Netflix: la nueva serie dividida entre dos amores, una doble vida y mentiras al borde del escándalo

Esta doble vida, que equilibra entre el deseo y la mentira, se convierte en un juego peligroso donde cada decisión puede ser el principio del fin.

Entre la culpa y el placer, Alicia se mueve en un terreno emocional complejo que la transforma en heroína y villana de su propio destino. La serie no teme mostrar el conflicto moral de una mujer que se atreve a desafiar las normas impuestas por la sociedad y por sí misma.

Simplemente Alicia Netflix 2

Cuántos capítulos tiene la serie Simplemente Alicia

A lo largo de los 19 capítulos, la serie presenta una narrativa que mantiene al espectador en vilo, entre risas, silencios incómodos y giros inesperados. La tensión no solo está en las relaciones sentimentales, sino también en el riesgo constante de ser descubierta.

Cada episodio deja una pregunta abierta: ¿hasta dónde está dispuesta Alicia a sostener su mentira? ¿Y qué ocurrirá cuando todo salga a la luz?

El elenco de Simplemente Alicia, la serie

Verónica Orozco

Sebastián Carvajal

Michel Brown

Constanza Camelo

Julián Román

Leo Deluglio

Ana María Medina

Daniela Tapia

Fernando Arévalo

Biassini Segura

Simplemente Alicia Netflix 3

Netflix apuesta por las series colombianas

Con Simplemente Alicia, Netflix continúa su estrategia de fortalecer su catálogo con producciones latinoamericanas originales que reflejan la diversidad cultural y emocional de la región.

Colombia se consolida como uno de los países más productivos para la plataforma, con ficciones que mezclan drama, humor y realismo. En esta serie, la estética, la música y el lenguaje local aportan frescura y autenticidad, logrando una conexión inmediata con el público.

La producción no solo resalta por su trama, sino también por su cuidado visual y su ritmo cinematográfico. Las locaciones en Bogotá y Medellín le dan un aire íntimo y urbano, donde la ciudad se convierte en cómplice silenciosa de las decisiones de Alicia.

Simplemente Alicia Netflix 4

Por qué Simplemente Alicia es el nuevo fenómeno de Netflix

Las producciones románticas con tintes provocadores suelen generar debate, y Simplemente Alicia no es la excepción. Su mezcla de comedia, erotismo y drama moral la convierte en un producto atractivo tanto para el público que busca entretenimiento ligero como para quienes disfrutan de tramas más profundas.

El público colombiano ya la posicionó entre las tendencias del momento, y todo indica que seguirá escalando posiciones en los rankings globales de Netflix.

Entre el deseo y la culpa, Simplemente Alicia se consolida como una serie que invita a mirar el amor desde un ángulo más real y menos idealizado. Una propuesta atrevida que deja claro que, en cuestiones del corazón, nada es tan simple como parece.

Tráiler de Simplemente Alicia en Netflix