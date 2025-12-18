Netflix: la nueva película romántica con Miley Cyrus y Liam Hemsworth que es el estreno del año. (Foto: Archivo)
"La última canción" reapareció en el catálogo de Netflix y volvió a ocupar un lugar inesperado entre los contenidos más vistos de la plataforma. Lo que en 2010 fue un éxito rotundo en los cines, ahora se transformó en uno de los dramas románticos más reproducidos del streaming, con Miley Cyrus y Liam Hemsworth como protagonistas.
El estreno silencioso en la N roja activó la nostalgia de quienes la vieron hace más de una década y, al mismo tiempo, despertó la curiosidad de una nueva audiencia que descubrió la película por primera vez. En pocos días, La última canción escaló posiciones y se convirtió en una de las sorpresas del catálogo, en un contexto donde Netflix no deja de sumar títulos que rápidamente se vuelven tendencia global.
En medio de ese escenario, la llegada de un drama romántico clásico funcionó como un refugio emocional para millones de usuarios que buscaron historias intensas, humanas y cargadas de sentimiento.
De qué se trata "La última canción" en Netflix
Basada en una novela de Nicholas Sparks, La última canción presentó una historia atravesada por el dolor, la reconciliación y el amor en distintas formas. El autor, reconocido por éxitos como Diario de una pasión, escribió el libro inspirado directamente en Miley Cyrus, pensando desde el inicio en ella como protagonista de la adaptación cinematográfica.
La trama se centró en Veronica "Ronnie" Miller, una adolescente marcada por el divorcio de sus padres. La joven vivió en Nueva York con su madre, pero se vio obligada a pasar el verano en un pequeño pueblo costero del sur de Estados Unidos junto a su padre, Steve Miller, con quien mantenía una relación distante y conflictiva.
Steve Miller, interpretado por Greg Kinnear, fue presentado como un hombre silencioso, dedicado a la música y profundamente afectado por la distancia con sus hijos. Su único intento de conexión con Ronnie surgió a través del piano, la pasión que ambos compartieron antes de la separación familiar.
El romance entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth
En paralelo al conflicto familiar, Ronnie conoció a Will Blakelee, un joven del pueblo interpretado por Liam Hemsworth. El encuentro marcó el inicio de una historia romántica que aportó luz y esperanza a un relato cargado de tensiones emocionales.
El vínculo entre ambos se desarrolló de forma gradual. Will apareció como un contrapunto al carácter impulsivo de Ronnie, ofreciendo estabilidad y comprensión. A través de él, la protagonista comenzó a bajar la guardia y a abrirse a nuevas experiencias que transformaron su mirada sobre el lugar y sobre sí misma.
El romance no se limitó a una subtrama secundaria. Por el contrario, fue clave en la evolución del personaje principal, ayudándola a reconciliarse con su pasado y a enfrentar las decisiones que marcarían su futuro.
El elenco con Miley Cyrus y Liam Hemsworth
Miley Cyrus
Greg Kinnear
Bobby Coleman
Liam Hemsworth
Hallock Beals
Kelly Preston
Nick Lashaway
Carly Chaikin
Kate Vernon
Nick Searcy
Por qué ver "La última canción" en Netflix
El éxito actual de La última canción no fue casual. La nostalgia jugó un papel clave, pero también influyó la necesidad del público de reencontrarse con historias emotivas y reconocibles. En medio de un catálogo saturado de estrenos, la película se destacó por su sencillez narrativa y su potencia emocional.
Además, la figura de Miley Cyrus volvió a generar interés transversal, atrayendo tanto a fans históricos como a nuevos espectadores. El boca en boca digital hizo el resto, posicionando al film entre los más reproducidos de la plataforma.
Netflix capitalizó ese interés y reafirmó una estrategia clara: recuperar títulos que ya fueron exitosos y darles una segunda vida en el streaming.