Netflix: Joaquín Furriel deslumbra con la película más vista y es el gran estreno del 2026

Pero lo que debía ser un mero trámite de despedida se convierte en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro. La situación se vuelve crítica al declararse un incendio incontrolable en la zona. Ante el avance voraz de las llamas, la Guardia Civil se ve obligada a suspender el rescate de la niña y ordenar la evacuación inmediata.

Cortafuego Netflix 2

Desesperada, Mara se niega a irse y en una decisión límite, la familia decide desafiar la orden y adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas".

Cortafuego Netflix 1

El elenco de "Cortafuego" con Joaquín Furriel

Belén Cuesta

Enric Auquer

Joaquín Furriel

Diana Gómez

Candela Martínez

Mika Arias

El reparto logra transmitir la angustia y la tensión de manera efectiva. Belén Cuesta ofrece una interpretación cargada de emoción, mientras que Joaquín Furriel aporta solidez y presencia en un contexto donde la desconfianza domina.

Junto a ellos, Enric Auquer, Diana Gómez, Candela Martínez y Mika Arias completan un elenco que mantiene el ritmo narrativo sin fisuras.

Cortafuego Netflix 4

El uso del fuego como escenario y como metáfora

Uno de los grandes aciertos de Cortafuego es el uso del incendio como elemento narrativo. No se trata solo de un recurso visual impactante, sino de una metáfora constante del caos interno de los personajes.

La incertidumbre crece a medida que la familia se adentra en el bosque sin posibilidad de ayuda externa. Cada decisión puede ser la última. Cada paso, un error irreversible.

Por qué todos están hablando de "Cortafuego"

El éxito de Cortafuego responde a varios factores. Por un lado, una historia simple en apariencia, pero cargada de capas emocionales y psicológicas. Por otro, un entorno extremo que potencia cada conflicto.

Cortafuego Netflix 2

Además, el guion introduce dudas constantes. Nada es lo que parece. Y eso obliga al espectador a replantearse cada escena.

La combinación de misterio, drama y supervivencia convierte a esta película en una de las experiencias más intensas disponibles actualmente en Netflix.

Tráiler oficial de "Cortafuego" en Netflix