Qué severas medidas tomó el Ministerio Público Tutelar tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi
El Ministerio Público Tutelar tomó una fuerte decisión respecto a Wanda Nara y Mauro Icardi en medio del conflicto virtual de las últimas horas, que había comenzado con un simple “vamos a ser familia siempre” de la empresaria en una entrevista.
22 ene 2026, 17:54
El Ministerio Público Tutelar tuvo un rol clave en los escandalosos chats que se filtraron entre Mauro Icardi y Wanda Nara. No porque hayan tomado partido por alguno de los protagonistas, sino porque los mensajes formarían parte de un chat grupal del organismo.
De hecho, Paula Varela, en Intrusos (América TV), explicó que los mensajes que circularon en las últimas horas no son conversaciones privadas entre ambos, sino que también participa la licenciada Fernanda Mattera, profesional a cargo del seguimiento del caso.
“Ellos no tienen comunicación solos”, explicó la panelista. De hecho, Icardi solo responde cuando la licenciada lo habilita dentro del chat. “Cuando ella le pregunta directamente qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla. Pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca”, detalló, dejando en claro que el delantero se maneja con extremo cuidado ante la situación legal.
Lo más fuerte es que la Justicia ya está guardando todas las conversaciones filtradas y, según revelaron en el programa, denunciaría a Wanda en febrero, cuando se levante la feria judicial el próximo 2 de febrero. Además, el organismo ya informó de lo ocurrido al juez Adrián Hagopián, ya que la filtración de estos chats privados no está permitida.
Pero eso no fue todo. Mientras el ciclo estaba al aire, hubo una nueva comunicación entre Wanda, Mauro y Mattera en ese mismo chat. Allí, la profesional les hizo un pedido clave a ambos padres: que las peleas mediáticas y los reproches no tiren por la borda todo el avance logrado con las niñas.
En ese contexto, la licenciada Mattera le habría pedido explícitamente a Wanda que, más allá del conflicto con Mauro, permita que el padre siga teniendo contacto con las nenas y que continúen las terapias. El objetivo es claro: que todo el trabajo que logró el Ministerio Público Tutelar no se eche atrás por el enfrentamiento entre ambos.
Qué hizo la China Suárez en medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara
Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaban un nuevo cruce cargado de tensión en redes sociales, la China Suárez optó por un camino muy distinto. Lejos de subirse al conflicto, la actriz tomó una postura clara y decidió correrse de la escena pública.
Aunque su nombre apareció mencionado en más de una oportunidad por la expareja del futbolista, esta vez no hubo respuestas, indirectas ni posteos que alimentaran lo ya dicho. La China eligió no intervenir y dejar que el enfrentamiento siguiera su curso sin su participación.
La decisión no pasó desapercibida entre los usuarios, que en las últimas horas advirtieron un cambio llamativo en su perfil de Instagram: los comentarios de sus cinco publicaciones más recientes fueron desactivados, algo poco frecuente en una cuenta donde suele habilitar todo tipo de opiniones, incluso las más ásperas.
Además, rompió con su dinámica habitual en redes. Acostumbrada a compartir fragmentos de su día a día, proyectos laborales, momentos con sus hijos o simples postales cotidianas, esta vez no publicó nada. Un silencio absoluto que contrastó con el alto voltaje mediático que rodeó el enfrentamiento entre Wanda y Mauro.