causa está a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, quien analiza si existieron negligencias de funcionarios en las primeras horas del siniestro.

Mientras tanto, el fuego sigue activo y la región permanece en vilo, a la espera de que las lluvias pronosticadas logren cambiar el rumbo de una emergencia ambiental sin precedentes.