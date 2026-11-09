En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Papa
Papa León XIV
Palermo

"Nuestro amado": el emotivo recuerdo de León XIV al papa Francisco durante su primera misa en Argentina

El Sumo Pontífice evocó a Jorge Bergoglio en la misa que celebró ante más de 2 millones de personas en el Monumento de los Españoles y citó una de sus reflexiones sobre la importancia de la familia.

El papa León XIV recordó a Francisco durante la misa que encabezó en el Monumento de los Españoles. (Foto: Reuters).

El papa León XIV recordó a Francisco durante la misa que encabezó en el Monumento de los Españoles. (Foto: Reuters).

El papa León XIV recordó a Francisco durante la primera misa que celebró en la Argentina, este lunes, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante más de 2 millones de personas, evocó durante su homilía una reflexión de Jorge Bergoglio sobre la importancia de la familia en la vida cristiana.

Leé también Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la masiva convocatoria y la misa
Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la misa en Palermo (Foto: Reuters)

Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión”, señaló León XIV antes de citar un fragmento de la exhortación apostólica Amoris laetitia, publicada por su antecesor en 2016.

El Sumo Pontífice recuperó entonces una de las reflexiones de Francisco: “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”.

El mensaje de León XIV sobre las familias argentinas

LA EMOCIÓN DEL PAPA LEÓN XIV AL RECORDAR A FRANCISCO

La referencia a Francisco estuvo en sintonía con el eje central de la homilía, en la que León XIV destacó el papel de los hogares en la sociedad y la transmisión de los valores cristianos.

El Santo Padre sostuvo que “cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país. La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”.

En ese sentido, pidió: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época. Abran las puertas de sus casas a Cristo”.

También advirtió sobre las dificultades que atraviesan muchos hogares. Entre ellas, enumeró “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas” y las adicciones que afectan a los jóvenes y deterioran las relaciones familiares.

El pedido del Papa a las familias

Hacia el final de su mensaje, León XIV convocó a las familias argentinas a asumir un papel activo en la evangelización. Para eso, destacó la importancia de los gestos cotidianos dentro del hogar, como rezar antes de dormir, compartir la bendición de los alimentos, escucharse y participar de la misa dominical.

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita”, expresó.

Además, pidió acompañar la tarea de los obispos, párrocos, catequistas y agentes pastorales. Finalmente, encomendó a las familias a la protección de la Virgen de Luján y San José.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa Papa León XIV Papa Francisco
Notas relacionadas
"Muerte al papa": el llamado al 911 que derivó en la detención de un hombre por amenazar a León XIV
García Cuerva agradeció la visita de León XIV y afirmó: "Nuestras familias viven situaciones complejas"
El Papa en Buenos Aires: dónde será la misa, a qué hora llega y cómo participar

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar