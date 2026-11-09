García Cuerva agradeció la visita de León XIV y afirmó: "Nuestras familias viven situaciones complejas"

“También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas”, advirtió el Papa durante su mensaje. En ese contexto, llamó a mantener la esperanza frente a las adversidades y planteó que la fe puede ser un sostén para quienes deben atravesar momentos difíciles.

En su homilía, el Papa puso el foco en la precariedad laboral, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes. (Foto: Reuters)

La familia como pilar frente a la crisis

León XIV también defendió el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y pidió no aceptar los cuestionamientos sobre la vigencia de ese modelo.

“No se resignen a las voces que dicen que la familia cristiana está superada, por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, afirmó.