En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
George Clooney
STREAMING

Netflix: George Clooney y Adam Sandler brillan en la película más esperada y es el estreno del año

La película "Jay Kelly" reúne a George Clooney y Adam Sandler bajo la dirección de Noah Baumbach. El esperado drama llega a Netflix y es el gran estreno del 2025.

Netflix: George Clooney y Adam Sandler brillan en la película más esperada y es el estreno del año. (Foto: archivo)

Netflix: George Clooney y Adam Sandler brillan en la película más esperada y es el estreno del año. (Foto: archivo)

El esperado estreno de "Jay Kelly", la película que marca un nuevo capítulo en la colaboración entre George Clooney, Adam Sandler y el director Noah Baumbach, llegará a Netflix el 5 de diciembre, tras un breve paso por cines selectos a partir del 20 de noviembre. La trama se adentra en los dilemas existenciales de un actor de renombre que, pese al éxito y la fama, atraviesa una profunda crisis de identidad.

Leé también La película histórica más esperada llegó a Netflix y está dando de qué hablar en todo el mundo
La película histórica más esperada llegó a Netflix y está dando de qué hablar en todo el mundo.

La sinopsis oficial describe a Jay Kelly como un artista que, junto a su leal mánager, se adentra en un recorrido intenso por Europa. En ese camino, se ponen en juego las consecuencias de sus elecciones, los vínculos familiares y la idea de lo que significa ser fiel a uno mismo.

El tráiler ya disponible muestra a Clooney en escenas de gran carga emocional, acompañado por Sandler en momentos de humor y complicidad. También aparecen secuencias con la hija del protagonista, encarnada por Grace Edwards, y pasajes de la vida personal de Ron, con Greta Gerwig en el papel de su esposa.

Jay Kelly Netflix 1

De qué trata "Jay Kelly" en Netflix

El famoso actor de cine Jay Kelly (George Clooney) se embarca en un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a enfrentar su pasado y su presente en compañía de su fiel mánager Ron (Adam Sandler). Una película conmovedora y llena de humor que retrata la coexistencia de los arrepentimientos y los triunfos de la vida.

Con una narrativa que mezcla drama íntimo y pinceladas de humor sutil, la película explora cómo los arrepentimientos y los triunfos conviven en la vida de cualquier persona. El tono conmovedor, acompañado de escenarios europeos y una cuidada dirección artística, convierte el viaje en un retrato de lo difícil que puede ser encontrarse a uno mismo.

George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern y Billy Crudup protagonizan la película de Noah Baumbach, Jay Kelly, aclamada como una "obra maestra". Estreno el 20 de noviembre en algunos cines de Argentina y México, y en Netflix, el 5 de diciembre.

Jay Kelly Netflix 2

El sello de Noah Baumbach como director

Noah Baumbach, conocido por títulos como Historia de un matrimonio y Ruido de fondo, imprime su estilo característico en Jay Kelly, combinando diálogos precisos con momentos visualmente impactantes. El guion, coescrito junto a Emily Mortimer, refleja una mirada introspectiva sobre la identidad y la vulnerabilidad.

La colaboración entre ambos se refuerza con la participación de un equipo técnico de prestigio: Nicholas Britell compuso la música original, Linus Sandgren estuvo a cargo de la fotografía y Jacqueline Durran diseñó el vestuario. La edición, el sonido y el diseño de producción contaron con profesionales de larga trayectoria, consolidando una propuesta de alto nivel artístico.

El elenco con George Clooney y Adam Sandler

  • George Clooney
  • Adam Sandler
  • Laura Dern
  • Billy Crudup
  • Riley Keough
  • Grace Edwards
  • Stacy Keach
  • Jim Broadbent
  • Patrick Wilson
  • Eve Hewson
Jay Kelly Netflix 3

Noah Baumbach, fiel a su estilo, apuesta por una puesta en escena que combina momentos de gran espectacularidad con pasajes íntimos y silenciosos. El resultado busca interpelar al espectador no solo desde lo visual, sino también desde lo emocional.

Cuándo se estrena "Jay Kelly" en Netflix

La película llegará primero a salas selectas el 20 de noviembre, antes de su lanzamiento global en Netflix el 5 de diciembre. La estrategia busca posicionarla tanto en la temporada de premios como en el radar del público masivo.

La combinación de un elenco estelar, un director de prestigio y un guion que profundiza en los dilemas de la identidad promete convertir a Jay Kelly en uno de los dramas más comentados del cierre de año.

Tráiler de la película "Jay Kelly" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix George Clooney Adam Sandler película
Notas relacionadas
Estreno en Netflix: Leonardo Sbaraglia deslumbra en una nueva serie corta y solo tiene 3 episodios
Guillermo Francella arrasa en Netflix con la película argentina que vuelve a ser furor
La miniserie de Netflix que atrapó al mundo: apenas tiene 6 episodios y se basa en hechos reales

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar