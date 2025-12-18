En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Miley Cyrus
QUÉ VER

Netflix: la nueva película romántica con Miley Cyrus y Liam Hemsworth que es el estreno del año

Esta película romántica en Netflix con Miley Cyrus y Liam Hemsworth vuelve a ser tendencia en la plataforma y sorprende a todos con una historia impactante.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Netflix: la nueva película romántica con Miley Cyrus y Liam Hemsworth que es el estreno del año. (Foto: Archivo)

Netflix: la nueva película romántica con Miley Cyrus y Liam Hemsworth que es el estreno del año. (Foto: Archivo)

"La última canción" reapareció en el catálogo de Netflix y volvió a ocupar un lugar inesperado entre los contenidos más vistos de la plataforma. Lo que en 2010 fue un éxito rotundo en los cines, ahora se transformó en uno de los dramas románticos más reproducidos del streaming, con Miley Cyrus y Liam Hemsworth como protagonistas.

Leé también Guillermo Francella arrasa en Netflix con el estreno de una serie argentina y es la más vista
Guillermo Francella arrasa en Netflix con el estreno de una serie argentina y es la más vista. (Foto: Archivo)

El estreno silencioso en la N roja activó la nostalgia de quienes la vieron hace más de una década y, al mismo tiempo, despertó la curiosidad de una nueva audiencia que descubrió la película por primera vez. En pocos días, La última canción escaló posiciones y se convirtió en una de las sorpresas del catálogo, en un contexto donde Netflix no deja de sumar títulos que rápidamente se vuelven tendencia global.

En medio de ese escenario, la llegada de un drama romántico clásico funcionó como un refugio emocional para millones de usuarios que buscaron historias intensas, humanas y cargadas de sentimiento.

La última canción 1

De qué se trata "La última canción" en Netflix

Basada en una novela de Nicholas Sparks, La última canción presentó una historia atravesada por el dolor, la reconciliación y el amor en distintas formas. El autor, reconocido por éxitos como Diario de una pasión, escribió el libro inspirado directamente en Miley Cyrus, pensando desde el inicio en ella como protagonista de la adaptación cinematográfica.

La trama se centró en Veronica "Ronnie" Miller, una adolescente marcada por el divorcio de sus padres. La joven vivió en Nueva York con su madre, pero se vio obligada a pasar el verano en un pequeño pueblo costero del sur de Estados Unidos junto a su padre, Steve Miller, con quien mantenía una relación distante y conflictiva.

Steve Miller, interpretado por Greg Kinnear, fue presentado como un hombre silencioso, dedicado a la música y profundamente afectado por la distancia con sus hijos. Su único intento de conexión con Ronnie surgió a través del piano, la pasión que ambos compartieron antes de la separación familiar.

La última canción 2

El romance entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth

En paralelo al conflicto familiar, Ronnie conoció a Will Blakelee, un joven del pueblo interpretado por Liam Hemsworth. El encuentro marcó el inicio de una historia romántica que aportó luz y esperanza a un relato cargado de tensiones emocionales.

El vínculo entre ambos se desarrolló de forma gradual. Will apareció como un contrapunto al carácter impulsivo de Ronnie, ofreciendo estabilidad y comprensión. A través de él, la protagonista comenzó a bajar la guardia y a abrirse a nuevas experiencias que transformaron su mirada sobre el lugar y sobre sí misma.

El romance no se limitó a una subtrama secundaria. Por el contrario, fue clave en la evolución del personaje principal, ayudándola a reconciliarse con su pasado y a enfrentar las decisiones que marcarían su futuro.

La última canción 3

El elenco con Miley Cyrus y Liam Hemsworth

  • Miley Cyrus
  • Greg Kinnear
  • Bobby Coleman
  • Liam Hemsworth
  • Hallock Beals
  • Kelly Preston
  • Nick Lashaway
  • Carly Chaikin
  • Kate Vernon
  • Nick Searcy

Por qué ver "La última canción" en Netflix

El éxito actual de La última canción no fue casual. La nostalgia jugó un papel clave, pero también influyó la necesidad del público de reencontrarse con historias emotivas y reconocibles. En medio de un catálogo saturado de estrenos, la película se destacó por su sencillez narrativa y su potencia emocional.

La última canción 4

Además, la figura de Miley Cyrus volvió a generar interés transversal, atrayendo tanto a fans históricos como a nuevos espectadores. El boca en boca digital hizo el resto, posicionando al film entre los más reproducidos de la plataforma.

Netflix capitalizó ese interés y reafirmó una estrategia clara: recuperar títulos que ya fueron exitosos y darles una segunda vida en el streaming.

Tráiler de la película "La última canción"

Embed
Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Miley Cyrus Liam Hemsworth película
Notas relacionadas
Netflix estrenó la mejor serie de Juan José Campanella y tiene tan solo una temporada
Furor en Netflix por el estreno de la nueva temporada de su serie más popular y tiene 10 capítulos
Netflix: Joaquín Furriel marca tendencia con la serie más impactante del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar