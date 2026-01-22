"Dichos aberrantes": la explosiva carta desde la cárcel de la amiga de Morena Rial

Cabe destacar que la madre de Agustina, Nélida, había recorrido distintos programas asegurando que su hija no era la jefa de la banda y que había sido manipulada por su pareja, Alan. Sin embargo, la joven decidió responder con dureza.

Agustina, además de ser amiga de Morena y quien le llevaba alimento, se había presentado ante la Justicia como garantía para que la hija de Jorge Rial pudiera obtener un lugar para salir de la cárcel.

En su carta, la detenida fue tajante: "Lamento informar que todos sus dichos no solo que son rotundamente falsos, sino que es una locura. No deberían prestar un espacio televisivo a una persona que es y fue paciente psiquiátrica, que juega con la moral y la religión, que se cansó de quitarle cosas a la gente, que se jacta de enseñar buenos valores. Como madre, solo supo dar malos tratos siempre."

La carta continuaba con un relato aún más fuerte: "Hace más de un año que no mantengo vínculo con ella, ya que la vez anterior tuve que denunciarla porque me pegó y destruyó cosas de mi casa estando yo embarazada. Hoy en día está mi familia y la familia de Eric pendiente de mí, de mi casa y de mis mascotas, porque si es por ella desea lo peor a sus hijos. Somos tres. Fuera de todo esto, ningún medio es la fiscalía ni la AFIP. Así que no pienso dar explicaciones de ningún modo ni justificarme. Las cartas están sobre la mesa. Ya se aclarará todo Dios mediante".

Qué compraron las amigas de Morena Rial con las tarjetas de crédito robadas

El martes trascendió una noticia que generó un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo: dos amigas de Morena Rial terminaron detenidas, acusadas de haber participado en una serie de robos en Costa del Este. Al día siguiente, en Lape Club Social (América TV), se revelaron más detalles sobre el caso.

"Las amigas de Morena Rial se fueron de compras con las tarjetas de crédito de las víctimas de cada uno de los robos de la Costa", informó Mauro Szeta durante el programa, dando cuenta de cómo se movían las sospechosas.

La cronista, desde Lucila del Mar, amplió la información sobre el modus operandi de la banda: "Con un escenario totalmente distinto de donde veníamos, de Costa del Este, donde era todo mucho más agreste y no había cámaras de seguridad, ¿qué hizo esta banda? A 10 minutos de Costa del Este ingresó a Lucila del Mar y con tarjetas robadas, uno de los centros donde vinieron a robar, es este super".

"Hicieron varias compras", señaló, y enseguida entrevistaron a Sebastián, el dueño del comercio. "Vino la policía y nos pidieron las cámaras para ver", relató el comerciante, describiendo cómo se llevó adelante el procedimiento.

Szeta quiso saber qué tipo de productos habían adquirido las detenidas, y el comerciante respondió sin vueltas: "Cosas chiquitas, poquitas cosas, boludeces, no fue una gran compra".

Finalmente, las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado terminaron de confirmar la maniobra: allí se veía a las dos jóvenes, una de ellas con gorra para disimular su identidad, comprando paquetes de fideos y snacks.