Netflix estrena un K-drama para los fanáticos del romance: esta serie coreana será tu nueva obsesión.

Amor en el laboratorio 1.jpg

De qué trata "Amor en el laboratorio"

La serie está protagonizada por Kang Tae Oh y Lee Sun Bin, quienes interpretan a dos científicos con personalidades opuestas. Kim Mi Gyeong (Lee Sun Bin) es una investigadora con más de una década de experiencia y un proyecto secreto para desarrollar una nueva variedad de papa. Su mundo cambia radicalmente cuando aparece So Baek Ho (Kang Tae Oh), el nuevo director del instituto, decidido a reformar la organización desde sus cimientos.

Las tensiones entre ellos no tardan en aparecer. Mi Gyeong ve a Baek Ho como una amenaza para su trabajo, mientras que él la considera un obstáculo para sus reformas. Sin embargo, en medio de enfrentamientos y desafíos, la química entre ambos comienza a surgir de forma inesperada.

Amor en el laboratorio 2.jpg

Un elenco de estrellas del K-Drama

Además de los protagonistas, Amor en el laboratorio cuenta con un elenco de actores reconocidos en la industria:

Lee Hak Joo

Shin Hyun Seung

Kim Ga Eun

Kwak Ja Hyung

Yoo Seung Mok

Amor en el laboratorio 3.jpg

Por qué ver "Amor en el laboratorio"

La serie es una producción de tvN, un canal coreano especializado en K-Dramas que ha lanzado grandes éxitos en el pasado. Siguiendo el modelo tradicional de emisión en Corea del Sur, los episodios se lanzarán de manera semanal, permitiendo que la audiencia disfrute de la historia de manera progresiva.

Amor en el laboratorio llega para conquistar a los amantes de las comedias románticas y los dramas científicos. Con una combinación de rivalidad, química innegable y una ambientación poco común, la serie promete ofrecer momentos de risas, emoción y un romance que florece en el lugar más inesperado: un laboratorio de papas.