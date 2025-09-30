Netflix: George Clooney y Adam Sandler brillan en la película más esperada y es el estreno del año

De qué trata "Jay Kelly" en Netflix

El famoso actor de cine Jay Kelly (George Clooney) se embarca en un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a enfrentar su pasado y su presente en compañía de su fiel mánager Ron (Adam Sandler). Una película conmovedora y llena de humor que retrata la coexistencia de los arrepentimientos y los triunfos de la vida.

Con una narrativa que mezcla drama íntimo y pinceladas de humor sutil, la película explora cómo los arrepentimientos y los triunfos conviven en la vida de cualquier persona. El tono conmovedor, acompañado de escenarios europeos y una cuidada dirección artística, convierte el viaje en un retrato de lo difícil que puede ser encontrarse a uno mismo.

George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern y Billy Crudup protagonizan la película de Noah Baumbach, Jay Kelly, aclamada como una "obra maestra". Estreno el 20 de noviembre en algunos cines de Argentina y México, y en Netflix, el 5 de diciembre.

Jay Kelly Netflix 2

El sello de Noah Baumbach como director

Noah Baumbach, conocido por títulos como Historia de un matrimonio y Ruido de fondo, imprime su estilo característico en Jay Kelly, combinando diálogos precisos con momentos visualmente impactantes. El guion, coescrito junto a Emily Mortimer, refleja una mirada introspectiva sobre la identidad y la vulnerabilidad.

La colaboración entre ambos se refuerza con la participación de un equipo técnico de prestigio: Nicholas Britell compuso la música original, Linus Sandgren estuvo a cargo de la fotografía y Jacqueline Durran diseñó el vestuario. La edición, el sonido y el diseño de producción contaron con profesionales de larga trayectoria, consolidando una propuesta de alto nivel artístico.

El elenco con George Clooney y Adam Sandler

George Clooney

Adam Sandler

Laura Dern

Billy Crudup

Riley Keough

Grace Edwards

Stacy Keach

Jim Broadbent

Patrick Wilson

Eve Hewson

Jay Kelly Netflix 3

Noah Baumbach, fiel a su estilo, apuesta por una puesta en escena que combina momentos de gran espectacularidad con pasajes íntimos y silenciosos. El resultado busca interpelar al espectador no solo desde lo visual, sino también desde lo emocional.

Cuándo se estrena "Jay Kelly" en Netflix

La película llegará primero a salas selectas el 20 de noviembre, antes de su lanzamiento global en Netflix el 5 de diciembre. La estrategia busca posicionarla tanto en la temporada de premios como en el radar del público masivo.

La combinación de un elenco estelar, un director de prestigio y un guion que profundiza en los dilemas de la identidad promete convertir a Jay Kelly en uno de los dramas más comentados del cierre de año.

Tráiler de la película "Jay Kelly" en Netflix