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Política
Victoria Villarruel
Papa León XIV
Tras el discurso del Papa

"No somos todos hermanos", la frase de Victoria Villarruel tras el discurso del papa León XIV

La vicepresidenta valoró las palabras del pontífice sobre la necesidad de diálogo entre los distintos sectores políticos y consideró que su discurso estuvo en sintonía con la compleja realidad del país. Además, planteó un reclamo al Gobierno por la defensa de la vida desde la concepción.

Victoria Villarruel destacó el mensaje de unidad nacional que transmitió el papa León XIV durante su primer discurso en la Argentina. (Foto: archivo)

Victoria Villarruel destacó el mensaje de unidad nacional que transmitió el papa León XIV durante su primer discurso en la Argentina. (Foto: archivo)

Victoria Villarruel destacó el mensaje de unidad nacional que transmitió el papa León XIV durante su primer discurso en la Argentina y consideró que sus palabras reflejaron las dificultades que atraviesa el país. La vicepresidenta sostuvo que es necesario recuperar el diálogo entre los dirigentes políticos y advirtió que la sociedad argentina todavía está lejos de alcanzar una convivencia plena.

Leé también El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la Nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina
El papa León XIV salió a saludar a los vecinos desde la nunciatura porteña tras su primera jornada en la Argentina. (Foto: captura de pantalla)

“El discurso del Papa fue acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí. Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, expresó Villarruel al dialogar con los medios después de la intervención del pontífice.

La titular del Senado también manifestó su satisfacción por la llegada del jefe de la Iglesia Católica y valoró el contenido de su exposición en el Palacio Libertad: “Estamos muy felices. Ha hecho un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”, afirmó.

El reclamo de Villarruel por la defensa de la vida

Durante el intercambio con los periodistas, la vicepresidenta también se refirió a las palabras de León XIV sobre el aborto y la protección de la vida desde la concepción.

En ese sentido, ratificó su postura sobre el tema y aprovechó para marcar un reclamo hacia la administración nacional, al señalar que se trata de un compromiso pendiente con los votantes del oficialismo.

“Nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado”, sostuvo.

Qué dijo León XIV

El papa León XIV incluyó la defensa de la vida entre los ejes de su discurso y sostuvo que las decisiones de la sociedad deben contemplar también a las generaciones futuras. En ese sentido, planteó la responsabilidad de proteger la vida desde sus primeras etapas y hasta su final natural.

“Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, afirmó.

Además, el pontífice amplió su planteo sobre la dignidad humana y remarcó la importancia de acompañar y proteger a las personas enfermas, dependientes o con discapacidad. Al respecto, señaló que esas condiciones no reducen el valor de una persona y que su dignidad debe ser respetada en todas las circunstancias.

El papa León XIV sostuvo que las decisiones de la sociedad deben contemplar también a las generaciones futuras. (Foto: Reuters)

El papa León XIV sostuvo que las decisiones de la sociedad deben contemplar también a las generaciones futuras. (Foto: Reuters)

León XIV sostuvo que la vida de quienes atraviesan esas situaciones “conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

La primera jornada de León XIV en el país

Las declaraciones de Villarruel se produjeron durante el primer día de actividades del papa León XIV en la Argentina, luego de su llegada al país en el marco de su gira apostólica por Sudamérica.

El Papa tiene previsto desarrollar una agenda de actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país durante los próximos días.

En pocas palabras

  • Victoria Villarruel: Destacó el mensaje de unidad nacional del papa León XIV, instando al diálogo político.
  • Reclamo gubernamental: La vicepresidenta insistió en la defensa de la vida desde la concepción como una deuda pendiente del Gobierno.
  • Discurso papal: El pontífice resaltó la unidad nacional, la protección de la vida desde la concepción y la dignidad humana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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