El llamativo gesto de Griselda Siciliani en las redes después de la internación de Luciano Castro

Estas publicaciones coincidieron con el momento en que se conocía la decisión de Castro de internarse de manera voluntaria en un centro especializado en trastornos emocionales. La confirmación llegó a través de Moria Casán, quien desde su programa en El Trece actuó como portavoz del actor.

IG Griselda Siciliani 2

La noche previa, Pepe Ochoa había dado la primicia en LAM (América TV), donde explicó que el ingreso fue una determinación personal del galán, motivada por la necesidad de descansar y encontrar un espacio de reflexión tras una seguidilla de episodios mediáticos. Además, se aclaró que no estaría relacionado con adicciones ni con un cuadro de salud mental específico. Según contó Casán, el propio actor le expresó: “Me interné porque quiero estar bien”, y le pidió que hiciera pública la decisión.

La internación se produce después de la difusión de audios y mensajes con la actriz danesa Sarah Borrell durante un viaje a Madrid, situación que derivó en la ruptura con Siciliani y abrió un abanico de versiones sobre su estado emocional. Desde su entorno insistieron en que la medida responde a la intención de tomar distancia de la presión mediática y no a otro tipo de problemática.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Cómo se enteró Griselda Siciliani que Luciano Castro le había sido infiel

Los primeros días de enero fueron un verdadero sacudón para Griselda Siciliani. Lo que parecía un momento pleno en su pareja junto a Luciano Castro, terminó convirtiéndose en el inicio de una crisis que explotó sin anestesia. La actriz descubrió la infidelidad del galán de la manera menos pensada: leyendo una noticia en su propio teléfono.

Según relató ella misma el 8 de enero de 2026 en La mañana con Moria (El Trece), todo ocurrió mientras estaban juntos revisando menciones en redes sociales. En ese momento, celebraban que Lionel Messi había elogiado su serie Envidiosa. Pero en medio de ese clima distendido apareció una alerta que lo cambió todo: una noticia sobre un audio filtrado de Castro.

Siciliani no dudó y le preguntó directamente si era cierto. Él lo confirmó en el acto. La infidelidad había ocurrido durante un viaje del actor a España por su obra Sansón de las Islas, donde coqueteó con Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años residente en Madrid. La situación tomó estado público tras la filtración de audios comprometedores.

Embed

Lejos de armar un escándalo en ese instante, la reacción de Griselda sorprendió por la mezcla de dolor y complicidad. “Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo”, le dijo apenas él lo admitió. Con el paso de las horas, reconoció que el audio le había parecido “gracioso” y hasta “meme”, y confesó que quedó obsesionada con frases como “Buen día, guapa”. Sin embargo, también dejó en claro que hubiera preferido no escucharlo jamás.

Más allá de lo que pudiera haber pasado en la intimidad, lo que realmente le dolió fue la exposición pública. No lo cuestionó por haberlo intentado, pero sí por el modo en que todo terminó ventilándose.

Con el correr de las semanas, la crisis se profundizó. La separación se confirmó y esta semana Castro decidió internarse en un centro terapéutico por problemas personales. Mientras tanto, Siciliani se enfocó en su trabajo y en sus redes sociales, donde siguió activa pero sin hacer referencias directas al actor.