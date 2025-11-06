La verdadera interna de las hermanas Tinelli: la millonaria herencia que generó todo el conflicto

Salió a la luz la supuesta interna familiar con raíces económicas que podría tener que ver con una millonaria herencia y la venta de una casa en Punta del Este, que desató la guerra entre las hermanas Tinelli, sobre todo Juana con Candelaria.
Sale a la luz la verdadera interna familiar de las hermanas Tinelli: plata, propiedades y hasta un caballo. Enterate.
Salió a la luz la supuesta interna familiar con raíces económicas que podría tener que ver con una millonaria herencia y la venta de una casa en Punta del Este, que desató la guerra entre las hermanas Tinelli, sobre todo Juana con Candelaria.
El tema fue analizado en profundidad en el programa Intrusos (América TV), donde los periodistas aseguraron que detrás de las versiones sobre la tensión entre Marcelo Tinelli y su hija Juana habría un conflicto patrimonial que involucra también a Paula Robles, su exesposa y madre de dos de sus hijos.
Fue Rodrigo Lussich quien dio el puntapié inicial al hablar del tema con su característico tono filoso: “No, no, pero no de lo amoroso, de lo económico. Pero lo voy a dar en potencial”, aclaró, dejando en claro que se trata de una versión que aún no fue confirmada oficialmente.
Acto seguido, reveló el supuesto motivo detrás de la tensión: “Esta versión dice que el problema con su hija Juana, y a su vez con su madre, sería porque la venta de la casa de Punta del Este incluye a Paula Robles, ya que la propiedad está a nombre de ambos. No se hizo la división de bienes”.
Según detallaron en el programa, Paula Robles y Tinelli nunca habrían formalizado la división patrimonial tras su separación. Ese detalle podría haber generado una serie de complicaciones económicas que hoy estarían repercutiendo en los vínculos familiares.
“Él le administraba los bienes, ¿se acuerdan?”, lanzó otro panelista, recordando que Marcelo fue quien continuó manejando el patrimonio compartido durante años.
Lo más delicado del asunto, según el informe de Intrusos, es que la parte correspondiente a Robles estaría embargada, lo que afectaría también a Juana y Francisco, los hijos que tuvo con el conductor.
“Se sabe que esa parte de la venta, Paula Robles no la va a cobrar… porque está embargada. Y al no verlo Paula, su mitad, no lo ven sus hijos. Obvio. Juana y Francisco”, señalaron en el piso del ciclo.
Se sumó a algunas palabras que dijo Yanina Latorre, en las que contó que a principio del año se le murió el caballo a Candea. Marcelo decidió comprarle uno nuevo, que lo hizo por medio de la ex de Sebastián Verón, y que está valuado en 50 mil dólares. Esto habría enfurecido a Juana, que asegura que Candelaria es la preferida del padre y la que tiene beneficios en medio del complicado momento económico que atraviesa la familia.
Esta disputa generó un fuerte cruce entre las hermanas. Juana dejó de seguir en las redes sociales a Candelaria y a su papá, pero no a su hermana Micaela, la mayor del clan. Mientras Micaela intenta acercar las partes, Juana está muy enojada y decidió ventilar todo y poner más dramatismo al difícil momento que atraviesa Marcelo, que al parecer tiene deudas muy importantes con diferentes empresarios.