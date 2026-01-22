Germán Martitegui cruzó a Esteban Mirol por los supuestos maltratos en MasterChef: "Me molesta..."

Sin embargo, lo que más incomodó al chef fue la utilización de la palabra “maltrato”. Martitegui fue contundente al marcar un límite: “Me molesta que usen la palabra ‘maltrato’. Hay palabras que pierden fuerza cuando después se tienen que usar para cosas realmente serias”.

En ese sentido, negó de manera categórica que existan ese tipo de situaciones dentro del programa. “Acá nadie maltrata a nadie. Este lugar es maravilloso”, aseguró, y redobló la defensa del equipo de trabajo: “Puedo poner las manos en el fuego por todo lo que se hace acá adentro”.

Por último, Martitegui remarcó que la mayoría de los participantes suele llevarse una experiencia positiva del reality y destacó el trato igualitario que reciben. “Cada vez que se va alguien nos agradecen y dicen que la pasan súper bien. Nosotros tratamos a todos igual”, concluyó.

Qué había dicho Esteban Mirol sobre MasterChef Celebrity

Esteban Mirol rompió el silencio sobre MasterChef Celebrity (Telefe) y lanzó durísimas acusaciones contra la producción, el jurado y la conductora del ciclo, al denunciar situaciones de destrato durante su participación.

En diálogo con Intrusos (América TV), el periodista explicó que su ingreso al programa estuvo motivado por una consigna clara: pasarla bien. “Cuando yo llegué, me dijeron, 'che, Esteban, acá hay que divertirse'”, recordó, y aseguró que aceptó esa premisa desde el primer día, incluso adoptando una actitud más relajada dentro del set.

Sin embargo, con el avance de la competencia, Mirol sostuvo que esa idea de “diversión” no se aplicaba de la misma manera para todos. Según su testimonio, mientras algunos platos eran evaluados con liviandad, otros recibían devoluciones excesivamente severas. “Entonces yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no es joda para todos? Ya que es diversión, vamos a hacer show, vamos a divertirnos, pero no vamos a maltratar a la gente”, expresó sin vueltas.

Ante la consulta directa de Adrián Pallares sobre si se había sentido maltratado, Mirol fue categórico. “Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron ”, afirmó, y sorprendió al revelar una situación hasta ahora desconocida: tras la primera jornada de grabación, Momi Giardina “se fue a la psiquiatra ”.

A partir de allí, el periodista enumeró distintos episodios que, según él, evidencian los conflictos entre participantes y el jurado del certamen. Mencionó la salida de Eugenia Tobal, a quien describió como alguien que se fue “puteando”, recordó el cruce con La Joaqui y también hizo referencia a lo ocurrido cuando Valentina Cervantes decidió abandonar la competencia. En contraposición, deslizó que otros concursantes optaron por alinearse con la producción y convertirse en “chupamedias”.

En ese marco, Mirol marcó una clara división entre quienes, según su mirada, fueron hostigados y quienes lograron mantener su postura sin ceder. Allí destacó a Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes, La Joaqui y a él mismo, a quienes ubicó dentro del grupo que no aceptó ser sometido a malos tratos, reavivando así la polémica sobre el verdadero clima que se vive detrás de cámaras en MasterChef Celebrity.