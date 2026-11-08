La Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 27 años que se hacía pasar por bombero voluntario en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria este lunes en el barrio porteño de Palermo.
El sospechoso circulaba en una moto Kawasaki con documentación falsa y una patente que simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.
Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero a metros del escenario donde estará el papa León XIV en Palermo.
La Policía de la Ciudad detuvo a un joven de 27 años que se hacía pasar por bombero voluntario en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV encabezará una misa multitudinaria este lunes en el barrio porteño de Palermo.
El procedimiento se realizó en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, a pocos metros de la estructura central montada para las actividades del sumo pontífice durante su visita a la Argentina.
Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa.
Además, los efectivos constataron que se desplazaba en una motocicleta Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial. Durante el operativo también encontraron cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, cuya procedencia y utilización serán investigadas.
Tras el procedimiento, intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que dispuso la detención del joven en calidad de incomunicado por los delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.
Asimismo, la magistrada ordenó el secuestro de la motocicleta utilizada por el sospechoso.