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Antes de la llegada de León XIV

Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero a metros del escenario donde estará el papa León XIV

El sospechoso circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa y una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.

Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero a metros del escenario donde estará el papa León XIV en Palermo.

Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero a metros del escenario donde estará el papa León XIV en Palermo.

La Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 27 años que se hacía pasar por bombero voluntario en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria este lunes en el barrio porteño de Palermo.

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El procedimiento se realizó en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, a pocos metros de la estructura central montada para las actividades del sumo pontífice durante su visita a la Argentina.

La detención se llevó a cabo en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo. (Foto: @GCBA)

La detención se llevó a cabo en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo. (Foto: @GCBA)

Circulaba con documentación falsa y equipos de comunicación

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa.

Además, los efectivos constataron que se desplazaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Durante el operativo también encontraron cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, cuya procedencia y utilización serán investigadas.

El sospechoso circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa y una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial.

El sospechoso circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa y una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial.

La decisión de la Justicia

Tras el procedimiento, intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que dispuso la detención del joven en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

Asimismo, la magistrada ordenó el secuestro de la motocicleta utilizada por el sospechoso.

En pocas palabras

  • Detuvieron a joven: Se hacía pasar por bombero voluntario cerca de donde estará el papa León XIV en Palermo.
  • Documentación falsa: El sospechoso circulaba con una moto de alta gama, patente adulterada y credenciales apócrifas.
  • Causa judicial: Fue incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, a cargo del Juzgado Federal N°1.
Resumen generado por Thinkindot AI
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