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Desesperada búsqueda: activaron el Alerta Nati por la desaparición de una nena de 12 años y una mujer

Estela Isabel Castro y Romina Tiziana Tobares desaparecieron el pasado domingo 10 de mayo. La menor fue vista por última vez el martes por la noche en un hogar de la capital provincial. La Policía pidió colaboración urgente para encontrarla.

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Desesperada búsqueda en Neuquén: activaron el Alerta Nati por la desaparición de una nena de 12 a

Desesperada búsqueda en Neuquén: activaron el Alerta Nati por la desaparición de una nena de 12 a

Las autoridades de la provincia de Neuquén activaron el protocolo de la Alerta Nati y emitieron dos pedidos oficiales de paradero tras la desaparición de Estela Isabel Castro (33) y Romina Tiziana Tobares (12). Ambas son buscadas desde el domingo 10 de mayo en operativos que se intensificaron en las últimas horas en la capital provincial y localidades aledañas.

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Según informaron oficialmente, la menor mide aproximadamente 1,55 metros, es de tez morena, contextura delgada, tiene ojos marrones y cabello largo y ondulado. Al momento de desaparecer llevaba una campera deportiva negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y las autoridades solicitaron que cualquier dato sobre su paradero sea informado de inmediato a la Comisaría Séptima.

Qué es el Alerta Nati

El Alerta Nati es un sistema creado en Neuquén para difundir de manera rápida y segura la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

El mecanismo fue implementado en 2010 tras la desaparición de Natalia Ciccioli, ocurrida en 1994, con el objetivo de evitar demoras en la activación de operativos de búsqueda de menores de edad.

Según establece la normativa provincial, la alerta puede activarse cuando la persona buscada es menor de 18 años y existen datos suficientes para facilitar su identificación.

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Una vez emitido el protocolo, las fuerzas de seguridad difunden información clave como descripción física, vestimenta y fotografías para agilizar la localización.

Además, aunque se trata de una herramienta provincial, el sistema puede articularse con protocolos nacionales de búsqueda de personas en casos considerados de alto riesgo.

Datos clave para identificar a Estela Castro

Estela Isabel Castro fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357, en la capital neuquina. Según el reporte policial, la mujer mide 1,57 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello oscuro y lacio.

Al momento de ausentarse, vestía una remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules y zapatillas negras. Las autoridades destacaron que llevaba consigo su teléfono celular y una cartera de color negro.

Para aportar información sobre su paradero, se habilitó el contacto con la Fiscalía de Homicidios o la Comisaría 52° al teléfono 299-4896999.

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