Netflix sorprende con el estreno de una nueva película y es la más esperada por todos

Jackson White

Nonso Anozie

Javon Walton

Oleksandr Rudynskyi

Ida Brooke

Jason Isaacs

Todos ellos se integraron a un reparto que ya incluía a Noah Centineo, junto a otros nombres como Shioli Kutsuna, Michael Mando y Gemma Chua-Tran.

Lo más llamativo: ninguno de los roles fue revelado. Esta decisión no es casual. Forma parte de una estrategia para mantener el misterio y alimentar la conversación en redes y medios.

Gundam Netflix

La producción de "Gundam" apunta a lo más alto

El rodaje se desarrolla en Queensland, una región que en los últimos años se convirtió en un polo clave para grandes producciones internacionales. Allí, los equipos técnicos trabajan en escenarios que recrearán tanto la Tierra como las colonias espaciales del universo Gundam.

La dirección está en manos de Jim Mickle, reconocido por su trabajo en Sweet Tooth. Mickle no solo dirige: también escribió el guion y participa como productor, lo que le otorga control creativo sobre el proyecto.

La producción ejecutiva y general reúne nombres estratégicos de la industria:

Linda Moran , desde Nightshade

, desde Nightshade Cale Boyter y Ali Mendes , ligados a Legendary

y , ligados a Legendary Los propios protagonistas, como Sydney Sweeney y Noah Centineo

Ejecutivos como Matthew Jenkins, Makoto Asanuma y Naohiro Ogata

Esta estructura muestra una clara intención: combinar visión occidental con el ADN japonés original.

Gundam con Sydney Sweeney y Noah Centineo 2

El desafío de adaptar una leyenda en Netflix

Hablar de Gundam no es hablar de cualquier franquicia. Desde su debut en 1979, redefinió el género “mecha” al incorporar elementos políticos, sociales y filosóficos. No se trataba solo de robots gigantes peleando: se trataba de guerra, ideología y humanidad.

En ese sentido, la alianza entre Bandai Namco Filmworks y Legendary resulta clave. Es la primera vez que Gundam se adapta oficialmente en formato de acción real con este nivel de respaldo.

De qué tratará la historia de "Gundam" en Netflix

Aunque la trama completa se mantiene en secreto, ya se conocen algunos elementos centrales.

Gundam con Sydney Sweeney y Noah Centineo

La historia seguirá a dos pilotos que luchan en bandos opuestos dentro de una guerra que lleva décadas. Este conflicto enfrenta a la Tierra con sus colonias espaciales, un eje clásico dentro del universo Gundam. Pero hay un giro.

A medida que la guerra evoluciona, surge una amenaza mayor que obliga a replantear alianzas. Los protagonistas deberán enfrentarse no solo entre sí, sino también a un enemigo común que pone en riesgo a toda la humanidad.

El misterio alrededor de Sydney Sweeney

Uno de los puntos que más intriga genera es el personaje de Sydney Sweeney. Hasta ahora, no se reveló ningún detalle sobre su rol. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto anticiparon que tendrá un papel central en la narrativa.