"Nuestro amado": el emotivo recuerdo de León XIV al papa Francisco durante su primera misa en Argentina

El Santo Padre sostuvo que “cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país. La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”.

En ese sentido, pidió: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época. Abran las puertas de sus casas a Cristo”.

También advirtió sobre las dificultades que atraviesan muchos hogares. Entre ellas, enumeró “la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas” y las adicciones que afectan a los jóvenes y deterioran las relaciones familiares.

El pedido del Papa a las familias

Hacia el final de su mensaje, León XIV convocó a las familias argentinas a asumir un papel activo en la evangelización. Para eso, destacó la importancia de los gestos cotidianos dentro del hogar, como rezar antes de dormir, compartir la bendición de los alimentos, escucharse y participar de la misa dominical.

“Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita”, expresó.

Además, pidió acompañar la tarea de los obispos, párrocos, catequistas y agentes pastorales. Finalmente, encomendó a las familias a la protección de la Virgen de Luján y San José.