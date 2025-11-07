Sin asignaciones familiares: ANSES aclaró quiénes dejarán de cobrar el SUAF en noviembre

Según el organismo, los topes se ajustan cada mes conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. En esta oportunidad, el incremento es del 2,08%, correspondiente a la inflación registrada en septiembre.
Nuevos límites para cobrar el SUAF de ANSES en noviembre
Con la actualización vigente, el ingreso máximo por persona dentro del grupo familiar pasa a ser de $2.453.609, mientras que el tope conjunto del hogar se eleva a $4.907.218.
ANSES aclaró que si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo familiar queda automáticamente excluido del beneficio, incluso si el total de los ingresos no excede el máximo general.
Montos actualizados del SUAF de ANSES
Los valores que perciben las familias varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para noviembre, las asignaciones quedan establecidas de la siguiente manera:
Asignación por Hijo
IGF hasta $926.676: $59.851
IGF entre $926.676 y $1.359.061: $40.371
IGF entre $1.359.061 y $1.569.083: $24.418
IGF entre $1.569.083 y $4.907.218: $12.597
Asignación por Hijo con Discapacidad
IGF hasta $926.676: $194.873
IGF entre $926.676 y $1.359.061: $137.860
IGF superior a $1.359.061: $87.007
Prenatal
IGF hasta $926.676: $59.851
IGF entre $926.676 y $1.359.061: $40.371
IGF entre $1.359.061 y $1.569.083: $24.418
IGF entre $1.569.083 y $4.907.218: $12.597
Asignaciones de pago único
Nacimiento: $69.763
Adopción: $417.116
Matrimonio: $104.459
Maternidad
El beneficio no tiene tope de ingresos, ya que el monto se calcula sobre la remuneración bruta de la trabajadora.
Quiénes pueden acceder al SUAF de ANSES
Las asignaciones familiares se abonan a los siguientes grupos:
Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
Monotributistas de categorías habilitadas.
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
Trabajadoras rurales y de temporada.
Personas que perciben haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Jubilados y pensionados del SIPA.
Titulares de pensiones no contributivas por invalidez o por trasplante.
Veteranos de la Guerra de Malvinas con Pensión Honorífica.