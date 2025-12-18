Netflix: la nueva película romántica con Miley Cyrus y Liam Hemsworth que es el estreno del año

La trama se centró en Veronica "Ronnie" Miller, una adolescente marcada por el divorcio de sus padres. La joven vivió en Nueva York con su madre, pero se vio obligada a pasar el verano en un pequeño pueblo costero del sur de Estados Unidos junto a su padre, Steve Miller, con quien mantenía una relación distante y conflictiva.

Steve Miller, interpretado por Greg Kinnear, fue presentado como un hombre silencioso, dedicado a la música y profundamente afectado por la distancia con sus hijos. Su único intento de conexión con Ronnie surgió a través del piano, la pasión que ambos compartieron antes de la separación familiar.

En paralelo al conflicto familiar, Ronnie conoció a Will Blakelee, un joven del pueblo interpretado por Liam Hemsworth. El encuentro marcó el inicio de una historia romántica que aportó luz y esperanza a un relato cargado de tensiones emocionales.

El vínculo entre ambos se desarrolló de forma gradual. Will apareció como un contrapunto al carácter impulsivo de Ronnie, ofreciendo estabilidad y comprensión. A través de él, la protagonista comenzó a bajar la guardia y a abrirse a nuevas experiencias que transformaron su mirada sobre el lugar y sobre sí misma.

El romance no se limitó a una subtrama secundaria. Por el contrario, fue clave en la evolución del personaje principal, ayudándola a reconciliarse con su pasado y a enfrentar las decisiones que marcarían su futuro.

Por qué ver "La última canción" en Netflix

El éxito actual de La última canción no fue casual. La nostalgia jugó un papel clave, pero también influyó la necesidad del público de reencontrarse con historias emotivas y reconocibles. En medio de un catálogo saturado de estrenos, la película se destacó por su sencillez narrativa y su potencia emocional.

Además, la figura de Miley Cyrus volvió a generar interés transversal, atrayendo tanto a fans históricos como a nuevos espectadores. El boca en boca digital hizo el resto, posicionando al film entre los más reproducidos de la plataforma.

Netflix capitalizó ese interés y reafirmó una estrategia clara: recuperar títulos que ya fueron exitosos y darles una segunda vida en el streaming.

