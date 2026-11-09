Cuáles son los primeros depósitos que desembolsa ANSES luego de los feriados

El esquema de ingresos para familias vulnerables integra además complementos adicionales según el perfil del grupo familiar:

Complemento Leche (Plan 1000 Días): incrementado a $60.203 para titulares con niños de hasta 3 años.

Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar): mantiene sus valores vigentes sin cambios por movilidad, liquidándose de forma automática junto al haber principal.

Asignación por Hijo del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): escala imponible ajustada según los rangos del Ingreso Familiar Total (IGF).

AUH de ANSES: confirman el extra para algunos beneficiarios en noviembre

¿Por qué algunos beneficiarios cobraron de forma anticipada en los bancos?

Diversas entidades bancarias procedieron a la acreditación por adelantado de los haberes que figuraban asignados para el miércoles 11 de noviembre. Esta decisión responde exclusivamente a la operativa interna de tesorería de las instituciones financieras y no modifica el cronograma legal establecido por la ANSES.

Por esta razón, la falta de acreditación en cuentas bancarias con anterioridad al día asignado en el cronograma no constituye un incumplimiento ni requiere reclamos presenciales en las delegaciones.

¿Cómo queda el calendario oficial de pagos de la ANSES según el DNI?

Las acreditaciones se ejecutan durante la presente semana en las fechas estipuladas para cada prestación previsional y social:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo (Cronograma unificado)

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre

Otras asignaciones previsionales