Está en Netflix, apenas tiene 6 capítulos y es la miniserie perfecta para maratonear

De qué trata Los favoritos de Midas, la miniserie de seis capítulos en Netflix

La historia gira alrededor de Víctor Genovés, un empresario millonario que parece tener todo lo necesario para llevar una vida sin grandes preocupaciones. Su posición económica y su influencia le permiten moverse en ambientes de poder, tomar decisiones importantes y acceder a recursos que otras personas no tienen.

Sin embargo, su aparente tranquilidad cambia cuando recibe una carta anónima. El mensaje contiene una exigencia económica muy concreta: deberá entregar una suma millonaria a una organización que se presenta bajo el nombre de Los Favoritos de Midas.

La amenaza no deja demasiado margen para la negociación. Los integrantes del grupo le advierten que, si se niega a cumplir con el pedido, comenzarán a asesinar personas elegidas al azar. Además, anticipan que los ataques tendrán fechas y lugares determinados.

En medio de la creciente presión, aparece otro personaje fundamental para el desarrollo de la historia: Mónica Báez, una periodista que comienza a involucrarse en el caso y aporta una perspectiva diferente sobre los acontecimientos.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Un editor millonario recibe una nota de chantaje que plantea consecuencias de vida o muerte. Inspirada en un cuento de Jack London, pero ambientada en la Madrid actual".

Luis Tosar encabeza el elenco de Los favoritos de Midas

Luis Tosar

Marta Belmonte

Guillermo Toledo

Carlos Blanco

Marta Milans

Goize Blanco

Elena Irureta

Bea Segura

Jorge Andreu

Daniel Holguín

Por qué sus seis episodios pueden ser una buena elección para maratonear

La duración es uno de los puntos que pueden favorecer la elección de esta producción. Los favoritos de Midas tiene seis episodios, por lo que presenta una historia acotada y no exige comenzar una serie con varias temporadas para conocer su desarrollo.

Para quienes buscan qué ver en Netflix durante el fin de semana, las miniseries ofrecen una alternativa interesante. Permiten acercarse a una trama con un conflicto definido y una cantidad limitada de capítulos.

Por eso, puede resultar una alternativa para quienes prefieren las ficciones que combinan misterio con preguntas sobre el comportamiento humano. No es necesario seguir varias temporadas para acercarse a su planteo: la historia se desarrolla en una estructura de seis episodios.

Los favoritos de Midas reúne así una premisa inquietante, un elenco encabezado por Luis Tosar y una adaptación de un texto clásico de Jack London. Una producción española que propone un conflicto en el que tener dinero no significa necesariamente tener el control y en el que cada decisión puede cambiar el destino de personas que no tienen ninguna relación con el protagonista.

Tráiler oficial de Los favoritos de Midas en Netflix