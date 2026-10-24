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Nito Artaza habló tras quedar envuelto en un triángulo amoroso y aclaró qué vínculo tiene con las dos mujeres

Después de que una de las dos mujeres en cuestión hiciese su descargo en LAM sobre el tipo de relación que mantiene desde hace años con Nito Artaza, el cómico dio su versión y aclaró su actual estado.

24 oct 2026, 13:44
Nito Artaza habló tras quedar envuelto en un triángulo amoroso y aclaró qué vínculo tiene con las dos mujeres

Nito Artaza habló tras quedar envuelto en un triángulo amoroso y aclaró qué vínculo tiene con las dos mujeres

Nito Artaza habló tras quedar envuelto en un triángulo amoroso y aclaró qué vínculo tiene con las dos mujeres

Nito Artaza habló tras quedar envuelto en un triángulo amoroso y aclaró qué vínculo tiene con las dos mujeres

Esta semana, Nito Artaza quedó envuelto en una nueva polémica luego de que en LAM (América TV) se difundieran presuntos mensajes privados con María José, una mujer que vive en España y asegura mantener una relación con el productor. En medio del escándalo, Paula, la actual pareja del artista, rompió el silencio y reveló cómo es el vínculo que mantienen desde hace más de un año.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa compartió supuestas íntimas entre Artaza y María José. Este viernes, la mujer contó en el ciclo que conoce al actor desde 2012, cuando coincidieron en una campaña en Perugorría, Corrientes. Si bien atravesaron períodos sin contacto y ella respetó su relación con Cecilia Milone, aseguró que retomaron el vínculo después de los rumores de separación.

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“Hace bastante tiempo que estamos en una relación”, afirmó. Según relató, el acercamiento comenzó nuevamente a través de Instagram, hasta que el productor le pidió su número de teléfono. Además, explicó que hablaron sobre sus proyectos en España y que él tenía previsto visitarla.

Por su parte, Pilar Smith reveló en el programa la respuesta de Artaza ante las versiones. El actor negó que su viaje a Europa tuviera como objetivo encontrarse con María José y explicó: “Viajo a Europa a ver a mi hija y a mis nietas y también a trabajar”.

Además, aclaró que no tiene novia y precisó sobre su relación con Paula: “Tengo una relación hermosa con Paula y compartimos momentos, pero ambos decidimos no ser exclusivos. No tenemos por qué contar a nadie nuestra forma de relacionarnos”.

Qué dijo Paula sobre su vínculo con Nito Artaza

Frente a la repercusión, Paula explicó que lleva más de un año vinculada sentimentalmente con el productor y que se conocieron mediante una amiga en común. “Con Nito hace más de un año que tenemos una linda relación, un vínculo donde compartimos momentos juntos, con amigos, con familia”, contó.

La mujer descartó que exista una tercera en discordia y aclaró que no tienen una relación formal ni exclusiva. “Yo lo quiero mucho, pero él es libre de hacer lo que quiera. Yo también”, sostuvo. Aunque aseguró que actualmente no sale con otras personas, remarcó que ambos tienen libertad dentro del vínculo.

Sobre María José, prefirió no involucrarse y señaló: “Es algo que tendrán que hablar Nito y esta chica”. También afirmó que nunca ocultaron su relación y que todo fue claro entre ellos.

Finalmente, Paula expresó su incomodidad por quedar expuesta en medio de la polémica. “Soy una mina común y corriente que labura, soy madre. Aparecer expuesta con este tipo de historias no es algo que me divierta”, concluyó.

     

 

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