Netflix estrenó El Clímax del Millón, el documental más polémico sobre un sitio web porno y es el segundo más visto en el mundo

La película explora cómo Pornhub se convirtió en uno de los sitios web más visitados del mundo durante un breve período de tiempo, con millones de visitas diarias, y adquirió otros sitios de pornografía como YouPorn y RedTube, consolidándose como una de las empresas más grandes en este ámbito.

Sin embargo, también se aborda la controversia que rodeó a la compañía, incluyendo las acusaciones de alojar videos ilegales que incluyen abuso sexual infantil y violación. En diciembre de 2020, el diario The New York Times publicó un artículo que acusaba a la compañía de no tomar medidas adecuadas para eliminar dichos videos de su sitio web, lo que provocó que Visa y Mastercard prohibieran el uso de tarjetas de crédito para hacer pagos en el sitio web de Pornhub, lo que tuvo un gran impacto en la industria de la pornografía.

En respuesta a estas acusaciones, Pornhub eliminó millones de videos de su sitio web y mejoró sus medidas para verificar la edad y la identidad de las personas que suben videos al sitio.

El Clímax Del Millón: La Historia de Pornhub | Trailer

Sin embargo, en febrero de 2021, una mujer demandó a la compañía alegando que fue explotada sexualmente en un video que se publicó en el sitio web cuando tenía 16 años. La emisión del documental busca que los suscriptores de Netflix reflexionen sobre temas como la sexualidad y el consentimiento, y cómo la plataforma de pornografía ha sido objeto de diversas denuncias y acusaciones legales durante una década.

La producción también explora los cambios que ha implementado la compañía para evitar que se publiquen videos ilegales en su sitio web, incluyendo la verificación de la edad y la identidad de todas las personas que suben videos, la eliminación de la opción de descargar videos de su sitio web y la prohibición de los videos que parecen mostrar a menores de edad.

En resumen, "El Clímax del Millón" ofrece una visión crítica de la industria del cine para adultos y sus implicaciones, mostrando tanto sus aspectos positivos como negativos. La producción es una oportunidad para reflexionar sobre temas importantes como la explotación sexual, el abuso infantil y el consentimiento, y cómo estas cuestiones deben abordarse en la sociedad actual.