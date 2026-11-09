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García Cuerva agradeció la visita de León XIV y afirmó: "Nuestras familias viven situaciones complejas"

El arzobispo de Buenos Aires destacó el mensaje de esperanza del pontífice durante la celebración religiosa en Palermo. En su homilía, el Papa puso el foco en la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes.

García Cuerva agradeció la visita de León XIV y advirtió sobre la crisis que atraviesan las familias argentinas. (Foto: archivo).

García Cuerva agradeció la visita de León XIV y advirtió sobre la crisis que atraviesan las familias argentinas. (Foto: archivo).

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, agradeció la presencia del papa León XIV durante la celebración religiosa realizada en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y destacó el mensaje de esperanza que transmitió ante la multitud de fieles que se acercó para participar de la ceremonia. Además, advirtió sobre las dificultades sociales y económicas que atraviesan las familias argentinas.

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Durante su intervención, el representante de la Iglesia porteña valoró las palabras del sumo pontífice y sostuvo que su mensaje constituye un respaldo para afrontar los problemas que enfrenta la sociedad.

El arzobispo de Buenos Aires destacó el mensaje de esperanza del pontífice durante la celebración religiosa en Palermo. (Foto: Reuters)

El arzobispo de Buenos Aires destacó el mensaje de esperanza del pontífice durante la celebración religiosa en Palermo. (Foto: Reuters)

“Su mensaje nos llena de esperanza. Nos da fortaleza para enfrentar los problemas. Una vez más, gracias. Usted nos une. Nos permite anunciar que todos son bienvenidos”, expresó García Cuerva. Luego, completó su saludo con un nuevo agradecimiento por la presencia del Papa. “Por eso, recibimos su bendición. Bienvenido y muchas gracias”.

León XIV puso el foco en las dificultades de las familias argentinas

La situación social y económica del país también ocupó un lugar central en la homilía de León XIV. Frente a los fieles reunidos en Palermo, el Pontífice mencionó distintos problemas que afectan a los hogares argentinos, entre ellos la inestabilidad, la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que atraviesan los jóvenes.

“También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas”, advirtió el Papa durante su mensaje. En ese contexto, llamó a mantener la esperanza frente a las adversidades y planteó que la fe puede ser un sostén para quienes deben atravesar momentos difíciles.

En su homilía, el Papa puso el foco en la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes. (Foto: Reuters)

En su homilía, el Papa puso el foco en la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes. (Foto: Reuters)

La familia como pilar frente a la crisis

León XIV también defendió el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y pidió no aceptar los cuestionamientos sobre la vigencia de ese modelo.

“No se resignen a las voces que dicen que la familia cristiana está superada, por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, afirmó.

En pocas palabras

  • García Cuerva agradeció la visita del papa León XIV en Palermo.
  • El Papa abordó las dificultades que atraviesan las familias argentinas: precariedad laboral, violencia doméstica y adicciones.
  • León XIV defendió la familia como pilar fundamental frente a la precariedad social actual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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