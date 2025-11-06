Aseguran que Marita Verón está viva en Paraguay: la información que conmueve a su mamá, Susana Trimarco
María de los Ángeles “Marita” Verón fue vista por última vez en abril de 2002, en el marco de un secuestro perpetrado por una red de trata de personas.
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, quien permanece desaparecida desde el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán, cuando tenía 23 años, reveló que en las últimas horas recibió información que indica que su hija habría sido vista en Paraguay.
"Recibí una noticia de Asunción de que hay una persona perdida de la cabeza en un pueblo, que anda comiendo de los basureros y que supuestamente es mi hija", contó Trimarco en diálogo con el programa El Avispero. "Imaginate cómo puedo estar", agregó.
"Anoche no pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero mostrar porque es horrorosa la situación de esa mujer que, para mí como madre, es un puñal en el pecho", continuó.
"Ahora tenemos que investigar si esa persona es o no mi hija; se encuentra en condiciones inhumanas. Es cuero y hueso. Está desfigurada", indicó la mujer.
"Espero que esto se aclare lo más pronto posible porque se van a cumplir 24 años de que mi hija está desaparecida", se lamentó Trimarco.
Cómo fue el caso de la desaparición de Marita Verón
El 3 de abril de 2002, María de los Ángeles “Marita” Verón salió de la casa de su madre en la ciudad de Tucumán rumbo a la Maternidad Nuestra Señora de la Merced, donde debía realizarse un control médico. Nunca llegó a destino. Tenía 23 años y una hija de apenas tres. Desde entonces, su madre, Susana Trimarco, emprendió una incansable búsqueda que reveló la existencia de una compleja red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en distintas provincias del país.
A lo largo de los años, la Justicia determinó que la joven había sido secuestrada y llevada a la provincia de La Rioja, donde fue obligada a prostituirse en varios locales nocturnos. Distintos testimonios —entre ellos el de una mujer tucumana vinculada a la organización— ayudaron a confirmar que se trataba de una red criminal que captaba y trasladaba mujeres para su explotación dentro y fuera de la Argentina.
El juicio por la desaparición de Marita se desarrolló en 2012, una década después de su secuestro. A pesar de las pruebas y los testimonios, el tribunal absolvió a los 13 imputados, lo que generó una fuerte indignación social. La presión pública y las gestiones impulsadas por Trimarco derivaron en que, un año más tarde, la Corte Suprema de Tucumán revisara parcialmente la resolución y dispusiera que diez de los acusados fueran condenados.
En abril de 2014, un nuevo fallo estableció penas de entre 10 y 22 años de prisión. La decisión fue ratificada en 2017, cuando la Sala II de la Cámara Penal dejó firme la sentencia y ordenó la detención inmediata de los condenados, que comenzaron entonces a cumplir sus condenas.
Quiénes fueron los condenados por el secuestro y la explotación de Marita Verón
Daniela Milhein: condenada a 18 años de prisión por haber mantenido a Marita cautiva en Tucumán.
Alejandro González: recibió la misma pena y fue considerado coautor del delito de retención y ocultamiento con fines de prostitución.
José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez: sentenciados a 22 años cada uno por participar en la retención y explotación de la víctima.
Domingo Andrada, ex policía acusado de reclutar mujeres para prostíbulos, recibió una pena de 17 años.
Carlos Alberto Luna, señalado como administrador de prostíbulos en La Rioja, también fue condenado a 17 años.
Azucena Márquez, involucrada en la gestión de esos locales, fue penada con 15 años.
Humberto Derobertis, dueño del prostíbulo El Desafío, donde habría estado retenida Marita, recibió una condena de 12 años.
Paola Gaitán, acusada de encubrir y ocultar a víctimas de la red, fue sentenciada a 10 años.
Mariana Bustos, quien participó en la retención de la joven en La Rioja, también recibió 10 años de prisión.