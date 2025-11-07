En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUAF
Para tomar nota

Sin asignaciones familiares: ANSES aclaró quiénes dejarán de cobrar el SUAF en noviembre

Con la nueva actualización del organismo previsional, miles de familias podrían quedar fuera del beneficio. Mirá cuáles son los nuevos requisitos y cómo saber si seguís cobrando.

ANSES aclaró quiénes dejarán de cobrar el SUAF a partir de noviembre (Foto: archivo).

ANSES aclaró quiénes dejarán de cobrar el SUAF a partir de noviembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva actualización en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los nuevos valores rigen desde noviembre de 2025 y fueron establecidos a través de la Resolución 339/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según el organismo, los topes se ajustan cada mes conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. En esta oportunidad, el incremento es del 2,08%, correspondiente a la inflación registrada en septiembre.

Nuevos límites para cobrar el SUAF de ANSES en noviembre

Con la actualización vigente, el ingreso máximo por persona dentro del grupo familiar pasa a ser de $2.453.609, mientras que el tope conjunto del hogar se eleva a $4.907.218.

ANSES aclaró que si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo familiar queda automáticamente excluido del beneficio, incluso si el total de los ingresos no excede el máximo general.

anses plata suaf.jpg

Montos actualizados del SUAF de ANSES

Los valores que perciben las familias varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para noviembre, las asignaciones quedan establecidas de la siguiente manera:

Asignación por Hijo

  • IGF hasta $926.676: $59.851

  • IGF entre $926.676 y $1.359.061: $40.371

  • IGF entre $1.359.061 y $1.569.083: $24.418

  • IGF entre $1.569.083 y $4.907.218: $12.597

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $194.873

  • IGF entre $926.676 y $1.359.061: $137.860

  • IGF superior a $1.359.061: $87.007

Prenatal

  • IGF hasta $926.676: $59.851

  • IGF entre $926.676 y $1.359.061: $40.371

  • IGF entre $1.359.061 y $1.569.083: $24.418

  • IGF entre $1.569.083 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones de pago único

  • Nacimiento: $69.763

  • Adopción: $417.116

  • Matrimonio: $104.459

Maternidad

El beneficio no tiene tope de ingresos, ya que el monto se calcula sobre la remuneración bruta de la trabajadora.

Quiénes pueden acceder al SUAF de ANSES

Las asignaciones familiares se abonan a los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.

  • Monotributistas de categorías habilitadas.

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

  • Trabajadoras rurales y de temporada.

  • Personas que perciben haberes a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Jubilados y pensionados del SIPA.

  • Titulares de pensiones no contributivas por invalidez o por trasplante.

  • Veteranos de la Guerra de Malvinas con Pensión Honorífica.

