Los tremendos mensajes que recibió Valentina Cervantes tras conocerse su renuncia a Masterchef

Su renuncia llega poco tiempo después del tenso cruce con Wanda Nara, conductora del reality, a raíz de los supuestos mensajes que la mediática le habría enviado al futbolista. Aunque desde su entorno aseguran que su decisión no tuvo nada que ver con ese episodio, los rumores volvieron a encenderse en las redes.

“No tuvo nada que ver con Wanda”, aclaró Ángel de Brito en su programa, intentando bajar la intensidad del escándalo.

A conocerse la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef, los seguidores del programa la llenaron de mensajes en su último carrete de Instagram, y quizás el de despedida de estas semanas.

Muchos de ellos le escribieron con emoción y bronca: “Te vamos a extrañar”, “no te vayas”, “lo mejor que puedas hacer es salir de este ambiente, no es para vos”, “reina, diosa, tendrías que haber mandado del frente a Wanda”, “Valu, no te vayas, vos y Momi son las mejores”, “decime que es mentira que te vas”, “dejen de hablar, todavía ella no dijo nada”, “Valu, no te vayas por la otra payasa”, entre otros comentarios.

Las redes se llenaron de apoyo hacia Valu, y muchos de sus seguidores remarcaron que “su energía y naturalidad” eran de lo más lindo del programa.