Qué severas medidas tomó el Ministerio Público Tutelar tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Pero eso no fue todo. Mientras el ciclo estaba al aire, hubo una nueva comunicación entre Wanda, Mauro y Mattera en ese mismo chat. Allí, la profesional les hizo un pedido clave a ambos padres: que las peleas mediáticas y los reproches no tiren por la borda todo el avance logrado con las niñas.

En ese contexto, la licenciada Mattera le habría pedido explícitamente a Wanda que, más allá del conflicto con Mauro, permita que el padre siga teniendo contacto con las nenas y que continúen las terapias. El objetivo es claro: que todo el trabajo que logró el Ministerio Público Tutelar no se eche atrás por el enfrentamiento entre ambos.

Embed

Qué hizo la China Suárez en medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaban un nuevo cruce cargado de tensión en redes sociales, la China Suárez optó por un camino muy distinto. Lejos de subirse al conflicto, la actriz tomó una postura clara y decidió correrse de la escena pública.

Aunque su nombre apareció mencionado en más de una oportunidad por la expareja del futbolista, esta vez no hubo respuestas, indirectas ni posteos que alimentaran lo ya dicho. La China eligió no intervenir y dejar que el enfrentamiento siguiera su curso sin su participación.

La decisión no pasó desapercibida entre los usuarios, que en las últimas horas advirtieron un cambio llamativo en su perfil de Instagram: los comentarios de sus cinco publicaciones más recientes fueron desactivados, algo poco frecuente en una cuenta donde suele habilitar todo tipo de opiniones, incluso las más ásperas.

Además, rompió con su dinámica habitual en redes. Acostumbrada a compartir fragmentos de su día a día, proyectos laborales, momentos con sus hijos o simples postales cotidianas, esta vez no publicó nada. Un silencio absoluto que contrastó con el alto voltaje mediático que rodeó el enfrentamiento entre Wanda y Mauro.

La China 1

La China 2