El llamativo gesto de Griselda Siciliani en las redes después de la internación de Luciano Castro
En medio del revuelo que desató el actor, Griselda Siciliani tomó postura y expuso qué es lo verdaderamente importante hoy para ella, marcando además cómo quedó parado Luciano Castro en su presente.
14 feb 2026, 13:03
En medio del fuerte impacto mediático que generó la internación voluntaria de Luciano Castro en una clínica especializada, todas las miradas también se posaron sobre Griselda Siciliani. Sin embargo, la actriz optó por el silencio público respecto a la situación personal de su ex y, en lugar de referirse al tema ante los casi tres millones de seguidores que la acompañan en Instagram, decidió volcar su energía en una noticia vinculada a su presente laboral.
Mientras el actor atraviesa un momento íntimo complejo luego del escándalo por la infidelidad que salió a la luz semanas atrás, Siciliani eligió compartir contenidos ligados a sus logros profesionales. En sus redes sociales se mostró enfocada en celebrar las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata, con publicaciones que pusieron el acento en el esfuerzo, la dedicación y el amor por su trabajo.
A través de sus Instagram Stories, la actriz difundió un collage de imágenes donde se la ve en dos de sus personajes más recientes. Por un lado, aparece como “Vicky” en la serie Envidiosa, con el cabello oscuro y una sonrisa amplia; por el otro, caracterizada como Zulema Yoma en la producción Menem, con peluca rubia y gesto adusto, marcando el contraste entre ambos papeles.
Junto a las imágenes promocionales de las ficciones y los logos de los Premios Cóndor de Plata y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina —cuya ceremonia está prevista para abril de 2026—, la actriz escribió un mensaje de agradecimiento: “Gracias Premios Cóndor por el reconocimiento a estos dos trabajos que amé hacer”.
Estas publicaciones coincidieron con el momento en que se conocía la decisión de Castro de internarse de manera voluntaria en un centro especializado en trastornos emocionales. La confirmación llegó a través de Moria Casán, quien desde su programa en El Trece actuó como portavoz del actor.
La noche previa, Pepe Ochoa había dado la primicia en LAM (América TV), donde explicó que el ingreso fue una determinación personal del galán, motivada por la necesidad de descansar y encontrar un espacio de reflexión tras una seguidilla de episodios mediáticos. Además, se aclaró que no estaría relacionado con adicciones ni con un cuadro de salud mental específico. Según contó Casán, el propio actor le expresó: “Me interné porque quiero estar bien”, y le pidió que hiciera pública la decisión.
La internación se produce después de la difusión de audios y mensajes con la actriz danesa Sarah Borrell durante un viaje a Madrid, situación que derivó en la ruptura con Siciliani y abrió un abanico de versiones sobre su estado emocional. Desde su entorno insistieron en que la medida responde a la intención de tomar distancia de la presión mediática y no a otro tipo de problemática.
Cómo se enteró Griselda Siciliani que Luciano Castro le había sido infiel
Los primeros días de enero fueron un verdadero sacudón para Griselda Siciliani. Lo que parecía un momento pleno en su pareja junto a Luciano Castro, terminó convirtiéndose en el inicio de una crisis que explotó sin anestesia. La actriz descubrió la infidelidad del galán de la manera menos pensada: leyendo una noticia en su propio teléfono.
Según relató ella misma el 8 de enero de 2026 en La mañana con Moria (El Trece), todo ocurrió mientras estaban juntos revisando menciones en redes sociales. En ese momento, celebraban que Lionel Messi había elogiado su serie Envidiosa. Pero en medio de ese clima distendido apareció una alerta que lo cambió todo: una noticia sobre un audio filtrado de Castro.
Siciliani no dudó y le preguntó directamente si era cierto. Él lo confirmó en el acto. La infidelidad había ocurrido durante un viaje del actor a España por su obra Sansón de las Islas, donde coqueteó con Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años residente en Madrid. La situación tomó estado público tras la filtración de audios comprometedores.
Lejos de armar un escándalo en ese instante, la reacción de Griselda sorprendió por la mezcla de dolor y complicidad. “Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo”, le dijo apenas él lo admitió. Con el paso de las horas, reconoció que el audio le había parecido “gracioso” y hasta “meme”, y confesó que quedó obsesionada con frases como “Buen día, guapa”. Sin embargo, también dejó en claro que hubiera preferido no escucharlo jamás.
Más allá de lo que pudiera haber pasado en la intimidad, lo que realmente le dolió fue la exposición pública. No lo cuestionó por haberlo intentado, pero sí por el modo en que todo terminó ventilándose.
Con el correr de las semanas, la crisis se profundizó. La separación se confirmó y esta semana Castro decidió internarse en un centro terapéutico por problemas personales. Mientras tanto, Siciliani se enfocó en su trabajo y en sus redes sociales, donde siguió activa pero sin hacer referencias directas al actor.