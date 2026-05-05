Brian Sarmiento fulminó a Nazareno tras quedar eliminado de Gran Hermano: "Era..."

En la noche del lunes, Nazareno Pompei quedó eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras definir en la última instancia con Danelik.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Brian Sarmiento fue contundente al hablar de Nazareno Pompei tras quedar eliminado de la casa de Gran Hermano en el mano a mano con Danelik.
En la noche del lunes, Nazareno Pompei quedó eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras definir en la última instancia con Danelik.
"Espero en un par de semanas espero estar en el repechaje, voy por eso. A todos ustedes gracias por brindarme una de las experiencias más increíbles de mi vida, los quiero mucho a un sector particular de la casa, ya lo saben, de afuera estoy con ustedes ciegamente. Esperenme que en un par de semanas vuelvo", dijo antes de retirarse con su equipaje.
Invitado al programa A la Barbarossa (Telefe), Brian Sarmiento se refirió a la reciente salida de Nazareno del reality y fue categórico al analizar la convivencia con el joven de Lomas de Zamora.
"Estamos contentos. Estamos haciendo un buen laburo. Adentro de la casa jugamos un montón, tal vez la gente no lo vio tanto, pero de afuera también estamos haciendo una gran jugada", precisó con seguridad el ex futbolista.
Y acerca del juego de Nazareno, comentó sin vueltas: “Quedó expuesto lo que yo venía diciendo de Nazareno que se le están cayendo las caretas a todos los del grupito ese que se hacen los buenitos y en realidad son otra cosa".
A lo que Georgina Barbarossa observó tras el cruce que tuvo el ex también futbolista con Pincoya: “Pero Nazareno se convirtió en una especie de monstruo”.
Y Brian Sarmiento lo castigó fuerte: “Lo camuflaba y siempre decía que estaba escondido, que era falso, que hacía las cosas por atrás y que estaba contenido. Lo más loco es que yo muchas veces lo pinché para que saque todo eso y conmigo nunca se atrevió, ni con ningún chico tampoco y lo hizo con Pincoya".
Además, Sarmiento fue contundente al recordar la única persona que no lo saludó al retirarse de la casa de GH: "Juanicar a mí no vino a saludarme, vinieron todos menos él. Lo que pasa dentro de la cancha, termina el partido y somos humanos", arremetió.
Durante su paso por la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Danelik y Brian Sarmiento mantuvieron durante varias semanas un vínculo muy cercano lleno de complicidad y afecto mutuo.
El ex futbolista abrió su corazón durante una charla en Telefe Streams junto a Daniela Celis y Coti Romero donde confesó que está enamorado de Danelik.
"¿Sentís algo por ella?", le consultó la ex de Thiago Medina al reciente eliminado del reality. A lo que Brian, lejos de esquivar el tema, fue totalmente sincero en su respuesta y expresar lo que siente por Danelik.
“Sí. Cuando yo salgo, me acuesto, al otro día cuando me despierto me sentí raro de que sabía que no la iba a ver, ¿viste? Y lo primero que se me vino a la cabeza es ella”, dijo el ex deportista sobre sus sentimientos y el extrañar el empezar el día a su lado.
Y luego agregó sin vueltas con una sonrisa en su rostro: “Si eso es cuestión de enamoramiento, te digo que sí, ¿me entendés?”.