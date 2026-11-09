Lo que no se vio del encuentro entre Abel Pintos y el papa León XIV: el papel clave de su esposa Mora Calabrese

La jornada había arrancado bien temprano cuando después de las 5 de la mañana, cuando recién estaba amaneciendo, ya se encontraba en el lugar para acompañar a Abel en el acto y mostró una postal del lugar y la ronda de mates de la que disfrutó de desayuno.

Así la esposa de Abel reflejó con imágenes propias cómo vivió de cerca el inolvidable momento del cantante durante la visita del Papa en la Argentina.

Cómo fue la presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Abel Pintos vivió así uno de los momentos más emotivos de su vida al tener el honor de cantarle al Papa en su visita a la Argentina a 39 años de lo que fue la última visita del Santo Padre al país en el marco de su recorrido también por Uruguay y Perú.

El reconocido artista interpretó la canción de su autoría que seleccionó especialmente para la ocasión. A pocos metros de su Santidad y mirándolo a los ojos, Abel realizó una emotiva interpretación acompañado por integrantes del coro del Cottolengo.

Un encuentro en el que la música se convirtió en un puente de unión, sensibilidad, integración y espiritualidad, poniendo de manifiesto el poder del arte para generar momentos únicos.