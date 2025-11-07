Así es el departamento en el que Elías Piccirillo cumplirá su prisión domiciliaria

En esa misma línea, González Prieto añadió: “Él podría estar con alguien, no necesariamente tiene que estar solo”, y destacó que la Justicia ya aprobó el domicilio, por lo que se encuentra apto para que el empresario cumpla allí su detención domiciliaria.

¿Qué dijo Elías Piccirillo desde la cárcel sobre su vínculo con Jésica Cirio?

Hace algunos meses, mientras permanecía detenido, Elías Piccirillo habló públicamente sobre su relación con Jésica Cirio. En una entrevista con el ciclo A la tarde (América TV), el empresario se refirió al fin del vínculo con la modelo y conductora, ofreciendo su versión sobre los motivos de la separación.

“Nosotros nos distanciamos de común acuerdo. En un momento las cosas no estaban yendo bien entre nosotros y decidimos tomar caminos diferentes. Cuando se pierden la confianza y la lealtad entre las personas es difícil volver”, expresó desde la cárcel.

Además, desmintió que la ruptura entre ambos haya estado relacionada con un acuerdo económico. “Creo que estos son temas delicados, sobre todo porque hay familias atrás. Ella lo pasó muy mal en su momento. No hubo arreglo ni económico ni de ningún tipo. Estuvimos enamorados y nos casamos, buscamos una familia y eso no sucedió, ese sueño que teníamos no se concretó. Tomamos caminos diferentes”, aseguró el empresario.

Finalmente, Piccirillo se mostró molesto con la imagen pública que se generó sobre su expareja y quiso defenderla: “Ella es una persona que no es lo que ustedes piensan o consideran. Entiendo que hay morbo detrás de todo lo que opinan, pero no todo es real”. Para cerrar, aclaró además que la casa en la que convivían pertenecía a él.

¿Por qué le otorgarron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo?

La Justicia volvió a colocar a Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, en el centro de la escena. La Cámara del Crimen le concedió la prisión domiciliaria, mientras continúa procesado por “plantar drogas y un arma” a un exsocio, según informó Mauro Szeta en Intrusos (América TV).

Con fecha del 6 de noviembre de 2025, los jueces Martín Irurzun y Roberto José Boico, junto al secretario Gastón González Mendonça, firmaron la resolución que cambia el rumbo de la causa: dieron marcha atrás con la negativa anterior y autorizaron la detención domiciliaria para Piccirillo.

En el fallo, las autoridades judiciales argumentaron que las condiciones de la investigación variaron desde que se rechazó la petición inicial y que los riesgos de entorpecimiento ya no eran los mismos. “El avanzado estado de la investigación da cuenta de la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”, señala el documento firmado por la Sala II del tribunal.

De esta manera, la Justicia dispuso que el exmarido de Jésica Cirio cumpla con el arresto domiciliario bajo un sistema de vigilancia electrónica, con caución real e imposición de otras limitaciones que el juez de la causa deberá establecer.

Cabe recordar que Elías Piccirillo fue detenido el 20 de marzo de 2025 en su vivienda del barrio El Yacht, en Nordelta, en el marco de una causa por fraude, lavado de activos, plantación de pruebas y presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Estoy sorprendido. Pregunté si había alguna motivación, argumento o razones de salud que ameriten la domiciliaria, pero me dijeron que no. Es decir, le conceden la domiciliaria entendiendo que no hay un riesgo procesal, que está terminada la etapa de instrucción y que el proceso penal puede seguir con él en la condición de arresto domiciliario”, explicó Szeta en comunicación telefónica con el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Por último, el periodista especializado en policiales destacó que Piccirillo deberá usar una tobillera electrónica, aunque todavía no se confirmó si se instalará en la casa que compartió con Cirio. Además, anticipó que habrá una respuesta inmediata: “Me confirmaron que el abogado que representa al exsocio que lo denunció va a apelar: va a presentar un recurso para revocar esa decisión y volver a meterlo en la cárcel”, concluyó.