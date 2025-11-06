Furor en Netflix por su nueva miniserie de 4 capítulos que está basada en hechos reales

De qué trata Muerte por un rayo en Netflix

Garfield, interpretado por Michael Shannon, es presentado como un hombre tranquilo, íntegro y comprometido con el servicio público. Nacido en una granja de Ohio y padre de siete hijos, su ascenso político no fue planificado. Durante la convención republicana de Chicago en 1880, asistió solo como delegado, pero un discurso improvisado lo convirtió en la figura central del evento.

En una votación que se repitió 36 veces, Garfield terminó siendo elegido candidato presidencial, un giro que cambiaría su vida para siempre. La serie reconstruye ese momento con gran fuerza visual, mostrando el ambiente dividido dentro del Partido Republicano entre conservadores y liberales, y cómo la figura de Garfield emergió como símbolo de consenso.

Del otro lado de la historia está Charles J. Guiteau, interpretado magistralmente por Matthew Macfadyen. Su retrato es inquietante y fascinante a partes iguales. Guiteau creció sin madre y bajo el control de un padre autoritario. En busca de propósito, se unió a la comuna utópica de Oneida, donde intentó sin éxito practicar el amor libre y fundar su propio periódico, El diario del teócrata.

Fracasó como abogado, predicador y escritor. Su desequilibrio mental lo llevó a creerse un instrumento divino destinado a influir en la política estadounidense. Guiteau escribió un discurso en apoyo al Partido Republicano que, aunque inicialmente dirigido a Ulysses S. Grant, terminó usándose en la campaña de Garfield. Ese pequeño hecho reforzó su creencia de haber sido esencial para la victoria electoral.

Por qué ver Muerte por un rayo en Netflix

El espectador no solo asiste a un asesinato, sino al retrato de un país en construcción. La miniserie de Netflix propone reflexionar sobre el poder, la justicia y el delirio de grandeza, temas que aún resuenan en la actualidad.

A través de la figura de James Garfield, se muestra cómo los ideales pueden resistir incluso ante la fatalidad. En cambio, Charles Guiteau representa la otra cara del sueño americano: el delirio de quien confunde ambición con destino.

Muerte por un rayo no es solo una serie histórica, sino una lección sobre cómo la obsesión puede convertirse en tragedia cuando la realidad se distorsiona.

