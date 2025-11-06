Los tremendos mensajes que recibió Valentina Cervantes tras conocerse su renuncia a Masterchef
Mirá los fuertes mensajes que recibió Valentina Cervantes al conocerse la noticia de que abandona Masterchef.
La renuncia inesperada de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a los fanáticos del programa. A pesar de ser una de las participantes más queridas del reality, la modelo e influencer decidió dar un paso al costado y volver a Europa para reencontrarse con su pareja, el futbolista Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea.
Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), la noticia ya fue confirmada por la producción del ciclo: “Hoy se lo comunicó a la producción y me lo confirmaron desde Telefe. Grabará su último programa el próximo lunes 10 de noviembre”, contó.
De acuerdo con la información que trascendió en LAM, Valentina Cervantes habría tomado la decisión de abandonar el certamen luego de varios días de tensión y de una situación familiar que la obligó a priorizar su vida personal.
“Renunció porque Enzo Fernández no aguanta más, le pidió que se tome el avión para volverse y ella accedió”, explicó De Brito. Por su parte, Yanina Latorre sumó más detalles sobre la interna familiar que habría acelerado su decisión: “El arreglo era que ella se quedaba en Buenos Aires con el bebé y la nena iba a estar con él en Europa porque iba al colegio. La nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña. La familia quedaba muy separada y se vuelven todos para Europa”.
Su renuncia llega poco tiempo después del tenso cruce con Wanda Nara, conductora del reality, a raíz de los supuestos mensajes que la mediática le habría enviado al futbolista. Aunque desde su entorno aseguran que su decisión no tuvo nada que ver con ese episodio, los rumores volvieron a encenderse en las redes.
“No tuvo nada que ver con Wanda”, aclaró Ángel de Brito en su programa, intentando bajar la intensidad del escándalo.
A conocerse la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef, los seguidores del programa la llenaron de mensajes en su último carrete de Instagram, y quizás el de despedida de estas semanas.
Muchos de ellos le escribieron con emoción y bronca: “Te vamos a extrañar”, “no te vayas”, “lo mejor que puedas hacer es salir de este ambiente, no es para vos”, “reina, diosa, tendrías que haber mandado del frente a Wanda”, “Valu, no te vayas, vos y Momi son las mejores”, “decime que es mentira que te vas”, “dejen de hablar, todavía ella no dijo nada”, “Valu, no te vayas por la otra payasa”, entre otros comentarios.
Las redes se llenaron de apoyo hacia Valu, y muchos de sus seguidores remarcaron que “su energía y naturalidad” eran de lo más lindo del programa.