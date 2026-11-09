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Cuáles son los primeros depósitos que desembolsa ANSES luego de los feriados

La Administración Nacional de la Seguridad Social formalizó el esquema de cobros para este mes luego del periodo festivo. Algunas entidades comenzaron a liquidar depósitos anticipados mientras se ejecutan los incrementos correspondientes por movilidad.

Quiénes son los primeros beneficiarios que cobrarán luego de los feriados (Foto: A24.com).

Quiénes son los primeros beneficiarios que cobrarán luego de los feriados (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el inicio del calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2026 para este miércoles 11 de noviembre, tras la finalización de los feriados. Durante este periodo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones aplican una actualización del 1,93% en sus montos base. Asimismo, se ratificó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para los titulares que perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

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Cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento, aguinaldo y bono (Foto: A24.com).

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre de 2026?

A partir de la Resolución 304/2026 de la ANSES, el haber mínimo jubilatorio asciende a $444.158,46 brutos. Al sumar el bono de $70.000 oficializado mediante el Decreto 1296/2026, el monto total de bolsillo que perciben los beneficiarios de la mínima se fija en $514.158,46.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el desglose final según cada categoría queda conformado de la siguiente manera:

  • PNC por Discapacidad y Vejez: monto base de $310.910,92 que, adicionado el refuerzo de $70.000, alcanza un total de $380.910,92.

  • PNC para Madres de 7 Hijos: perciben el haber equivalente a la mínima más el bono extraordinario, completando una cifra final de $514.158,46.

¿Cuál es el monto de cobro neto para la AUH y Asignación por Embarazo?

Con la aplicación del incremento por movilidad, el valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo se sitúa en $159.611. No obstante, al aplicar la retención obligatoria del 20% que efectúa el organismo impositivo, el depósito directo de bolsillo mensual equivale a $127.688,80.

El esquema de ingresos para familias vulnerables integra además complementos adicionales según el perfil del grupo familiar:

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): incrementado a $60.203 para titulares con niños de hasta 3 años.

  • Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar): mantiene sus valores vigentes sin cambios por movilidad, liquidándose de forma automática junto al haber principal.

  • Asignación por Hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): escala imponible ajustada según los rangos del Ingreso Familiar Total (IGF).

AUH de ANSES: confirman el extra para algunos beneficiarios en noviembre

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¿Por qué algunos beneficiarios cobraron de forma anticipada en los bancos?

Diversas entidades bancarias procedieron a la acreditación por adelantado de los haberes que figuraban asignados para el miércoles 11 de noviembre. Esta decisión responde exclusivamente a la operativa interna de tesorería de las instituciones financieras y no modifica el cronograma legal establecido por la ANSES.

Por esta razón, la falta de acreditación en cuentas bancarias con anterioridad al día asignado en el cronograma no constituye un incumplimiento ni requiere reclamos presenciales en las delegaciones.

¿Cómo queda el calendario oficial de pagos de la ANSES según el DNI?

Las acreditaciones se ejecutan durante la presente semana en las fechas estipuladas para cada prestación previsional y social:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo (Cronograma unificado)

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre

Otras asignaciones previsionales

  • Maternidad: acreditación a partir del jueves 12 de noviembre.

  • Pago Único (Nacimiento, Matrimonio, Adopción) y SUAF para PNC por Discapacidad: cobro habilitado para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

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