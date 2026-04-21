Netflix sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada por todos
Sydney Sweeney protagoniza esta nueva película en Netflix y es el estreno más ambicioso de la plataforma de streaming.
Netflix sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada por todos. (Foto: Archivo)
"Gundam" se convirtió en uno de los anuncios de Netflix más comentados del momento. La esperada adaptación en acción real del icónico anime japonés ya está en marcha y suma nombres que nadie tenía en el radar. Con Sydney Sweeney como figura central, el proyecto que impulsa la plataforma junto a Legendary Pictures apunta a redefinir el género en el cine global.
La producción ya empezó y cada nueva incorporación al elenco alimenta la expectativa. No se trata de una adaptación más. Se trata del salto definitivo de Gundam al live action con estándares internacionales, grandes presupuestos y un elenco que mezcla figuras consagradas con talentos emergentes.
El elenco de "Gundam" con Sydney Sweeney
La primera señal de impacto llegó con la confirmación de Sydney Sweeney, quien se convirtió en el rostro principal del proyecto. Su incorporación no solo generó repercusión mediática, sino que también marcó el tono ambicioso de la película. La actriz, que viene de destacarse en Euphoria, atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Pero el verdadero giro llegó después.
El equipo sumó seis nuevos nombres que ampliaron el espectro interpretativo:
Jackson White
Nonso Anozie
Javon Walton
Oleksandr Rudynskyi
Ida Brooke
Jason Isaacs
Todos ellos se integraron a un reparto que ya incluía a Noah Centineo, junto a otros nombres como Shioli Kutsuna, Michael Mando y Gemma Chua-Tran.
Lo más llamativo: ninguno de los roles fue revelado. Esta decisión no es casual. Forma parte de una estrategia para mantener el misterio y alimentar la conversación en redes y medios.
La producción de "Gundam" apunta a lo más alto
El rodaje se desarrolla en Queensland, una región que en los últimos años se convirtió en un polo clave para grandes producciones internacionales. Allí, los equipos técnicos trabajan en escenarios que recrearán tanto la Tierra como las colonias espaciales del universo Gundam.
La dirección está en manos de Jim Mickle, reconocido por su trabajo en Sweet Tooth. Mickle no solo dirige: también escribió el guion y participa como productor, lo que le otorga control creativo sobre el proyecto.
La producción ejecutiva y general reúne nombres estratégicos de la industria:
Linda Moran, desde Nightshade
Cale Boyter y Ali Mendes, ligados a Legendary
Los propios protagonistas, como Sydney Sweeney y Noah Centineo
Ejecutivos como Matthew Jenkins, Makoto Asanuma y Naohiro Ogata
Esta estructura muestra una clara intención: combinar visión occidental con el ADN japonés original.
El desafío de adaptar una leyenda en Netflix
Hablar de Gundam no es hablar de cualquier franquicia. Desde su debut en 1979, redefinió el género “mecha” al incorporar elementos políticos, sociales y filosóficos. No se trataba solo de robots gigantes peleando: se trataba de guerra, ideología y humanidad.
En ese sentido, la alianza entre Bandai Namco Filmworks y Legendary resulta clave. Es la primera vez que Gundam se adapta oficialmente en formato de acción real con este nivel de respaldo.
De qué tratará la historia de "Gundam" en Netflix
Aunque la trama completa se mantiene en secreto, ya se conocen algunos elementos centrales.
La historia seguirá a dos pilotos que luchan en bandos opuestos dentro de una guerra que lleva décadas. Este conflicto enfrenta a la Tierra con sus colonias espaciales, un eje clásico dentro del universo Gundam. Pero hay un giro.
A medida que la guerra evoluciona, surge una amenaza mayor que obliga a replantear alianzas. Los protagonistas deberán enfrentarse no solo entre sí, sino también a un enemigo común que pone en riesgo a toda la humanidad.
El misterio alrededor de Sydney Sweeney
Uno de los puntos que más intriga genera es el personaje de Sydney Sweeney. Hasta ahora, no se reveló ningún detalle sobre su rol. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto anticiparon que tendrá un papel central en la narrativa.