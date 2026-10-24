Nito Artaza habló tras quedar envuelto en un triángulo amoroso y aclaró qué vínculo tiene con las dos mujeres

Además, aclaró que no tiene novia y precisó sobre su relación con Paula: “Tengo una relación hermosa con Paula y compartimos momentos, pero ambos decidimos no ser exclusivos. No tenemos por qué contar a nadie nuestra forma de relacionarnos”.

Qué dijo Paula sobre su vínculo con Nito Artaza

Frente a la repercusión, Paula explicó que lleva más de un año vinculada sentimentalmente con el productor y que se conocieron mediante una amiga en común. “Con Nito hace más de un año que tenemos una linda relación, un vínculo donde compartimos momentos juntos, con amigos, con familia”, contó.

La mujer descartó que exista una tercera en discordia y aclaró que no tienen una relación formal ni exclusiva. “Yo lo quiero mucho, pero él es libre de hacer lo que quiera. Yo también”, sostuvo. Aunque aseguró que actualmente no sale con otras personas, remarcó que ambos tienen libertad dentro del vínculo.

Sobre María José, prefirió no involucrarse y señaló: “Es algo que tendrán que hablar Nito y esta chica”. También afirmó que nunca ocultaron su relación y que todo fue claro entre ellos.

Finalmente, Paula expresó su incomodidad por quedar expuesta en medio de la polémica. “Soy una mina común y corriente que labura, soy madre. Aparecer expuesta con este tipo de historias no es algo que me divierta”, concluyó.