Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero a metros del escenario donde estará el papa León XIV

El sospechoso circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa y una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial.

La decisión de la Justicia

Tras el procedimiento, intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que dispuso la detención del joven en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

Asimismo, la magistrada ordenó el secuestro de la motocicleta utilizada por el sospechoso.