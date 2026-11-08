"No somos todos hermanos", la frase de Victoria Villarruel tras el discurso del papa León XIV

En ese sentido, ratificó su postura sobre el tema y aprovechó para marcar un reclamo hacia la administración nacional, al señalar que se trata de un compromiso pendiente con los votantes del oficialismo.

“Nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado”, sostuvo.

Qué dijo León XIV

El papa León XIV incluyó la defensa de la vida entre los ejes de su discurso y sostuvo que las decisiones de la sociedad deben contemplar también a las generaciones futuras. En ese sentido, planteó la responsabilidad de proteger la vida desde sus primeras etapas y hasta su final natural.

“Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, afirmó.

Además, el pontífice amplió su planteo sobre la dignidad humana y remarcó la importancia de acompañar y proteger a las personas enfermas, dependientes o con discapacidad. Al respecto, señaló que esas condiciones no reducen el valor de una persona y que su dignidad debe ser respetada en todas las circunstancias.

El papa León XIV sostuvo que las decisiones de la sociedad deben contemplar también a las generaciones futuras. (Foto: Reuters)

León XIV sostuvo que la vida de quienes atraviesan esas situaciones “conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

La primera jornada de León XIV en el país

Las declaraciones de Villarruel se produjeron durante el primer día de actividades del papa León XIV en la Argentina, luego de su llegada al país en el marco de su gira apostólica por Sudamérica.

El Papa tiene previsto desarrollar una agenda de actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país durante los próximos días.