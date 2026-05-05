Brian Sarmiento fulminó a Nazareno tras quedar eliminado de Gran Hermano: "Era..."

Y acerca del juego de Nazareno, comentó sin vueltas: “Quedó expuesto lo que yo venía diciendo de Nazareno que se le están cayendo las caretas a todos los del grupito ese que se hacen los buenitos y en realidad son otra cosa".

A lo que Georgina Barbarossa observó tras el cruce que tuvo el ex también futbolista con Pincoya: “Pero Nazareno se convirtió en una especie de monstruo”.

Y Brian Sarmiento lo castigó fuerte: “Lo camuflaba y siempre decía que estaba escondido, que era falso, que hacía las cosas por atrás y que estaba contenido. Lo más loco es que yo muchas veces lo pinché para que saque todo eso y conmigo nunca se atrevió, ni con ningún chico tampoco y lo hizo con Pincoya".

Además, Sarmiento fue contundente al recordar la única persona que no lo saludó al retirarse de la casa de GH: "Juanicar a mí no vino a saludarme, vinieron todos menos él. Lo que pasa dentro de la cancha, termina el partido y somos humanos", arremetió.

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Brian Sarmiento confesó qué siente por Danelik de Gran Hermano

Durante su paso por la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Danelik y Brian Sarmiento mantuvieron durante varias semanas un vínculo muy cercano lleno de complicidad y afecto mutuo.

El ex futbolista abrió su corazón durante una charla en Telefe Streams junto a Daniela Celis y Coti Romero donde confesó que está enamorado de Danelik.

"¿Sentís algo por ella?", le consultó la ex de Thiago Medina al reciente eliminado del reality. A lo que Brian, lejos de esquivar el tema, fue totalmente sincero en su respuesta y expresar lo que siente por Danelik.

“Sí. Cuando yo salgo, me acuesto, al otro día cuando me despierto me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, dijo el ex deportista sobre sus sentimientos y el extrañar el empezar el día a su lado.

Y luego agregó sin vueltas con una sonrisa en su rostro: “Si eso es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”.