La verdadera interna de las hermanas Tinelli: la millonaria herencia que generó todo el conflicto

Según detallaron en el programa, Paula Robles y Tinelli nunca habrían formalizado la división patrimonial tras su separación. Ese detalle podría haber generado una serie de complicaciones económicas que hoy estarían repercutiendo en los vínculos familiares.

“Él le administraba los bienes, ¿se acuerdan?”, lanzó otro panelista, recordando que Marcelo fue quien continuó manejando el patrimonio compartido durante años.

Lo más delicado del asunto, según el informe de Intrusos, es que la parte correspondiente a Robles estaría embargada, lo que afectaría también a Juana y Francisco, los hijos que tuvo con el conductor.

“Se sabe que esa parte de la venta, Paula Robles no la va a cobrar… porque está embargada. Y al no verlo Paula, su mitad, no lo ven sus hijos. Obvio. Juana y Francisco”, señalaron en el piso del ciclo.

Se sumó a algunas palabras que dijo Yanina Latorre, en las que contó que a principio del año se le murió el caballo a Candea. Marcelo decidió comprarle uno nuevo, que lo hizo por medio de la ex de Sebastián Verón, y que está valuado en 50 mil dólares. Esto habría enfurecido a Juana, que asegura que Candelaria es la preferida del padre y la que tiene beneficios en medio del complicado momento económico que atraviesa la familia.

Esta disputa generó un fuerte cruce entre las hermanas. Juana dejó de seguir en las redes sociales a Candelaria y a su papá, pero no a su hermana Micaela, la mayor del clan. Mientras Micaela intenta acercar las partes, Juana está muy enojada y decidió ventilar todo y poner más dramatismo al difícil momento que atraviesa Marcelo, que al parecer tiene deudas muy importantes con diferentes empresarios.