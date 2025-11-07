Sin asignaciones familiares: ANSES aclaró quiénes dejarán de cobrar el SUAF en noviembre

anses plata suaf.jpg

Montos actualizados del SUAF de ANSES

Los valores que perciben las familias varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para noviembre, las asignaciones quedan establecidas de la siguiente manera:

Asignación por Hijo

IGF hasta $926.676: $59.851

IGF entre $926.676 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061 y $1.569.083: $24.418

IGF entre $1.569.083 y $4.907.218: $12.597

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676 y $1.359.061: $137.860

IGF superior a $1.359.061: $87.007

Prenatal

IGF hasta $926.676: $59.851

IGF entre $926.676 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061 y $1.569.083: $24.418

IGF entre $1.569.083 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones de pago único

Nacimiento: $69.763

Adopción: $417.116

Matrimonio: $104.459

Maternidad

El beneficio no tiene tope de ingresos, ya que el monto se calcula sobre la remuneración bruta de la trabajadora.

Quiénes pueden acceder al SUAF de ANSES

Las asignaciones familiares se abonan a los siguientes grupos: