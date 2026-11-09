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Está en Netflix, apenas tiene 6 capítulos y es la miniserie perfecta para maratonear

Si buscás qué ver en Netflix, esta miniserie española de seis episodios combina misterio, amenazas y un inquietante dilema moral que atrapa hasta el final.

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Está en Netflix, apenas tiene 6 capítulos y es la miniserie perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Encontrar qué ver en Netflix puede convertirse en una tarea complicada cuando hay tantas producciones disponibles y poco tiempo para elegir. Sin embargo, hay una miniserie española que reúne varios ingredientes para quienes buscan una historia atrapante, que mantiene la tensión durante sus seis episodios. Se trata de Los favoritos de Midas.

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Está en Netflix, apenas tiene 6 episodios y es la miniserie que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

La ficción propone una trama que comienza con una situación aparentemente sencilla, pero que rápidamente se transforma en una pesadilla. Su protagonista es un empresario millonario que recibe una amenaza anónima y queda obligado a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Lo que inicialmente parece un intento de extorsión termina convirtiéndose en un mecanismo de presión que pone en peligro la vida de personas inocentes.

La propuesta resulta especialmente atractiva porque no necesita extenderse durante varias temporadas para desarrollar su historia. Con apenas seis capítulos, construye un relato de suspenso en el que cada comunicación de los responsables de las amenazas aumenta la incertidumbre. Además, incorpora elementos policiales, periodísticos y sociales que enriquecen el conflicto central.

La producción española está protagonizada por Luis Tosar y presenta una historia inspirada en un relato publicado por Jack London a comienzos del siglo XX. Su adaptación traslada aquel planteo literario a la Madrid contemporánea y construye un escenario en el que el dinero, la influencia y las relaciones de poder no garantizan que alguien pueda controlar lo que sucede a su alrededor.

De qué trata Los favoritos de Midas, la miniserie de seis capítulos en Netflix

La historia gira alrededor de Víctor Genovés, un empresario millonario que parece tener todo lo necesario para llevar una vida sin grandes preocupaciones. Su posición económica y su influencia le permiten moverse en ambientes de poder, tomar decisiones importantes y acceder a recursos que otras personas no tienen.

Sin embargo, su aparente tranquilidad cambia cuando recibe una carta anónima. El mensaje contiene una exigencia económica muy concreta: deberá entregar una suma millonaria a una organización que se presenta bajo el nombre de Los Favoritos de Midas.

La amenaza no deja demasiado margen para la negociación. Los integrantes del grupo le advierten que, si se niega a cumplir con el pedido, comenzarán a asesinar personas elegidas al azar. Además, anticipan que los ataques tendrán fechas y lugares determinados.

En medio de la creciente presión, aparece otro personaje fundamental para el desarrollo de la historia: Mónica Báez, una periodista que comienza a involucrarse en el caso y aporta una perspectiva diferente sobre los acontecimientos.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Un editor millonario recibe una nota de chantaje que plantea consecuencias de vida o muerte. Inspirada en un cuento de Jack London, pero ambientada en la Madrid actual".

Luis Tosar encabeza el elenco de Los favoritos de Midas

  • Luis Tosar
  • Marta Belmonte
  • Guillermo Toledo
  • Carlos Blanco
  • Marta Milans
  • Goize Blanco
  • Elena Irureta
  • Bea Segura
  • Jorge Andreu
  • Daniel Holguín

Por qué sus seis episodios pueden ser una buena elección para maratonear

La duración es uno de los puntos que pueden favorecer la elección de esta producción. Los favoritos de Midas tiene seis episodios, por lo que presenta una historia acotada y no exige comenzar una serie con varias temporadas para conocer su desarrollo.

Para quienes buscan qué ver en Netflix durante el fin de semana, las miniseries ofrecen una alternativa interesante. Permiten acercarse a una trama con un conflicto definido y una cantidad limitada de capítulos.

Por eso, puede resultar una alternativa para quienes prefieren las ficciones que combinan misterio con preguntas sobre el comportamiento humano. No es necesario seguir varias temporadas para acercarse a su planteo: la historia se desarrolla en una estructura de seis episodios.

Los favoritos de Midas reúne así una premisa inquietante, un elenco encabezado por Luis Tosar y una adaptación de un texto clásico de Jack London. Una producción española que propone un conflicto en el que tener dinero no significa necesariamente tener el control y en el que cada decisión puede cambiar el destino de personas que no tienen ninguna relación con el protagonista.

Tráiler oficial de Los favoritos de Midas en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma ofrece una miniserie española de seis episodios que combina misterio y dilemas morales.
  • Trama: Un empresario recibe una amenaza anónima y debe tomar decisiones complejas para evitar muertes.
  • Producción: Basada en un relato de Jack London, la serie es protagonizada por Luis Tosar y se desarrolla en Madrid.
Resumen generado por Thinkindot AI
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