Horóscopo: Qué canción de Dua Lipa sos según tu signo

Sagitario – “Don’t Start Now”: libre, viajero y con cero ganas de mirar atrás. Un himno de independencia emocional.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro – “Love Again”: romántico y fiel a los sentidos. Tauro ama con elegancia y resiliencia.

Virgo – “Be the One”: ordenado, emocional y leal. Busca claridad y coherencia en el amor.

Capricornio – “Training Season”: ambición emocional. Capricornio exige vínculos maduros y sin drama.

image Foto: Dua Lipa, Horóscopo.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis – “New Rules”: rápido, ingenioso y estratega. Siempre sabe cómo salir adelante (y con humor).

Libra – “Hallucinate”: romántico, estético y soñador. Vive en un videoclip de neón perpetuo.

Acuario – “Future Nostalgia”: original, rebelde y moderno. Futuro y pasado en un solo beat.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer – “Homesick”: nostalgia, ternura y conexión. Siempre buscando un refugio emocional.

Escorpio – “Cool”: intensidad elegante. Detrás del control, una pasión que no se apaga.

Piscis – “Dance the Night”: soñador, resiliente y artístico. Llora, brilla y vuelve a bailar.

El mensaje detrás del pop

Cada canción de Dua Lipa combina ritmo e introspección. Su evolución musical refleja un recorrido zodiacal completo: del agua al fuego, del pasado al presente. La astrología pop nos invita a jugar, reconocernos y reírnos un poco de nuestros dramas cósmicos.

Preguntas frecuentes

¿Qué signo es Dua Lipa?

Nació el 22 de agosto de 1995: Leo con Luna en Cáncer.

¿Por qué su música conecta con los signos?

Porque mezcla energía de fuego con vulnerabilidad de agua. Pop con alma.

¿Puedo tener más de una canción?

Sí. Tu Sol, Luna y Ascendente pueden resonar con distintas etapas de su repertorio.

¿Cuál es el himno del empoderamiento total?

“Don’t Start Now”, ideal para cerrar ciclos con estilo y sin drama.