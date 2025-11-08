Así fue el increíble baby shower temático de Oriana Sabatini junto a sus amigas: las fotos

Con globos dorados y bordeaux con sus correspondientes cintas suspendidos en el techo, vajilla de porcelana, copas de cristal, servilletas rojas y velas encendidas para recrear el ambiente mágico del aprendiz de mago, la mujer de Paulo Dybala recibió a sus invitadas según pudo verse en las imágenes que ella misma compartió luego en sus Instagram Stories.

Baby shower Oriana Sabatini 3

Claro que uno de los momentos más especiales y emotivos del baby shower, sin duda fue el que quedó reflejado en una de las fotografías que se viralizaron por estas horas: la ya prominente panza de Oriana decorada por sus amigas y familiares con marcadores. Imágenes de arcoíris, corazones, flores, caritas felices y frases como "Vamos Dnn", reflejan la alegría compartida por el grupo.

Así, la postal en la que se ve a la futura mamá recostada y sus amigas dibujando sobre su vientre resume el cariño y la complicidad de Oriana con sus amigas. "El amor artístico de las tías", fue la frase con la que la futura mamá describió aquel momento que quedará grabado en sus retinas y, por supuesto, en su corazón para siempre.

En tanto, en otra de las postales se la puede ver abrazada a una amiga con la clásica varita mágica y la capa de Harry Potter, minutos antes del collage en su vientre, así como también generó mucha ternura la postal en la que su hermana Tiziana le besa la panza, reflejando así el inmenso amor entre ellas y la excelente relación familiar.

Baby Show Oriana Sabatini 2

Cuál es el sexo del bebé que esperan Oriana Sabatini y Paulo Dybala

A pocas horas de anunciar su embarazo, Oriana Sabatini no pudo contener la emoción y dio a conocer en LAM (América TV) el dato que todos esperaban: el sexo de su primer hijo con Paulo Dybala. Radiante y con una sonrisa constante, la cantante charló relajada con Ángel de Brito y las panelistas sobre este especial momento de su vida.

"¿Cómo se lo dijiste a Paulo?", quiso saber el conductor. Con su estilo espontáneo, Oriana recordó entre risas: "Cuando llegué de vacaciones dije: ‘Voy a esperar 15 días’. Pero después pensé que si no me venía por otro motivo, ahí había un problema serio. Entonces le dije: ‘No, escuchame. Te espero después del entrenamiento. Nos hacemos el test’. Lo hicimos juntos y ahí vimos que había enganchado", contó desde Roma.

Con la misma sinceridad, la futura mamá habló de las emociones que la atraviesan: "Tengo un cagazo terrible", reconoció sin vueltas. Y agregó: "Me cuesta la parte de crecer. No te voy a mentir. Me cuesta mucho cerrar una etapa. Tengo el síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer, y a veces veo mamás que pierden su identidad", confesó con total honestidad.

La charla se volvió aún más emotiva cuando Adabel Guerrero le preguntó si tenían alguna preferencia por el sexo del bebé. Oriana no lo dudó y lanzó la gran revelación: "Es una nena igual", dijo, generando un festejo generalizado en el estudio y aplausos de todo el panel.

Entre risas, también habló de los posibles nombres: "Estamos viendo. Tenía algunos anotados, hay varios que me gustan desde hace tiempo. Pero esto es un trabajo en equipo, nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno, te obligo", dijo divertida.

Finalmente, la hija de Catherine Fulop sorprendió con otro detalle: "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi mamá, el 11 de marzo", reveló, completando una charla llena de ternura, humor y emoción.