Netflix: la nueva serie dividida entre dos amores, una doble vida y mentiras al borde del escándalo. (Foto: Archivo)
Simplemente Alicia acaba de aterrizar en Netflix y ya se convirtió en una de las producciones más comentadas de la plataforma. Estrenada el 5 de noviembre de 2025, esta serie colombiana propone una mirada provocadora sobre la fidelidad, la pasión y las mentiras que se esconden detrás del matrimonio.
Dirigida por Rafael Martínez Moreno y Catalina Hernández, la historia protagonizada por Verónica Orozco juega con la delgada línea entre el amor y el deseo, explorando las consecuencias de vivir una vida doble. Con solo 19 capítulos, este drama romántico con tintes de comedia pícara promete ser uno de los éxitos latinos más comentados del año.
Desde su primer episodio, Simplemente Alicia plantea un dilema que sacude las bases de cualquier relación: ¿es posible amar a dos personas al mismo tiempo sin perderlo todo?
De qué trata Simplemente Alicia en Netflix
La trama sigue a Alicia, una mujer que, cansada de la rutina matrimonial, se deja llevar por una pasión prohibida. Casada con Alejo (interpretado por Michel Brown), un exitoso escritor, Alicia encuentra en Pablo (Sebastián Carvajal), un exsacerdote, una conexión intensa que la lleva a casarse en secreto con él.
Esta doble vida, que equilibra entre el deseo y la mentira, se convierte en un juego peligroso donde cada decisión puede ser el principio del fin.
Entre la culpa y el placer, Alicia se mueve en un terreno emocional complejo que la transforma en heroína y villana de su propio destino. La serie no teme mostrar el conflicto moral de una mujer que se atreve a desafiar las normas impuestas por la sociedad y por sí misma.
Cuántos capítulos tiene la serie Simplemente Alicia
A lo largo de los 19 capítulos, la serie presenta una narrativa que mantiene al espectador en vilo, entre risas, silencios incómodos y giros inesperados. La tensión no solo está en las relaciones sentimentales, sino también en el riesgo constante de ser descubierta.
Cada episodio deja una pregunta abierta: ¿hasta dónde está dispuesta Alicia a sostener su mentira? ¿Y qué ocurrirá cuando todo salga a la luz?
El elenco de Simplemente Alicia, la serie
Verónica Orozco
Sebastián Carvajal
Michel Brown
Constanza Camelo
Julián Román
Leo Deluglio
Ana María Medina
Daniela Tapia
Fernando Arévalo
Biassini Segura
Netflix apuesta por las series colombianas
Con Simplemente Alicia, Netflix continúa su estrategia de fortalecer su catálogo con producciones latinoamericanas originales que reflejan la diversidad cultural y emocional de la región.
Colombia se consolida como uno de los países más productivos para la plataforma, con ficciones que mezclan drama, humor y realismo. En esta serie, la estética, la música y el lenguaje local aportan frescura y autenticidad, logrando una conexión inmediata con el público.
La producción no solo resalta por su trama, sino también por su cuidado visual y su ritmo cinematográfico. Las locaciones en Bogotá y Medellín le dan un aire íntimo y urbano, donde la ciudad se convierte en cómplice silenciosa de las decisiones de Alicia.
Por qué Simplemente Alicia es el nuevo fenómeno de Netflix
Las producciones románticas con tintes provocadores suelen generar debate, y Simplemente Alicia no es la excepción. Su mezcla de comedia, erotismo y drama moral la convierte en un producto atractivo tanto para el público que busca entretenimiento ligero como para quienes disfrutan de tramas más profundas.
El público colombiano ya la posicionó entre las tendencias del momento, y todo indica que seguirá escalando posiciones en los rankings globales de Netflix.
Entre el deseo y la culpa, Simplemente Alicia se consolida como una serie que invita a mirar el amor desde un ángulo más real y menos idealizado. Una propuesta atrevida que deja claro que, en cuestiones del corazón, nada es tan simple como parece.